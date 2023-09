La loi sur les nouvelles en ligne pourrait voir Google et Meta verser 234 millions de dollars aux médias canadiens

Le gouvernement fédéral a fixé un prix sur ce qu’il aimerait voir Google et Facebook dépenser en vertu d’une loi obligeant les géants de la technologie à rémunérer les médias pour les articles d’actualité.

Les responsables fédéraux estiment que Google devrait offrir 172 millions de dollars et Facebook 62 millions de dollars en compensation pour satisfaire aux critères qu’ils proposent pour les exemptions en vertu de la loi sur les informations en ligne.

Le projet de règlement publié par le gouvernement vendredi décrit pour la première fois comment il propose d’égaliser les règles du jeu entre les grandes technologies et le secteur du journalisme canadien.

«Le but est de s’assurer que ceux qui profitent le plus du marché canadien soient visés par le projet de loi», a déclaré la ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, à la Presse canadienne après la publication de la proposition.

La ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, s’adresse aux journalistes lors de la retraite du Cabinet libéral à Charlottetown, le lundi 21 août 2023. (Darren Calabrese/La Presse Canadienne)

Le gouvernement a déclaré que les entreprises tomberaient sous le coup de la loi si elles généraient un chiffre d’affaires mondial total d’un milliard de dollars ou plus au cours d’une année civile, « opéraient dans un moteur de recherche ou un marché de médias sociaux distribuant et donnant accès à du contenu d’information au Canada », et disposaient de 20 millions ou plus de visiteurs uniques mensuels moyens canadiens ou d’utilisateurs actifs mensuels moyens.

Pour l’instant, Google et Facebook de Meta sont les seules entreprises qui répondent aux critères, bien que les responsables affirment que le moteur de recherche Bing de Microsoft est le deuxième plus proche de tomber sous le coup de la loi.

« Nous savons comment la technologie évolue ou comment le marché évolue parfois à un rythme rapide et nous voulons nous assurer que ce projet de loi sera pertinent dans cinq et dix ans », a déclaré M. St-Onge.

Les entreprises répondant aux critères peuvent bénéficier d’une exemption de la loi si elles contribuent déjà au journalisme canadien d’un montant fixé par une formule gouvernementale.

La formule est basée sur les revenus mondiaux d’une entreprise technologique et la part du Canada dans son PIB mondial. Le gouvernement estime que le calcul permettra d’obtenir une contribution correspondant à 20 pour cent des revenus des journalistes à temps plein travaillant dans une agence de presse canadienne.

Les entreprises seraient en mesure de satisfaire aux critères avec une compensation monétaire et non monétaire. Bien que le projet ne précise pas quelles contributions non monétaires seraient prises en compte, les responsables ont déclaré que la formation et la publicité pourraient finir par répondre aux critères.

Le projet de règlement fera l’objet d’une nouvelle consultation de 30 jours. Meta, la société mère de Facebook et Instagram, qui a bloqué les informations sur ses plateformes en prévision de l’entrée en vigueur de la loi à la fin de l’année, a immédiatement exprimé sa déception face à cette proposition.

Meta dit qu’il continuera à bloquer les actualités

Le projet repose sur une « prémisse fondamentalement erronée », a déclaré Rachel Curran, responsable des politiques publiques chez Meta Canada.

« Comme la législation repose sur l’affirmation erronée selon laquelle Meta bénéficie injustement du contenu d’actualités partagé sur nos plateformes, les réglementations proposées aujourd’hui n’auront pas d’impact sur notre décision commerciale de mettre fin à la disponibilité des informations au Canada », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Google, que St-Onge décrit comme plus coopératif que Meta, a également menacé de retirer les informations canadiennes de son offre.

« Nous examinons attentivement les réglementations proposées pour évaluer si elles résolvent les graves problèmes structurels du C-18 qui, malheureusement, n’ont pas été résolus lors du processus législatif », a déclaré le porte-parole de Google, Shay Purdy, en réponse au projet.

Meta et Google ont fait pression contre l’adoption de la loi sur les informations en ligne. (Shutterstock/Primakov)

Les deux sociétés font depuis longtemps pression contre la législation, Meta affirmant que les informations ne représentent qu’une infime fraction de son activité et que leur suppression entraînerait peu de pertes de revenus pour le géant des réseaux sociaux.

De son côté, Kent Walker, président des affaires mondiales de Google, a déclaré que la législation « nous expose à une responsabilité financière non plafonnée » et a affirmé qu’elle était ciblée simplement parce qu’elle montre des liens vers des actualités, « quelque chose que tout le monde fait gratuitement ».

Mais St-Onge a soutenu que la législation constitue « une voie à suivre raisonnable et prévisible pour les plateformes et les salles de rédaction des médias ».

« C’est ce que nous avons dit que nous faisions », a-t-elle déclaré. « Je pense que nous avons réussi à trouver une voie à suivre qui devrait plaire à tout le monde. »

Le gouvernement a déclaré qu’il allait de l’avant avec cette loi parce que Google et Meta détiennent ensemble 80 % des 14 milliards de dollars de revenus publicitaires en ligne enregistrés dans le pays en 2022.

Dans le même temps, les médias ont vu leurs revenus publicitaires diminuer, entraînant des licenciements, une perte de couverture médiatique dans les petites communautés rurales et 474 fermetures d’entreprises de presse canadiennes entre 2008 et 2023.

Le gouvernement affirme que 69 pour cent des Canadiens accèdent aux informations en ligne, mais que seulement 11 pour cent paient pour cela.

Après que Meta ait mis à exécution ses menaces de supprimer les informations canadiennes, le gouvernement fédéral a retiré 10 millions de dollars de publicité annuelle sur les plateformes de Meta. Les entreprises de nouvelles et de télécommunications Quebecor, Bell Média, Torstar Corp., Cogeco et Postmedia Network Canada Corp. ont imité cette démarche.