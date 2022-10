La loi sur les armes à feu de New York obtient un sursis de la cour d’appel fédérale

NEW YORK (AP) – Une cour d’appel fédérale a autorisé mercredi New York à continuer d’appliquer sa nouvelle loi sur les armes à feu alors qu’elle envisageait une décision d’un tribunal inférieur qui bloquerait des dispositions clés.

La décision de la 2e US Circuit Court of Appeals est intervenue six jours après qu’un juge de district fédéral de Syracuse a déclaré plusieurs parties de la loi inconstitutionnelles et les a temporairement suspendues.

L’État a rapidement fait appel de l’ordonnance. La décision suspend l’ordonnance du juge de district américain Glenn Suddaby jusqu’à ce qu’un comité d’appel composé de trois juges puisse prendre une décision sur la requête de l’État.

Jeudi, Suddaby a suspendu plusieurs des nouvelles règles d’octroi de licences de l’État pour le port d’armes de poing en public, dont une qui obligeait les candidats à fournir des informations sur leurs comptes de médias sociaux.

Le juge a également rogné la liste des endroits “sensibles” où les gens ne peuvent pas porter d’armes. Il a déclaré que l’État ne pouvait pas interdire aux gens de porter des armes dans le métro de New York ou sur Times Square.

La procureure générale Letitia James s’est dite ravie que la loi reste en vigueur.

“Mon bureau poursuivra ses efforts pour protéger la sécurité des New-Yorkais ordinaires et défendre nos lois de bon sens sur les armes à feu”, a-t-elle déclaré dans un communiqué préparé.

La gouverneure Kathy Hochul et les législateurs ont réécrit les lois de l’État sur les armes de poing cet été après qu’une décision de la Cour suprême a invalidé l’ancien système de New York pour l’octroi de permis de port d’armes de poing à l’extérieur de la maison. La Haute Cour a invalidé l’exigence de longue date de l’État selon laquelle les personnes démontrent une menace inhabituelle pour leur sécurité pour se qualifier pour une telle licence.

The Associated Press