La loi sur les droits de vote a passé une journée étonnamment bonne à la Cour suprême

Si la loi sur les droits de vote survit à ce dernier défi, remerciez les mauvais juristes du côté du GOP.

Deux équipes distinctes d’avocats républicains ont examiné Brnovich c.Comité national démocratique, une affaire que la Cour suprême a entendue mardi, et a vu une opportunité de coller un couteau dans la loi sur les droits de vote – en éliminant potentiellement toutes les garanties significatives contre les lois de vote raciste dans le processus.

L’affaire implique deux lois de l’Arizona qui rendent plus difficile pour certains électeurs de voter. Une loi oblige les responsables électoraux à rejeter les bulletins de vote déposés dans la mauvaise circonscription. La seconde interdit de nombreuses formes de «collecte des bulletins de vote», dans le cadre desquelles un électeur remet son bulletin de vote par correspondance à une autre personne, qui remet ensuite ce bulletin au bureau électoral pour qu’il puisse être dépouillé.

Michael Carvin, un avocat du Parti républicain de l’Arizona, a fait valoir dans son mémoire que les États ont un large pouvoir pour promulguer des lois restreignant le «moment, le lieu ou la manière» où les électeurs votent – bien qu’il ait rapidement fait marche arrière après que la juge Elena Kagan ait suggéré que cette règle proposée permettrait à un État d’exiger de tous les électeurs qu’ils votent dans, par exemple, les country clubs.

Le procureur général républicain de l’Arizona Mark Brnovich, quant à lui, a suggéré dans son mémoire que les États qui souhaitent priver les électeurs de couleur de leurs droits de vote puissent profiter des disparités démographiques existantes pour cibler les minorités raciales, tant que l’État ne crée pas ces disparités. Comme l’a fait valoir Brnovich, la restriction du vote en dehors de la circonscription devrait être maintenue parce que «le fait qu’un bulletin de vote déposé par un électeur en dehors de sa circonscription assignée soit écarté ne pousse pas les minorités à voter hors de l’enceinte de manière disproportionnée».

Poussée à son extrême logique, cette règle proposée pourrait permettre des tentatives vraiment farfelues de restreindre le vote. Supposons que l’Arizona ait adopté une loi limitant le droit de vote aux fans de musique country, sur la théorie que les électeurs blancs sont plus susceptibles d’écouter de la musique country que les électeurs de couleur. Selon la norme de Brnovich, cette loi pourrait ne pas violer les protections de la loi sur les droits de vote contre la discrimination raciale parce que l’État ne cause les électeurs non blancs à préférer d’autres genres de musique.

Autrement dit, les mémoires de Carvin et de Brnovich proposaient de lire un élément clé de la Loi sur les droits de vote si étroitement qu’il deviendrait pratiquement dénué de sens. Les États gagneraient un large pouvoir pour priver les électeurs de couleur, à condition qu’ils soient quelque peu intelligents sur la façon dont ils le font.

À la fin des arguments de mardi en Brnovichcependant, il semble peu probable que ces tentatives de neutralisation de la loi sur les droits de vote l’emportent. Il peut très bien y avoir cinq votes – voire plus de cinq votes – pour faire respecter les deux lois de l’Arizona en cause dans Brnovich. Mais plusieurs juges clés semblaient réticents à aller aussi loin que Carvin et Brnovich leur avaient demandé d’aller.

Le juge en chef John Roberts et les juges Clarence Thomas, Samuel Alito, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett – tous conservateurs – ont chacun exprimé des inquiétudes quant au fait que le test proposé par Carvin n’était pas réalisable ou contredisait le texte de la loi sur les droits de vote. Après que Carvin a admis qu’un État ne pouvait pas exiger que tous les bulletins de vote soient déposés dans un country club, Barrett l’a averti que son argument «comporte certaines contradictions».

Brnovich a rencontré des problèmes similaires lorsqu’il est monté sur le podium. Roberts, par exemple, ne semblait pas convaincu qu’un élément clé de l’argument de Brnovich pouvait être mis au carré avec le texte de la loi sur les droits de vote. Kavanaugh a suggéré qu’une loi d’État pourrait violer la loi sur le droit de vote si elle impose des charges inutiles aux minorités raciales. Barrett a suggéré que l’approche de Brnovich rendrait trop facile pour un État de priver les minorités raciales du droit de vote, à condition qu’il promulgue une série de lois qui privent chacune de leurs droits un groupe d’électeurs relativement restreint.

