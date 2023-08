La loi sur les droits de la nature au Panama vise à protéger les tortues luths

La santé des nouveau-nés de tortues luth est vérifiée sur une plage d’Armila, au Panama. (Arnulfo Franco/AP)

ARMILA, Panama — Il était juste après minuit lorsque la biologiste de la conservation marine Callie Veelenturf a repéré de minuscules sentiers révélateurs en forme de fermeture éclair dans le sable d’une plage isolée des Caraïbes. Sous les faisceaux des phares rouges, elle et un groupe de bénévoles de la communauté autochtone locale Guna Yala ont suivi les nouvelles empreintes.

« Aqui, Aquí! » » a crié l’un d’eux en espagnol. « Ici ici! Ils sont piégés ! Une paire de nouveau-nés de tortues luths se tortillait à l’intérieur d’un fond blanc craquelé. Le seau en plastique s’est retourné sur le côté, agitant leurs minuscules nageoires dans une tentative désespérée de s’échapper.

« Prenez une photo », a déclaré Veelenturf, fondateur du Leatherback Project, une organisation à but non lucratif de conservation. « Cela pourra peut-être servir de preuve un jour. »

Ces nouveau-nés ont des droits légaux au Panama. Une loi votée par l’Assemblée nationale du pays plus tôt cette année, garantit aux tortues marines le droit de prospérer dans un environnement sain, une protection jusqu’à présent généralement réservée aux humains.

Le Panama fait partie d’une liste croissante de pays et de communautés à travers le monde qui adhèrent au mouvement des Droits de la Nature, qui cherche à accorder à la faune sauvage un statut juridique similaire à celui des individus et des entreprises.

Alors que la stratégie a jusqu’à présent été principalement utilisée pour protéger des écosystèmes entiers, tels que les forêts et les rivières, les défenseurs des animaux sauvages commencent également à la déployer, la saluant comme un outil essentiel pour lutter contre la crise de la biodiversité. Malgré les protections environnementales existantes, le monde continue de perdre des espèces animales à un rythme alarmant.

« Nous sommes toujours confrontés à ce taux d’extinction en augmentation folle », a déclaré Nicholas Fromherz, expert en droit international de la faune à la Global Law Alliance for Animals and the Environment de la Lewis & Clark Law School, un groupe d’experts juridiques qui se concentre sur la protection des animaux. « Toutes ces autres protections ne suffisent tout simplement pas. »

Contrairement aux protections animales plus traditionnelles, qui entrent généralement en vigueur lorsqu’une espèce est menacée ou en voie de disparition, les lois sur les droits de la nature visent à empêcher que cela ne se produise. En pratique, cela signifie faire appel à des intendants pour préserver les habitats et restaurer les populations animales – et lorsque les animaux sont menacés, intenter des poursuites en leur nom.

Veelenturf, qui a contribué à l’élaboration des nouvelles mesures de protection des tortues du Panama, a déclaré qu’elles donnaient « à tout membre du public panaméen l’opportunité d’être la voix de la nature dans le système judiciaire et de défendre les droits de la nature en son nom ».

Elle œuvre pour que les droits des requins soient inscrits dans les lois de ce pays et aide les scientifiques d’ailleurs à garantir les droits d’autres espèces, notamment les abeilles de l’Amazonie péruvienne et les gibbons de Java en Indonésie.

Sauver la plus grande tortue du monde

Le Panama abrite cinq des sept espèces de tortues marines du monde, dont la plupart sont en voie de disparition.

Cela inclut la tortue luth, qui est en danger d’extinction, selon le Union internationale pour la conservation de la nature.

La tortue luth est la plus grande de toutes les tortues marines et la seule à ne pas avoir de carapace dure. La carapace flexible aide les animaux à parcourir plus de 16 000 milles à travers de forts courants lors de leur voyage entre les Caraïbes, où ils s’accouplent et nichent, et le Canada, où ils se nourrissent de méduses.

Au rythme actuel de déclin, a déclaré Veelenturf, ce n’est qu’une question de décennies avant que la tortue luth ne disparaisse.

À mesure que le niveau de la mer augmente en raison du réchauffement climatique, une grande partie de leur habitat de nidification essentiel est emportée par les eaux. Avec la hausse des températures mondiales, les œufs sont en train de frire. « Parfois, les nids cuisent simplement dans le sable chaud si la température est trop élevée », a expliqué Veelenturf.

Veelenturf, originaire du Massachusetts, étudie les tortues marines au Panama depuis 2019. Alors qu’elle campait dans l’archipel des Îles des Perles, elle a documenté comment les tortues se noyaient dans des filets maillants destinés aux poissons et comment les braconniers tuaient les animaux pour leur viande et arrachaient leurs œufs, bien qu’il soit illégal de les chasser. Certaines tortues imbriquées illégalement ciblées pour leurs coquilles colorées, qui servent à fabriquer des pinces à cheveux, des bijoux et des éperons de coq pour les combats de coqs.

Pour elle, il était clair que les protections existantes ne fonctionnaient pas. La nuit, dans sa tente, elle a commencé à lire sur le mouvement des Droits de la Nature. Le concept a été introduit pour la première fois dans les années 1970 par Christopher D. Stone, professeur de droit à l’Université de Californie du Sud, dans un article intitulé «Les arbres devraient-ils être debout ? — Vers des droits légaux pour les objets naturels.

