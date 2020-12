Le projet de loi de secours Covid du Congrès regorge de dispositions sous la table, mais comprend-il vraiment une ligne limitant la capacité du président Trump à déployer l’armée? Non, mais les législateurs ont réussi à se faufiler ailleurs.

Le président Donald Trump a déclaré mardi qu’il opposerait son veto au projet de loi de secours Covid-19 tant attendu, appelant à sa disposition pour des chèques de relance de 600 dollars aux citoyens américains. « Une honte, » aux côtés de milliards de dollars pour les pays étrangers – 1,3 milliard de dollars pour l’Égypte, 700 millions de dollars pour le Soudan et 500 millions de dollars pour Israël, par exemple. Le président a déclaré qu’il renverrait la facture au Congrès, demandant des chèques de 2000 $ et l’enlèvement d’autres « Articles inutiles et inutiles. »

Un passage partisan faisant le tour sur Twitter mercredi était un amendement qui annulait l’utilisation par le président de la loi sur l’insurrection pour réprimer l’anarchie nationale avec l’armée. L’acte a été utilisé par George HW Bush pour envoyer des unités de la marine et de l’armée à Los Angeles pour réprimer les émeutes raciales là-bas en 1992, et certains conservateurs avaient exhorté Trump à faire de même cet été, alors que de violentes manifestations et un incendie criminel avaient dépassé de nombreuses villes américaines à la suite la mort de George Floyd.

Le projet de loi récent est lourd et compte plus de 5 500 pages. Alors que les sénateurs ont voté en faveur de l’adoption du projet de loi quelques heures seulement après l’avoir reçu de la Chambre des représentants, il appartenait aux commentateurs et aux experts de lire le texte et de trouver ses inclusions les plus flagrantes – telles que ses crédits d’impôt pour les propriétaires de chevaux de course et une clarification de la position américaine sur la réincarnation du Dalaï Lama.

L’amendement à la loi sur l’insurrection n’en faisait cependant pas partie. Tenu comme un exemple de porc partisan, l’amendement, clairement une tentative de réduire les pouvoirs de Trump, n’a jamais figuré dans le projet de loi sur le soulagement des coronavirus.

Au lieu de cela, il a réussi à trouver son chemin dans la loi 2021 sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA), un projet de loi annuel sur les dépenses militaires qui devient régulièrement un moyen de rattacher une législation obscure et impopulaire. Écrit par la représentante du Texas Veronica Escobar (D), l’amendement a été adopté par la Chambre en juillet, lors d’un vote de 215-190.

La version finale de la NDAA de cette année, qui a été adoptée au Sénat plus tôt ce mois-ci par 84 voix contre 13, comprend également des dispositions qui empêcheraient Trump de retirer les forces américaines d’Afghanistan sans l’approbation du Congrès et autoriseraient le changement de nom des bases militaires portant des noms confédérés. Trump a promis de mettre son veto au projet de loi à moins que ces dispositions ne soient supprimées, et un passage est inclus abrogeant l’article 230 de la loi sur la décence des communications, qui protège les entreprises de médias sociaux des poursuites judiciaires concernant le contenu publié sur leurs plateformes.

La NDAA est généralement introduite au milieu de l’été, débattue et modifiée sur plusieurs mois, et promulguée par le président en décembre – dans ce cas, un mois avant la fin du mandat de Trump. L’inclusion d’un passage interdisant l’utilisation de la loi sur l’insurrection est donc curieuse et suggère qu’au moment où elle a été rédigée, Escobar et ses collègues démocrates avaient l’impression que Trump gagnerait sa réélection.

La NDAA a adopté le Sénat avec une majorité à l’épreuve du veto, ce qui signifie que si Trump opposait son veto à la législation, les législateurs pourraient simplement annuler sa décision. Le projet de loi de secours Covid-19, cependant, devrait maintenant retourner au Congrès pour des travaux supplémentaires. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré mardi qu’elle était d’accord avec la demande de Trump et a déclaré que «Les démocrates sont prêts à porter cela à la parole cette semaine par consentement unanime.»

Alors que le projet de loi de secours a braqué les projecteurs sur les dépenses gouvernementales inutiles, emballer ces factures avec du porc est la norme à Washington, pas l’exception. Dans son rapport annuel Festivus, le sénateur républicain Rand Paul (Kentucky), un faucon dépensier, a mis en évidence certains des pires contrevenants. Parmi eux figuraient des subventions à l’Institut national de la santé qui ont consacré 37 millions de dollars à la scolarisation des jeunes philippins, 1,5 million de dollars à la National Science Foundation pour faire marcher des lézards sur un tapis roulant et plus de 6 millions de dollars aux chercheurs du National Cancer Institute pour développer un «Toilettes intelligentes» prototype.

Additionner tout ce que Paul a considéré « gaspilleur » aurait acheté à chaque Américain un tout nouveau téléviseur à écran plat de 40 pouces, ou financé le Département du Trésor pendant trois années entières.

