La loi sur l’immigration Hardline DeSantis provoque l’exode des travailleurs migrants de l’agriculture et de la construction en Floride

Une nouvelle loi sur l’immigration adoptée par le gouverneur de Floride Ron DeSantis, décrite par les observateurs comme l’une des plus sévères du pays, a provoqué une baisse massive de la main-d’œuvre du Sunshine State depuis son entrée en vigueur, selon certains propriétaires d’entreprises.

La loi sur l’immigration du chef républicain et de la campagne présidentielle de 2024, qui est entrée en vigueur le 1er juillet, en fait un crime au troisième degré pour les immigrants non autorisés d’utiliser sciemment de fausses pièces d’identité pour l’emploi, et les entreprises qui emploient sciemment des immigrants non autorisés ou qui évitent d’utiliser le E-Verify peuvent perdre leurs licences ou encourir jusqu’à 1 000 $ d’amendes. La loi oblige également les hôpitaux qui acceptent Medicaid à vérifier le statut d’immigration et invalide les permis de conduire délivrés aux immigrants non autorisés d’autres États.

Dans le secteur de la construction en plein essor de Miami, certaines entreprises font état d’une baisse de leurs effectifs pouvant atteindre 25 %. Le journal de Wall Street rapports.

Ron DeSantis se tient sur les rives du Rio Grande lors d’une conférence de presse à Eagle Pass, Texas, en juin (Getty Images)

«Nous avons constaté des retombées sur les chantiers, en particulier en ce qui concerne le travail horaire à la suite de cette nouvelle loi», Tom C Murphy, coprésident de Coastal Construction, une entreprise avec plus de 30 projets actifs à travers l’État, dit le journal.

Il y a au moins 400 000 immigrants sans papiers travaillant dans l’État, selon Samuel Vilchez Santiago, directeur de la Floride de l’American Business Immigration Coalition.

« Nous avons un besoin urgent de travailleurs », a-t-il déclaré à l’Associated Press le mois dernier. « Il y a donc beaucoup de craintes dans tout l’État … que cette nouvelle loi soit en fait dévastatrice. »

Des militants protestent contre la nouvelle loi sur l’immigration (EPA)

Des groupes de migrants ont protesté contre la nouvelle loi en juin, tandis que le bureau du gouverneur a déclaré à l’AP dans un communiqué : « Toute entreprise qui exploite cette crise en employant des étrangers illégaux au lieu de Floridiens sera tenue pour responsable ».

M. DeSantis, bien qu’il gouverne un État connu pour ses populations immigrées dynamiques d’Amérique latine, s’est positionné comme un croisé anti-immigré intransigeant alors qu’il se présente à la présidence.

Fin juin, il s’est rendu à la frontière américano-mexicaine, où il a imputé les problèmes de sécurité à l’administration Biden et a proposé un retour à la plupart des politiques d’immigration les plus controversées de Donald Trump.

Cela comprend la détention de familles de migrants avec enfants au-delà des 20 jours habituels, l’achèvement du mur frontalier américano-mexicain et la fin de la pratique de longue date consistant à libérer les migrants aux États-Unis avant leurs dates d’audience sur d’éventuelles accusations d’immigration, qui sont généralement des violations civiles plutôt que les criminels plus généralement associés à la prison.