La London Series de la MLB présente une réelle opportunité de développer le baseball à l’étranger

Martin Rogers FOX Sports Insider

Les Cubs de Chicago profitent de leur récente séquence fulgurante – 10 victoires lors de leurs 12 derniers matchs – et la ramènent à un ancien terrain de jeu familier.

Londres.

Très bien, ce n’est peut-être pas si familier. Après tout, la dernière fois que les Cubs ont joué dans la capitale anglaise, c’était il y a à peine 134 ans, l’équipe s’appelait encore les Chicago White Stockings et le voyage impliquait une excursion en bateau éprouvante par temps turbulent à travers la Manche depuis la France.

Le propriétaire de l’équipe, Albert Spalding, était déterminé à emmener le baseball dans le monde et a persuadé ses joueurs de se lancer dans une tournée mondiale d’une logistique d’expédition impressionnante, couvrant le Royaume-Uni et l’Europe, et des endroits éloignés tels que le Sri Lanka, l’Égypte et l’Australie.

Maintenant, alors que la MLB tente efficacement d’imiter la vision prémonitoire de Spalding en transportant le jeu dans des parties moins familières, Londres et les Cubs seront à nouveau réunis.

Au cours d’une série de deux matchs ce week-end, Chicago affrontera les Cardinals de Saint-Louis (le match de samedi se déroulant à 13 h 10 HE sur FOX et l’application FOX Sports) au stade de Londres, qui a accueilli les cérémonies des Jeux olympiques de 2012 avant être réaménagé en tant que domicile de l’équipe de football de la Premier League anglaise West Ham United.

Élargir votre portée est un sens commercial presque obligatoire pour les ligues sportives entreprenantes à l’ère moderne, la NFL ayant disputé des matchs de saison régulière à Londres depuis 2007 et la NBA prenant des mesures similaires vers des destinations internationales.

Les tentatives de la MLB ont dû être brièvement mises sur pause et c’est la reprise. Il y a quatre ans, les Yankees de New York et les Red Sox de Boston ont disputé une série de saison régulière au stade de Londres et l’idée a rencontré suffisamment de succès initial pour qu’une inclinaison Cubs-Cardinals soit réservée pour l’année suivante, uniquement pour COVID-19 et tous ses perturbations pour glacer l’idée – jusqu’à maintenant.

Avec le site construit pour la piste et adapté au football, les configurations du terrain nécessitaient un travail créatif, et la zone réservée au territoire des fautes est beaucoup plus petite qu’en 2019, principalement pour augmenter la distance du home run.

Après tout, les Yankees et les Red Sox se sont combinés pour un énorme 50 points sur ces deux matchs, mais si nous sommes honnêtes, lorsque nous amenons le sport à un nouveau public, une abondance d’action de slugging est probablement une bonne chose. Pour les téléspectateurs, la série marquera également les débuts de Derek Jeter en tant que membre de l’équipe du studio FOX MLB.

[Thosar: How Derek Jeter is preparing for broadcast career, plus his thoughts on the Yankees]

Alex Rodriguez, David Ortiz et l’équipe ‘MLB on FOX’ sont festifs pour la MLB London Series

« Je ne tiens pas pour acquis que (c’est) un régal », a déclaré le manager des Cubs, David Ross, à MLB.com. « Nous pouvons aller dans un lieu sympa à Londres et nous amuser et jouer à un jeu de rivalité là-bas devant des fans qui n’ont pas l’occasion de faire l’expérience du baseball. C’est bon pour notre jeu, c’est bon pour nous, c’est bon pour nos jeunes les gars, c’est une bonne expérience. »

Le marché des médias sportifs n’est pas moins encombré au Royaume-Uni qu’il ne l’est ici, ce qui a laissé à la MLB le choix de commercialiser son offre. La meilleure voie, et celle qu’elle semble avoir majoritairement suivie, est de rester le plus authentique possible.

Le football américain s’est avéré populaire au Royaume-Uni non pas en raison de supposées similitudes entre le gril et le rugby, mais parce qu’il a été présenté comme une chose unique. Et en partie parce que, pas malgré, le fait que le jeu soit intrinsèquement américain.

Tout comme tant d’Américains sont des anglophiles déclarés, appréciant tout, de la famille royale à Harry Styles en passant par le football de Premier League et, oui, les accents chics, de même des essaims de jeunes et moins jeunes Britanniques aiment les Kardashian (aide), Beyonce , la NFL et Five Guys.

Le baseball a évité le piège de se positionner comme un remplaçant ou une alternative au passe-temps anglais séculaire, le cricket, et est lui-même. Bien que le baseball soit un sport à faible participation en Grande-Bretagne, avec seulement une soixantaine de clubs dans tout le pays, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas trouver une certaine traction en tant que spectacle occasionnel à Londres et plus profondément en Europe.

Les arguments de la vieille école sur les raisons pour lesquelles certaines nations n’ont pas adopté certains sports se sont depuis longtemps avérés absurdes. Rappelez-vous quand vous pouviez constamment entendre l’aparté que « les Américains n’aiment pas le football? » Comment ça s’est passé ?

Lorsque la NFL s’est rendue pour la première fois à Londres, plus d’un sceptique a insisté sur le fait que les Britanniques « n’obtiendraient pas » le football américain « . Plus de 30 matchs très fréquentés plus tard, cela constitue une autre erreur.

Avec le baseball, une chose dont nous pouvons être sûrs, c’est qu’il ne sera pas question d’une équipe d’expansion de l’autre côté de l’étang de si tôt, car les réalités d’un calendrier de 162 matchs feraient de tant de vols transatlantiques un mal de tête incurable.

Plus important encore, la chose à retenir avec de telles entreprises est que la croissance ne se produit pas d’un seul coup. Cela vient de la présentation du meilleur de votre produit, et une rivalité légendaire dans le Midwest est un moyen significatif de le faire. Cela fait partie d’un processus, comme l’a exprimé le lanceur des Cardinals Adam Wainwright, pour qui jouer à Londres sera une partie mémorable de sa dernière saison avant la retraite.

« La croissance du sport est l’objectif de tout cela », a déclaré Wainwright. « J’espère pouvoir aider avec ça, et nous partons avec tout un tas de nouveaux fans.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .