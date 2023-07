La loi vous aide à magasiner en ligne de façon plus sécuritaire – mais n’oubliez pas les détaillants traditionnels – Shaw Local

Le jour où vous trouvez un mécanicien automobile en qui vous avez confiance est un jour spécial dans la vie de n’importe qui. Vous resterez probablement avec ce mécanicien pour toujours.

Il en va de même pour les dentistes, les concessionnaires automobiles, les coiffeurs et toutes sortes de personnes avec lesquelles vous développez une relation et faites confiance qu’ils ne vous arnaqueront pas, ne vous tromperont pas ou ne vous donneront pas une mauvaise image.

La confiance est difficile à trouver, ce qui rend notre fascination et notre dépendance à l’égard des achats en ligne d’autant plus perplexes.

Sur Etsy, vous en apprendrez peut-être un peu plus sur la personne qui a conçu un bijou. Une partie de l’attrait d’Etsy est que vous avez l’impression d’acheter quelque chose à un artisan, pas à une usine.

Mais qu’en est-il des tenues directement à votre porte en deux jours qui vendent, eh bien, tout? Que savez-vous de leurs fournisseurs ?

Les chances sont, rien.

Heureusement, cela change.

Dans le cadre du projet de loi de crédits omnibus fédéral de 2023 signé en décembre, la loi INFORM Consumers Act est entrée en vigueur ce mois-ci.

La loi sur l’intégrité, la notification et l’équité des marchés de détail en ligne pour les consommateurs cible la vente en ligne de produits volés, contrefaits et dangereux en exigeant que les vendeurs en ligne réguliers divulguent des informations sur eux-mêmes.

Lorsque vous savez quelque chose sur une personne avec qui vous faites affaire, vous pouvez établir une relation de confiance.

La loi exige que les places de marché en ligne collectent les informations fiscales, bancaires et de contact des vendeurs tiers à volume élevé – ceux qui fabriquent au moins 200 articles par an pour un total combiné de 5 000 $ ou plus. Cela vise les opérations de vol à main armée qui ramassent des produits de luxe et les revendent en ligne.

Les détaillants en ligne doivent également avoir des lignes directes pour obtenir des informations sur les articles présumés contrefaits ou volés.

Le sénateur américain Dick Durbin, D-Illinois, a présenté le projet de loi.

« Les gens méritent de connaître des informations de base sur ceux qui leur vendent des produits de consommation en ligne », ont écrit Durbin et le républicain de Louisiane Bill Cassidy dans un communiqué conjoint. « Le projet de loi est crucial pour protéger les Américains contre les escrocs sur Internet, et nous sommes ravis que notre législation bipartite ait été mise en œuvre aujourd’hui. »

C’est une mesure qui, sans surprise, a obtenu le soutien de la Chambre de commerce des États-Unis, de la National Association of Wholesaler-Distributers, de la Toy Association, de la Consumer Healthcare Products Association et de presque toutes les organisations qui travaillent avec des magasins physiques.

Mais il a également obtenu le soutien de la Coalition to Protect America’s Small Sellers (y compris eBay, Etsy, Poshmark, Pinterest, OfferUp, Redbubble et autres.)

Cette législation permettra de savoir plus facilement à qui vous achetez ce sac à main de créateur – et s’il s’agit d’une vraie affaire. Au moins, cela vous donne un recours.

Mais dans cette nouvelle ère du commerce mondial à portée de main, cela devrait vous rappeler que les détaillants dignes de votre confiance opèrent et vivent dans votre communauté.