Rien de tout cela ne signifie que les lois de l’Arizona sont susceptibles d’être annulées – de nombreux juges conservateurs ont semblé passer la seconde moitié de l’argumentation à essayer de concevoir une norme juridique qui leur permettrait de faire respecter les lois. Mais le simple fait qu’ils aient jugé nécessaire de proposer une nouvelle norme juridique est un signe quelque peu optimiste pour les droits de vote, car cela suggère que la Cour n’est pas prête à étrangler la loi sur les droits de vote de la manière proposée par les mémoires de Carvin ou de Brnovich. .

Ces avocats républicains en ont simplement demandé trop.

La loi sur les droits de vote, brièvement expliquée

Promulguée en 1965, la loi sur les droits de vote est l’une des lois sur les droits civils les plus importantes de l’histoire américaine. Il a démantelé, au moins pendant un certain temps, de nombreux outils que les législateurs de Jim Crow utilisaient pour priver les électeurs noirs de leurs droits, et a commencé une expérience d’un demi-siècle de démocratie pluraliste.

Le jour où la loi sur les droits de vote a été signée, seulement 5% environ des électeurs noirs du Mississippi étaient inscrits pour voter. Deux ans plus tard, ce nombre était de 60%.

D’une manière générale, la loi sur les droits de vote prévoit trois garanties contre les lois racistes sur le vote étatique et local. L’article 5 de la loi exigeait des gouvernements des États et des collectivités locales ayant déjà adopté de telles lois de «préclairer» toute nouvelle règle électorale auprès des fonctionnaires de Washington, DC avant que ces règles puissent entrer en vigueur. L’article 2 de la loi, quant à lui, prévoit deux protections distinctes contre la discrimination – connues sous le nom de «test de l’intention» et de «test des résultats».

Si un demandeur de droits de vote peut démontrer qu’une loi électorale a été adoptée dans le but de rendre plus difficile pour les électeurs d’une race particulière de voter, alors la loi viole le «test d’intention» de l’article 2.

En vertu d’un amendement de 1982 à la loi sur les droits de vote, les gouvernements des États et locaux ne peuvent pas non plus promulguer une loi qui «entraîne un refus ou une réduction du droit de tout citoyen des États-Unis de voter en raison de sa race ou de sa couleur» – et ce Le «test des résultats» s’applique même si les législateurs qui ont promulgué une loi prétendument raciste ne l’ont fait avec aucune animosité raciale.

Sous la direction du juge en chef Roberts, cependant, la Cour suprême a en grande partie démantelé les deux premiers volets de la loi sur les droits de vote.

Dans Comté de Shelby c. Holder (2013), la Cour suprême a en fait désactivé l’exigence de précontrôle de l’article 5 en supprimant la formule utilisée par la Loi pour déterminer les juridictions assujetties au précontrôle. Puis dans Abbott c.Perez (2018), la Cour a estimé que les législateurs jouissent d’une présomption d’innocence raciale si forte que les plaignants ayant le droit de vote auront du mal à prouver l’intention raciste dans tous les cas sauf les plus flagrants.

Brnovich concerne principalement la question de savoir si les deux lois contestées de l’Arizona enfreignent le test des résultats de la loi sur les droits de vote, qui interdit au moins certaines lois qui ont un impact disproportionné sur les minorités raciales. Compte tenu des décisions de la Cour en Comté de Shelby et Perez, de nombreux observateurs de la Cour suprême (y compris moi-même) craignaient que la majorité conservatrice de la Cour n’utilise Brnovich pour vider le test des résultats à peu près de la même manière que la Cour avait précédemment entravé le précontrôle et le critère de l’intention.

Cela peut très bien encore se produire, mais l’argumentation orale Brnovich suggère que l’annihilation du test des résultats devra probablement attendre qu’un autre cas survienne. Alors que de nombreux juges ont indiqué qu’ils étaient enclins à faire respecter les lois de l’Arizona, les juges ne semblaient pas disposés à aller aussi loin que les avocats comme Carvin et Brnovich l’avaient espéré.

