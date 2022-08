La loi sur l’espionnage et les documents de Trump, expliqués

Photo de GIORGIO VIERA/AFP via Getty Images

Le mandat non scellé du FBI nous dit pourquoi ils ont fouillé Mar-a-Lago – mais pas grand-chose sur ce qu’ils ont trouvé

Après une semaine ponctuée de réprimandes du ministère de la Justice par les législateurs républicains et de leurs demandes de responsabilité ultérieures à la suite d’une perquisition du FBI dans la résidence de l’ancien président Donald Trump à Mar-a-Lago, le mandat de perquisition publié vendredi indique que la perquisition a été menée dans le cadre de, entre autres, la loi sur l’espionnage.

La loi sur l’espionnage est en fait une série de lois relevant du chapitre 37 du code 18 des États-Unis concernant la collecte, la conservation ou la diffusion d’informations de défense nationale ou classifiées. Le mandat de perquisition de Mar-a-Lago faisait référence à l’article 793 – « Collecte, transmission ou perte d’informations de défense », qui ne couvre pas seulement « l’espionnage » au sens auquel beaucoup pensent lorsqu’ils entendent le terme. L’article 793 stipule spécifiquement que les personnes légalement autorisées à accéder aux documents de la défense nationale – des personnes comme l’ancien président – sont passibles de sanctions si elles conservent indûment ces informations.

En vertu de la loi sur les archives présidentielles, qui concerne la conservation des documents gouvernementaux par la National Archives and Records Administration, ou NARA, les documents officiels et autres documents ou informations qu’un président et un vice-président peuvent avoir obtenus pendant leur mandat doivent être transmis à la NARA pour être conservés. .

La loi sur les dossiers présidentiels est une innovation post-Watergate qui «a changé la propriété légale des dossiers officiels du président du privé au public, et a établi une nouvelle structure statutaire en vertu de laquelle les présidents, et par la suite la NARA, doivent gérer les dossiers de leurs administrations, » selon le site NARA. En dessous de cette loi, les archives présidentielles appartiennent à l’archiviste national – et donc au peuple américain – lorsqu’un président quitte ses fonctions, à moins que cette personne n’ait l’autorisation de l’archiviste de disposer des archives qui ne sont plus utiles.

Cela ne s’est pas produit à la fin de l’administration Trump ; au lieu de cela, comme Maggie Haberman l’a rapporté dans un récent épisode du podcast du New York Times The Daily, Trump a emporté 15 boîtes de matériel avec lui lorsqu’il est parti pour Mar-a-Lago lorsque Biden a pris ses fonctions. Ces boîtes contenaient, comme le raconte Haberman, des articles comme un imperméable et des balles de golf. Ils contenaient également un certain nombre de documents qui relevaient de la loi sur les dossiers présidentiels, et la NARA a passé la majeure partie de 2021 à négocier avec l’équipe de Trump pour obtenir ces dossiers. Lorsque la NARA a finalement reçu ces documents plus tôt cette année, a rapporté Haberman, ils en ont trouvé plusieurs marqués “classifiés”.

Violer à lui seul la loi sur les archives présidentielles serait assez important, mais, comme l’a dit Haberman, “le fait qu’il y ait des documents marqués” classifiés “dans ces boîtes a soulevé toutes sortes de préoccupations de la part des fonctionnaires fédéraux.” Encore plus inquiétant, Trump n’a apparemment pas rendu tous les documents relevant de la loi sur les dossiers présidentiels, ce qui a incité Recherche Mar-a-Lago de lundi. Cela a donné 11 tranches de documents, dont quatre sont top-secrets, dont trois sont étiquetés « secrets », dont trois sont étiquetés « confidentiels » et dont un est étiqueté « Divers documents classifiés/TS/SCI », ce qui signifie qu’ils sont destinés à être lus uniquement dans des pièces sécurisées par des personnes disposant d’une habilitation de sécurité élevée, selon les reçus de propriété du ministère de la Justice.

Qui a déjà été inculpé en vertu de cette loi, et pour quoi?

Les cas très médiatisés de la loi sur l’espionnage impliquent souvent la fuite d’informations classifiées du gouvernement vers des sources d’information. Reality Winner était sous-traitante de l’Agence de sécurité nationale lorsqu’elle a divulgué un rapport gouvernemental classifié sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle de 2016 à The Intercept. Elle a été arrêtée peu de temps après l’histoire publiée en juin 2017 et condamnée à cinq ans et trois mois de prison fédérale pour un chef d’accusation de transmission d’informations de défense nationale en vertu de la loi sur l’espionnage.

Cette seule accusation de Winner a entraîné plus de cinq ans de prison est une indication du sérieux avec lequel la loi sur l’espionnage peut être poursuivie ; cela fait également partie d’une lutte presque constante entre la presse libre et le gouvernement américain à travers les administrations. Winner et d’autres dénonciateurs ont fait ce que l’on peut sans doute appeler un service public – risquant leur liberté et leurs moyens de subsistance pour fournir au public des informations sur ce que le gouvernement fait en leur nom, ou d’autres informations critiques mais classifiées.

