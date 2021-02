La loi sur l’égalité avec les protections LGBTQ passe devant la Chambre, un avenir incertain au Sénat

WASHINGTON – La Chambre des représentants a adopté une législation radicale interdisant la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, bien qu’elle soit confrontée à un avenir incertain au Sénat.

Les législateurs ont adopté la législation le 224-206, vote majoritairement en ligne de parti. Trois républicains ont voté avec tous les démocrates.

Le projet de loi est l’une des principales priorités législatives du président Joe Biden, qu’il souhaite adopter au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

La législation modifie les lois sur les droits civils, y compris la loi historique de 1964 sur les droits civils, qui interdisait la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’origine nationale, pour inclure des protections fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il interdirait également une telle discrimination dans les lieux publics, dans les transports et dans les programmes financés par le gouvernement.

Le représentant David Cicilline, DR.I., qui a introduit la mesure de la Chambre, a déclaré que «chaque Américain mérite le respect et la dignité», et la loi sur l’égalité, si elle devenait loi, «garantirait que les Américains LGBTQ puissent vivre sans discrimination».

Il a dit qu’il était important d’adopter la législation parce que de nombreux Américains pensaient que les protections étaient déjà inscrites dans la loi. L’idée que les Américains pourraient se voir refuser le service dans un restaurant simplement en raison de leur orientation sexuelle « ne correspond pas à notre compréhension de base de l’équité et de l’égalité », a-t-il déclaré.

La Chambre a adopté une version similaire du projet de loi en mai 2019, mais elle est morte au Sénat alors contrôlé par les républicains. Huit républicains l’ont voté en 2019, mais aucun républicain n’a coparrainé la version de cette année de la législation.

Le projet de loi fait face à un avenir incertain au Sénat, qui est divisé à 50 contre 50 entre les républicains et les membres du caucus démocrate, avec le vice-président Kamala Harris dans un rôle décisif. Il faudrait au moins 10 républicains pour voter avec tous les démocrates pour faire avancer le projet de loi au-delà d’un obstacle procédural clé appelé l’obstruction systématique.

Le sénateur Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’il utiliserait ses pouvoirs en tant que chef de la majorité pour soumettre le projet de loi et qu’il oserait voter contre les républicains, bien qu’il ait refusé de dire quand il présenterait le projet de loi au Sénat. .

Suite:La loi sur l’égalité avec des protections pour les Américains LGBTQ doit être votée à la Chambre. Qu’est-ce que c’est?

Le représentant Mark Takano, D-Californie, la première personne de couleur ouvertement gay au Congrès, a déclaré aux journalistes lors de son vote jeudi qu’il « penserait à tous les militants LGBTQ qui ont défilé, protesté et construit un mouvement pour protéger la vie des LGBTQ. personnes et étendre nos droits. «

La sénatrice Tammy Baldwin, D-Wisc., Qui avait été le premier membre ouvertement gay et non titulaire du Congrès lors de sa première élection à la Chambre en 1999 et le premier membre ouvertement gay du Sénat lors de son élection en 2012, a déclaré aux journalistes en tant que avocate, elle avait vu de ses propres yeux à quel point la loi ne permettait pas de protéger ses clients victimes de discrimination.

«Il est temps de mettre fin à ce type de discrimination contre la communauté LGBTQ», a-t-elle déclaré.

Bien que de nombreux États aient adopté des lois anti-discrimination, des défenseurs tels que la Human Rights Campaign soutiennent que le «patchwork» actuel de lois à travers les États rend les Américains LGBTQ vulnérables à la discrimination.

La décision de la Cour suprême en juin dernier dans l’affaire Bostock contre Clay County a étendu la protection du lieu de travail aux Américains LGBTQ, mais des groupes tels que le National Women’s Law Center affirment que la législation codifierait la décision du tribunal et créerait des protections fédérales explicites pour les Américains LGBTQ au-delà du lieu de travail.

Certains conservateurs et républicains ont exprimé des craintes que la législation puisse enfreindre la liberté religieuse ou conduire à des inégalités dans les compétitions sportives si les femmes transgenres rivalisent avec les femmes cisgenres.

S’exprimant à la Chambre, la représentante Yvette Herrell, RN.M., a déclaré que le projet de loi « forcerait les églises de la place publique à faire des choses qui contredisent leurs croyances profondément ancrées » et entraînerait une intrusion du gouvernement fédéral dans la vie privée.

Cicilline a répondu aux objections religieuses, affirmant que « les organisations religieuses continueraient de jouir des droits qu’elles ont » en vertu de la loi en vigueur.

La conservatrice Heritage Foundation, qui s’oppose au projet de loi, affirme qu’elle pourrait menacer les libertés religieuses, donner aux athlètes transgenres un avantage injuste et porter atteinte aux libertés constitutionnelles.

Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Qui s’oppose à la législation, a perturbé mercredi un débat de procédure sur la mesure, suscitant la colère de ses collègues démocrates.

La représentante Marie Newman, D-Ill., Dont le bureau se trouve en face de celui de Greene, a placé un drapeau transgenre devant son bureau « afin qu’elle puisse le regarder chaque fois qu’elle ouvre sa porte ».

Greene a répondu en affichant un panneau anti-transgenre à l’extérieur de son bureau.

La Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, s’est adressée à la querelle lors d’une conférence de presse jeudi, disant aux journalistes qu’il y avait un « triste événement ici ce matin démontrant la nécessité pour nous d’avoir du respect. fierté de notre communauté LGBTQ. «

Contributeur: Christal Hayes