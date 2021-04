L’administration Biden devrait voir sa première condamnation pour une fuite déclarée être une violation de la loi sur l’espionnage. Daniel Hale est confronté au même système injuste que les autres avant lui, a déclaré à RT le dénonciateur de la CIA John Kiriakou.

Hale, 33 ans, a plaidé coupable la semaine dernière d’un chef d’accusation de violation de l’archaïque loi américaine sur l’espionnage. Il risque jusqu’à 10 ans de prison après la condamnation, qui est prévue pour le 13 juillet. Son crime présumé était de divulguer des documents classifiés sur les programmes de guerre des drones américains à un journaliste, identifié par les médias comme un journaliste d’Intercept. Sa condamnation probable serait la première du genre sous le président Joe Biden – mais l’un des nombreux cas similaires aux États-Unis.

Kiriakou, un ancien analyste de la CIA qui a également été poursuivi en vertu de la loi sur l’espionnage pour avoir dénoncé la torture américaine de suspects terroristes sous George W. Bush, dit que la loi de 1917 est intrinsèquement injuste envers les dénonciateurs comme Hale ou lui-même. Cela leur interdit d’expliquer les motifs de leur fuite pendant le procès – ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas faire valoir une défense d’intérêt public.

«La loi nous interdit d’aller au tribunal et de dire: je l’ai fait, mais je l’ai fait pour cette raison. Et dans le cas de Daniel Hale, c’était un crime de guerre », Kiriakou a déclaré à RT.

Il l’a fait parce qu’il dénonçait un crime de guerre. Il n’a pas le droit de dire cela. Et il n’a vraiment aucune chance d’acquittement.

Hale s’est enrôlé dans l’US Air Force en 2009 et a reçu une formation pour devenir analyste pour la NSA. Il a été déployé en Afghanistan et a aidé à acquérir des cibles pour les frappes de drones. Il a admis avoir partagé huit documents secrets et trois documents top-secrets avec un journaliste, qui n’est pas nommé dans les documents judiciaires, mais qui serait Jeremy Scahill, un rédacteur fondateur d’Intercept.

Scahill a écrit un certain nombre d’articles et un livre sur la guerre des drones, qui a été publié en 2016. Un chapitre du livre, dans lequel un fuite anonyme expliquait ses raisons de partager des données secrètes citées par l’auteur, a été écrit par Hale, a-t-il confirmé à rechercher.

Kiriakou dit qu’il ne doutait guère que Joe Biden continuerait de poursuivre les dénonciateurs en vertu de la loi sur l’espionnage de la même manière que d’autres présidents l’ont fait avant lui. Un indicateur clair était la tentative continue d’extrader sans doute la cible la plus célèbre de ces tactiques – le rédacteur en chef de WikiLeaks Julian Assange.





En janvier, un tribunal britannique a rejeté une demande américaine de remettre Assange pour qu’il soit jugé pour espionnage aux États-Unis, affirmant qu’il pourrait se suicider s’il était envoyé aux États-Unis. Washington a fait appel de la décision et a poursuivi sa tentative de l’extrader.

«La décision a été prise très tôt, avant même l’inauguration de Joe Biden, de faire appel contre Julian Assange», Dit Kiriakou. «C’est cette décision qui a clairement montré que Joe Biden poursuivrait les fuites de sécurité nationale, tout comme Barack Obama l’a fait et tout comme Donald Trump l’a fait après lui.

Contrairement au cas d’Assange, la condamnation éventuelle de Hale par la justice américaine est pratiquement assurée. Kiriakou, qui reste en contact avec son collègue dénonciateur, a déclaré que malgré la punition imminente, Hale doit toujours croire que la fuite d’informations sur les frappes de drones en valait la peine.

«Lorsqu’il m’a appelé il y a quelques heures, il était étonnamment optimiste et optimiste. Il a fait remarquer à quel point cette question a été médiatisée depuis qu’il a décidé de plaider coupable ». Dit Kiriakou.