« Jusqu’à ce que la chose sans droit reçoive ses droits, nous ne pouvons la voir que comme un chose à l’usage de « nous » – ceux qui détiennent les droits à l’époque », a-t-il écrit.

À au moins 30 pays ont des lois sur les droits de la nature, y compris l’Équateur, le premier pays à reconnaître les droits de la nature dans sa constitution en 2008. Depuis lors, le plus haut tribunal du pays a utilisé la loi pour bloquer un projet d’exploitation minière de cuivre et d’or dans une forêt de nuages ​​protégée et mettre fin à un projet de construction de route qui polluait une rivière.

En 2020, Veelenturf a proposé une loi nationale sur les droits de la nature aux législateurs panaméens. Elle a passé les deux années suivantes à contribuer à la rédaction de la loi, qui est entrée en vigueur plus tôt cette année. Pendant ce temps, le ministère de l’Environnement du Panama a demandé à Veelenturf de fournir son expertise sur les nouvelles protections des tortues marines et de contribuer à la rédaction d’une deuxième loi qui accorde aux animaux des droits spécifiques adaptés aux menaces auxquelles ils sont confrontés.

« Les droits des tortues marines seront très différents des droits d’un récif de corail ou des droits d’une baleine ou des droits d’un aigle ou d’une rivière », a-t-elle déclaré.

En vertu de la nouvelle loi, les individus, organisations ou entreprises reconnus coupables de violation du droit des tortues à vivre dans un environnement sans pollution et à rester indemnes des activités de pêche, du développement côtier et du changement climatique pourront être condamnés à une amende ou voir leurs entreprises fermer.

La loi exige également la création d’un comité composé de fonctionnaires, de scientifiques et de défenseurs pour superviser sa mise en œuvre. « Ils sont désormais tous assis à la table pour superviser ce qui se passe, et ils peuvent plus facilement signaler les violations », a déclaré le député panaméen Gabriel Silva, l’un des principaux partisans de la loi.

Mais la loi n’est pas censée être uniquement punitive, explique Constanza Prieto, experte au Earth Law Center, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui a également contribué à l’élaboration de la loi panaméenne sur les droits de la nature. Une grande partie de sa force réside dans son mandat visant à prévenir de nouveaux dommages et à restaurer les populations grâce à des partenariats communautaires. « C’est la partie la plus importante », a-t-elle déclaré.

Ces derniers mois, Veelenturf et plusieurs responsables panaméens ont enseigné aux habitants d’Armila comment collecter les données nécessaires à la mise en œuvre de la loi.

« Les gens doivent savoir qu’il existe une loi qui donne des droits aux tortues », a déclaré Marino Eugenio Abrego du ministère de l’Environnement du Panama. « L’idée est que cela ne reste pas sur le papier comme des mots morts. »

Plus tôt cette année, un groupe de volontaires autochtones et deux étudiants en biologie marine de l’Université du Panama ont effectué des patrouilles nocturnes sur les plages, parcourant plus de 4,5 kilomètres de bancs de sable abrupts et érodés à la recherche de signes de nidification de tortues luth ou de bébés.

Il était autrefois courant d’apercevoir 30 à 40 tortues femelles adultes une nuit donnée pendant la saison de nidification, selon plusieurs bénévoles. Cette année, le groupe a eu de la chance si sept étaient repérés en une nuit.

« Les Gunas disent toujours que les tortues étaient autrefois des êtres humains », a déclaré Ignacio Crespo, fondateur de la Fundación Yaug Galu, une organisation locale à but non lucratif qui cherche à protéger les tortues. « Ce sont nos frères et sœurs qui vivent dans un immense océan mystérieux. »

Pour suivre les mouvements des tortues, Veelenturf a montré comment équiper leurs carapaces coriaces d’étiquettes satellite qui documentent la localisation des animaux à chaque fois qu’ils font surface. Déjà, les données de ces balises montrent des schémas de déplacement communs entre le Panama et la Colombie, que Veelenturf a l’intention d’utiliser pour plaider en faveur de voies de navigation désignées entre les deux pays afin de minimiser les collisions de bateaux, ainsi que pour arrêter les projets de construction côtière qui pourraient détruire les plages de nidification.

Si les tortues nichaient trop près du bord de l’eau, les volontaires arrivaient pour sauver les œufs et les transféraient dans un nid creusé à la main sur un terrain plus élevé. Parfois, ils regardaient en silence les tortues tenter de pondre leurs œufs, les bruits du plastique écrasé sous leur corps.

Le groupe a fouillé les nids récemment éclos, comptant chaque reste de coquille d’œuf pour enregistrer combien ont éclos – et combien n’ont pas éclos. Ils ont noté chaque fois qu’ils déterraient des nouveau-nés vivants piégés dans des nids jonchés de capsules de bouteilles et de couverts à emporter.

Si la communauté peut présenter des preuves claires que les déchets nuisent aux tortues, elle pourrait être en mesure de demander des fonds et d’autres ressources aux agences fédérales pour nettoyer la plage et créer une écloserie où les nids pourraient être surveillés en toute sécurité, a déclaré Veelenturf. Si le gouvernement ne répond pas, dit-elle, la nouvelle loi donne à la communauté un moyen de recours.