Qu’est-ce-qu’on fait maintenant?

Le mémoire de Carvin a adopté la position audacieuse que «les règlements neutres sur le plan racial du lieu, du quand et du comment du vote n’impliquent pas le § 2» – bien que le mémoire suggère à certains moments que seules les restrictions «ordinaires» sur «l’heure, le lieu, ou mode de vote »sont autorisés. Mais plusieurs juges ont semblé considérer ce test proposé comme irréalisable.

Kagan, par exemple, a passé son temps à poser des questions avec Carvin à lui poser des questions sur des restrictions de vote hypothétiques – par exemple, si un État pourrait exiger que tout le monde vote dans un country club avec une histoire de politiques racistes, ou si un État pourrait exiger que tout le monde vote. entre 10 h et 14 h un jour donné. Et Carvin a rapidement commencé à revenir sur la position qu’il avait prise dans son mémoire lorsqu’il était confronté aux hypothèses de Kagan.

Même Carvin semblait se rendre compte qu’il serait intenable d’exiger que chaque électeur dépose son bulletin dans un country club.

Kavanaugh, quant à lui, s’est référé à la suggestion de Carvin selon laquelle seules les restrictions de vote «ordinaires» peuvent être autorisées – se demandant comment un juge est censé distinguer une restriction «ordinaire» d’une restriction «extraordinaire».

Brnovich a reçu un accueil un peu moins froid de la part des juges que Carvin, mais il a toujours été confronté à un barrage de questions sceptiques. Un élément clé de l’argument de Brnovich, par exemple, est qu’un plaignant ne peut l’emporter dans le cadre du test des résultats que s’il peut montrer qu’une loi contestée «provoque une disparité substantielle dans la possibilité pour les électeurs minoritaires de voter et d’élire leurs candidats préférés». Mais cet argument a incité Roberts à se demander où Brnovich est capable de trouver cette exigence de «disparité substantielle» dans le texte de la loi sur les droits de vote.

Au moment où Jessica Ring Amunson et Bruce Spiva, deux des avocats contestant les lois électorales de l’Arizona, ont commencé leurs arguments, les conservateurs de la Cour semblaient plus intéressés à proposer un nouveau cadre qui leur permettrait de faire respecter les lois de l’Arizona, puis ils ont appliqué les charpentes en terre brûlée proposées par Carvin et Brnovich.

Plusieurs juges ont évoqué à plusieurs reprises le rapport de la Commission Carter-Baker de 2005, un rapport produit par une commission présidée par l’ancien président Jimmy Carter et l’ancien secrétaire d’État James Baker, qui, comme l’a noté Roberts, suggérait que les États devraient avoir des garanties contre la fraude dans « la récolte des bulletins de vote. » La collecte des bulletins de vote est un terme péjoratif pour une pratique dans laquelle les électeurs absents donnent leur bulletin de vote à un tiers, qui le remet à un bureau de vote.

Selon Kavanaugh, c’est «une question de bon sens» qu’une restriction de vote soutenue par une telle commission n’est probablement pas une tentative raciste de restreindre le vote des minorités.

De même, Kavanaugh a également suggéré que les lois de vote qui sont «courantes» dans les États qui n’ont pas d’antécédents de restrictions de vote racistes sont probablement autorisées en vertu de la loi sur les droits de vote – un raisonnement qui pourrait sauver les restrictions de l’Arizona sur le vote hors circonscription. Selon Kavanaugh, des restrictions similaires existent dans environ deux douzaines d’États.

L’essentiel est qu’il y a de bonnes chances que les restrictions de l’Arizona sur la collecte des bulletins de vote et le vote hors circonscription soient maintenues. Et il y a même de fortes chances que la Cour prenne une part importante de la loi sur le droit de vote en Brnovich.

Mais selon les arguments d’aujourd’hui, au moins, l’attaque à grande échelle contre la loi proposée par Carvin et Brnovich semble moins probable. Une telle attaque peut encore se produire dans une affaire future, mais l’avocat maladroit de Carvin et Brnovich a laissé les juges peu de travail avec s’ils espèrent démanteler le test des résultats maintenant.

