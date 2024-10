La loi texane sur la science indésirable fait l’objet d’un nouvel examen sur le cas de Robert Roberson

AUSTIN, Texas– Lorsque l’exécution de Robert Roberson a eu lieu brusquement arrêté au Texas, cela était dû à une assignation à comparaître lui ordonnant de témoigner au sujet d’un filet de sécurité juridique qui, selon les Républicains et les Démocrates, aurait dû le sauver depuis longtemps : la loi scientifique indésirable du Texas.

La loi de 2013 permet à une personne reconnue coupable d’un crime de demander réparation si les preuves utilisées contre elle ne sont plus crédibles. À l’époque, cette mesure avait été saluée par le Parlement comme une solution unique et pérenne aux condamnations injustifiées fondées sur des données scientifiques erronées. Mais les partisans de Roberson affirment que son cas met en évidence des failles dans le système judiciaire, où la loi a été affaiblie par une interprétation erronée délibérée de la part du plus haut tribunal pénal de l’État.

Lundi, Roberson doit témoigner devant les membres d’un comité de la Chambre des représentants, quatre jours après avoir été entendu. prévu de mourir par injection mortelle.

« Il a vu à quel point l’accusation a réellement fait obstacle à la progression de la nouvelle science », a déclaré le représentant démocrate de l’État, John Bucy, à l’Associated Press. « Je pense que son témoignage de première main sera utile pour cela. »

Roberson, 57 ans, a été reconnu coupable du meurtre de sa fille de 2 ans, Nikki Curtis, en 2002, en Palestine, au Texas. Les procureurs ont allégué qu’il avait violemment secoué sa fille d’avant en arrière, lui causant un traumatisme crânien mortel. Un groupe bipartisan de législateurs, d’experts médicaux et de l’ancien procureur principal chargé de l’affaire ont apporté leur soutien à Roberson, déclarant que sa condamnation repose sur des données scientifiques erronées.

Dans sa demande de grâce adressée au gouverneur républicain Greg Abbott, plusieurs professionnels de la santé ont écrit que la condamnation de Roberson était basée sur des preuves scientifiques dépassées et que Curtis était probablement décédé des suites d’une pneumonie grave.

Syndrome du bébé secoué – maintenant appelé traumatisme crânien abusif – était une erreur de diagnostic populaire à l’époque qui a été largement démystifiée, selon les avocats de Roberson.

Les tribunaux ont rejeté de nombreuses tentatives de ses avocats d’entendre de nouvelles preuves dans l’affaire, et la commission des libérations conditionnelles du Texas a voté pour ne pas recommander la grâce de Roberson, une étape nécessaire pour qu’Abbott sursis à l’exécution. Le gouverneur n’a pas commenté le cas de Roberson.

Aucune personne menacée d’exécution n’a vu sa peine annulée depuis la promulgation de la loi sur la science indésirable en 2013, selon un rapport du groupe de défense des droits civiques Texas Defender Service.

Au cours des 10 dernières années, 74 demandes ont été déposées et jugées en vertu de la loi sur la science indésirable. Un tiers des demandes émanaient de personnes passibles de la peine de mort. Tous n’ont pas réussi.

Parmi les demandes ayant abouti à une réparation, près des trois quarts concernaient des condamnations liées à des preuves ADN, bien qu’elles représentent moins de la moitié de toutes les demandes.

Les experts juridiques suggèrent que la raison en est que la Cour d’appel pénale du Texas interprète mal la loi et évalue les candidats sur la base de leur innocence plutôt que des preuves.

« Dans la pratique, la CCA applique des normes beaucoup plus élevées que ce que les législateurs ont écrit », a déclaré Burke Butler, directeur exécutif du Texas Defender Service. « (Prouver l’innocence) est un obstacle pratiquement impossible à franchir pour quiconque », a-t-elle déclaré, ajoutant que les demandes d’ADN sont probablement plus efficaces parce que le tribunal peut désigner un autre auteur.

Un comité de la Chambre devrait discuter de la manière dont la loi sur la science indésirable n’a pas fonctionné comme prévu. Dans leur assignation à comparaître pour bloquer le mandat d’exécution du tribunal, les législateurs ont fait valoir que le témoignage de Roberson est essentiel pour comprendre son inefficacité.

Les procureurs ont déclaré que les preuves dans l’affaire Roberson n’avaient pas changé de manière significative depuis sa condamnation. Le bureau du procureur du comté d’Anderson n’a pas répondu vendredi aux appels téléphoniques et aux messages vocaux de l’Associated Press.

La loi texane sur la science indésirable a été la première du genre en 2013 et un modèle pour d’autres États du pays, selon des experts juridiques. La Californie, le Connecticut, le Michigan, le Nevada et le Wyoming ont des lois similaires sur la « science indésirable », mais il n’a pas été étudié dans quelle mesure ils réussissent à annuler les condamnations à mort.

Il existe de nombreux cas où les procureurs s’appuient sur des preuves incohérentes ou erronées au cours du procès, et les lois scientifiques indésirables peuvent être un outil nécessaire pour lutter contre les condamnations injustifiées, selon Jim Hilbert, professeur de droit à l’Université d’Oklahoma.

« L’affaire Roberson est un cas classique auquel la loi du Texas était censée répondre », a déclaré Hilbert, qui a écrit sur la science discréditée utilisée dans les procès criminels.

« Cela a eu un impact positif, mais de manière très limitée. Il y a tellement plus à faire.

Lathan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.