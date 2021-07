La loi Trump de Floride sur Facebook, les interdictions de YouTube bloquées par un juge fédéral

L’industrie de la technologie a contesté la loi, qui devait entrer en vigueur jeudi, affirmant qu’elle porterait atteinte aux droits du premier amendement des entreprises en ligne.

Les législateurs de Floride ont approuvé la loi après que Facebook, Twitter et YouTube ont suspendu les comptes de Trump à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis.

Mercredi soir, un juge fédéral a bloqué une loi de Floride qui pénaliserait les sociétés de médias sociaux pour avoir interdit le discours des politiciens, portant un coup aux conservateurs toujours furieux de la suspension de l’ancien président Donald Trump et des allégations selon lesquelles Facebook, Twitter et YouTube de Google censurent le droit. vues de l’aile.

Dans sa décision, le juge de district américain Robert Hinkle du district nord de la Floride a déclaré que la loi, qui aurait obligé les sociétés de médias sociaux à autoriser la parole même si elle enfreignait leurs règles, serait probablement jugée inconstitutionnelle.

« Les plaignants sont susceptibles de prévaloir sur le bien-fondé de leur affirmation selon laquelle ces lois violent le premier amendement », a écrit Hinkle. « Il n’y a rien qui puisse être coupé et survivre. »

Il a été signé en mai par le gouverneur républicain Ron DeSantis, un allié de Trump et possible candidat à la présidentielle de 2024 qui a défendu la loi comme une répression nécessaire contre le pouvoir débridé des sociétés de médias sociaux.

Une porte-parole a déclaré que DeSantis prévoyait de faire appel.

« Nous sommes déçus par la décision du juge Hinkle et en désaccord avec sa détermination selon laquelle la Constitution américaine protège la censure de Big Tech sur certains individus et contenus sur d’autres », a déclaré l’attachée de presse Christina Pushaw dans un communiqué. « Le gouverneur DeSantis continue de se battre pour la liberté d’expression et contre la censure discriminatoire de Big Tech. »

En vertu de la loi, l’État pourrait imposer une amende de 250 000 $ par jour aux grandes entreprises de médias sociaux si elles supprimaient le compte d’un candidat politique à l’échelle de l’État et de 25 000 $ par jour si elles supprimaient le compte d’une personne cherchant un poste local. Cela obligerait également les sociétés de médias sociaux à informer les utilisateurs dans les sept jours qu’ils pourraient être censurés, leur donnant le temps de corriger les messages.

Deux groupes commerciaux technologiques, NetChoice et la Computer and Communications Industry Association, ont affirmé que la Floride tentait de censurer la liberté d’expression et d’expression en obligeant les sociétés de médias sociaux à héberger des discours et des orateurs avec lesquels elles ne sont pas d’accord.

Leur procès alléguait que la nouvelle loi de Floride était une « attaque flagrante » contre les choix de modération de contenu que les sociétés de médias sociaux font quotidiennement pour protéger le public et les annonceurs de la pornographie, de l’incitation au terrorisme, de la fausse propagande propagée par des acteurs étrangers, des appels au génocide ou à la violence raciale, Désinformation sur les vaccins COVID-19, stratagèmes frauduleux et autre matériel nuisible, offensant ou illégal.

« Le système judiciaire américain est conçu pour protéger nos droits constitutionnels, et la décision d’aujourd’hui n’est pas différente, garantissant que la loi de Floride à motivation politique n’oblige pas les Floridiens à endurer des épithètes raciales, une homophobie agressive, du matériel pornographique, des décapitations ou d’autres contenus horribles juste pour utiliser le Internet », a déclaré Carl Szabo, vice-président et avocat général de NetChoice, dans un communiqué.

Des experts juridiques ont également remis en question la viabilité de la loi.

Eric Goldman, professeur de droit à l’Université de Santa Clara, a déclaré à USA TODAY que la loi de Floride devait entraîner des contestations judiciaires, car certaines des dispositions de la nouvelle loi sont « manifestement inconstitutionnelles ».

« La Cour suprême a clairement indiqué que les éditeurs ont la liberté de choisir le contenu qu’ils souhaitent publier, et le projet de loi cherche ouvertement à priver les éditeurs de cette liberté », a-t-il déclaré. « Les résidents de la Floride devraient s’attendre à mieux de leurs législateurs, et maintenant ils voient leurs impôts dépensés pour défendre un projet de loi indéfendable qui n’aurait jamais dû être adopté. »