Daniel Ellsberg, par exemple, a été jugé en 1973 en vertu de la loi sur l’espionnage pour avoir divulgué au Washington Post et au New York Times les soi-disant Pentagon Papers – environ 7 000 pages de documents couvrant L’implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam qui a contré le récit officiel du gouvernement concernant cette implication. Il risquait jusqu’à 115 ans de prison pour avoir divulgué le rapport, mais son affaire a été classée en raison de la malversation du gouvernement dans la collecte de preuves sur Ellsberg. Le gouvernement a également tenté d’empêcher le Post et le Times de publier les Pentagon Papers, mais la Cour suprême a statué en faveur des journaux.

Winner et Ellsberg avaient tous deux un accès légal aux documents qu’ils avaient divulgués; leur crime était de le partager. Trump, lui aussi, avait le droit légal d’accéder aux documents et dossiers que le gouvernement venait de saisir – mais pas après avoir quitté ses fonctions, et pas à Mar-a-Lago, en vertu de mesures de sécurité peu claires.

Selon l’article 793, partie d, il est illégal de conserver sciemment des informations susceptibles de nuire aux États-Unis ou d’aider un autre pays et de ne pas « les fournir sur demande à l’agent ou à l’employé des États-Unis habilité à les recevoir ». Dimanche, il est apparu que Trump avait peut-être franchi cette ligne, selon un rapport du New York Times. L’un des avocats de Trump a apparemment signé un document en juin indiquant que tous les documents classifiés avaient été restitués au gouvernement ; les reçus non scellés du DOJ détaillant tous les articles pris à Mar-a-Lago lundi indiquent que cette affirmation n’était pas vraie.

Quelle pourrait être la prochaine étape pour Trump

Étant donné que l’affidavit décrivant les raisons du DOJ de croire que Trump avait des documents dans sa résidence qui pourraient se rapporter à la loi sur l’espionnage n’a pas été rendu public, nous ne connaissons pas les preuves qui justifient cette possibilité.

“Si le ministère de la Justice voulait poursuivre une affaire pénale, sur la base des informations disponibles connues du public à ce jour, il semble avoir un dossier très solide”, a déclaré Ryan Goodman, professeur de droit à l’Université de New York, à Axios. Le mandat non scellé cite également l’article 1519, qui fait référence à la destruction ou à la manipulation de documents (classifiés ou non) liés à une enquête fédérale ou à une procédure de faillite. Comme Charlie Savage du New York Times l’a rapporté vendredi, il n’est pas clair si le DOJ a invoqué l’article 1519 concernant la résistance de Trump à donner des documents à la NARA, ou à autre chose. Le mandat fait également référence à la section 2071, qui rend illégal le fait de cacher, de retirer de son emplacement approprié, de détruire ou de tenter de détruire un document gouvernemental – ce que Trump aurait fait pendant son mandat.

Bien que Trump ait accepté de publier le mandat de perquisition et les reçus de ce que le DOJ a pris à Mar-a-Lago, il a proposé plusieurs excuses pour avoir les documents en sa possession, affirmant à tort que l’ancien président Barack Obama avait également conservé des documents classifiés, laissant planer l’idée. que des preuves avaient été déposées à Mar-a-Lago, et disant qu’il avait déclassifié tous les documents en sa possession qui pourraient être vrais – mais ne le sauverait pas d’une sanction légale, car il n’y a aucune trace d’une telle action et une certaine sécurité nationale les documents pourraient entraîner de lourdes sanctions en cas de stockage inapproprié, qu’ils soient ou non techniquement classifiés.

Quoi qu’il en soit, les politiciens républicains et les partisans de Trump ont qualifié la recherche du DOJ de chasse aux sorcières et accusé les démocrates de faire de la politique, comme ils l’ont fait lors des deux procès de destitution de Trump et de l’enquête du conseiller spécial Robert Mueller. Le sénateur Rick Scott (R-FL) a comparé la recherche aux tactiques utilisées par “la Gestapo”, la police secrète nazie, et les partisans de Trump ont menacé le FBI au cours de l’enquête, a rapporté vendredi le Washington Post.

Trump a également profité de la perquisition en la décrivant comme «l’anarchie, la persécution politique et [a] Witch Hunt” dans un e-mail de collecte de fonds mardi, qui “doit être révélé et arrêté”, a rapporté Reuters.

Bien qu’il soit certainement possible que Trump soit accusé de crimes en vertu de la loi sur l’espionnage ou d’une autre des lois du mandat du DOJ, c’est loin d’être certain ; il y a encore beaucoup de choses inconnues à ce stade. Et tandis que Trump s’est déjà comporté de manière vraiment alarmante, sans aucune répercussion ; rien n’indique – pour l’instant – que cette situation sera différente.