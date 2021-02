La loi sur l’égalité avec des protections pour les Américains LGBTQ doit être votée à la Chambre. Qu’est-ce que c’est?

WASHINGTON – La Chambre devrait adopter jeudi une législation radicale interdisant la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, bien qu’elle soit confrontée à un avenir incertain au Sénat.

La loi sur l’égalité modifierait les lois fédérales existantes sur les droits civils pour étendre les protections aux Américains LGBTQ, ce que les législateurs démocrates et les défenseurs des droits de l’homme affirment ferait progresser considérablement vers la protection juridique de tous les Américains. C’est l’une des principales priorités législatives du président Joe Biden.

Le représentant David Cicilline, DR.I., qui a présenté des versions du projet de loi à chaque session du Congrès depuis 2015, a déclaré qu’il était « excité » de voir l’adoption probable du projet de loi à la Chambre.

«À bien des égards», le vote à venir a montré comment le Congrès «rattrapait le reste du pays» sur les droits des LGBTQ, a-t-il dit, citant des changements dans l’opinion publique en faveur de la législation anti-discrimination. La législation était «attendue depuis longtemps», a-t-il déclaré à USA TODAY.

Le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., A déclaré aux journalistes mercredi que le projet de loi « garantit que la communauté LGBTQ est protégée dans tous ses droits, pas seulement certains. … Nous pensons que c’est la bonne chose à faire. »

Neuf membres de la Chambre s’identifient ouvertement comme LGBTQ et deux au Sénat, soit environ 2% de chaque chambre. Un récent sondage Gallup a montré un record de 5,6% d’adultes américains identifiés comme LGBTQ.

Suite:«La société change»: un record de 5,6% des adultes américains s’identifient comme LGBTQ, selon un sondage. Et les jeunes conduisent les chiffres.

Que ferait la loi?

La législation modifie les lois sur les droits civils telles que la loi historique de 1964 sur les droits civils, qui interdisait la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’origine nationale, pour y inclure des protections fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il interdirait également une telle discrimination dans les lieux publics, dans les transports et dans les programmes financés par le gouvernement.

Bien que de nombreux États aient promulgué des lois anti-discrimination, des défenseurs tels que la Human Rights Campaign soutiennent que le «patchwork» actuel de lois à travers les États rend les Américains LGBTQ vulnérables à la discrimination.

La décision de la Cour suprême en juin dernier dans l’affaire Bostock contre Clay County a étendu la protection du lieu de travail aux Américains LGBTQ, mais des groupes tels que le National Women’s Law Center affirment que la législation codifierait la décision du tribunal et créerait des protections fédérales explicites pour les Américains LGBTQ au-delà du lieu de travail.

Qui soutient et s’oppose à la loi?

La Chambre a adopté une version similaire du projet de loi en mai 2019, mais elle est morte au Sénat alors contrôlé par les républicains. Huit républicains l’ont voté en 2019, bien qu’aucun républicain n’ait coparrainé la version de cette année de la législation.

Hoyer a déclaré aux journalistes mercredi qu’il s’attendait à ce que chaque démocrate vote à nouveau pour la législation et qu’il espérait qu’un « grand nombre de républicains » voterait pour elle.

Les dirigeants républicains de la Chambre recommandent aux législateurs du GOP de voter contre la législation, mais ils ne poussent pas les membres sur la décision, l’appelant un « vote de conscience », selon un assistant de direction républicain de la Chambre non autorisé à parler officiellement.

La Maison Blanche dit qu’elle soutient le projet de loi, et Biden s’est engagé à le signer dans la loi au cours de ses 100 premiers jours en fonction.

Certains conservateurs ont exprimé des inquiétudes sur le fait que la législation pourrait enfreindre la liberté religieuse ou conduire à des inégalités dans les compétitions sportives si les femmes transgenres rivalisent avec les femmes cisgenres.

La conservatrice Heritage Foundation, qui s’oppose au projet de loi, affirme qu’elle pourrait menacer les libertés religieuses, donner aux athlètes transgenres un avantage injuste et porter atteinte aux libertés constitutionnelles.

Cicilline a répliqué que l’argument de l’athlétisme était un « non-problème », arguant qu’il n’y avait aucune preuve que plus d’athlètes transgenres concouraient dans des sports féminins ou avaient un taux de réussite plus élevé que les athlètes féminines cisgenres. Il a également déclaré que les préoccupations des organisations religieuses seraient apaisées par la structure du projet de loi et que les exemptions religieuses antérieures dans la loi sur les droits civils « s’appliqueraient de la même manière ».

Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Qui s’oppose à la législation, a perturbé mercredi un débat de procédure sur la mesure, suscitant la colère de ses collègues démocrates.

La représentante Marie Newman, D-Ill., Dont le bureau se trouve en face de celui de Greene, a placé un drapeau transgenre devant son bureau « afin qu’elle puisse le regarder chaque fois qu’elle ouvre sa porte ».

Quelles sont les chances que le projet de loi soit adopté au Sénat?

Le projet de loi est très susceptible d’être adopté par la Chambre contrôlée par les démocrates, mais il fait face à un avenir incertain au Sénat, qui est divisé à 50 contre 50 entre les républicains et les membres du caucus démocrate, avec le vice-président Kamala Harris dans un rôle décisif. Il faudrait au moins 10 républicains pour voter avec tous les démocrates pour faire avancer le projet de loi au-delà d’un obstacle procédural clé appelé l’obstruction systématique.

Le sénateur Jeff Merkley, D-Ore., Qui a présenté la version du Sénat de la législation, a déclaré qu’il soutenait la fin de l’obstruction systématique, mais a déclaré que la fin de la mesure n’était probablement pas une « conversation que nous allons gagner cette année particulière ».

Au lieu de cela, a-t-il dit, il souhaitait que le Sénat agisse de manière « bipartisane » comme il l’avait fait avec d’autres lois mettant fin aux formes de discrimination sur le lieu de travail.

Merkley a déclaré que « lorsque les portes sont claquées par la discrimination » en fonction de qui les gens aiment, c’était un affront à l’idéal américain fondateur de « l’opportunité, l’équité et la justice pour tous ».

Contributeur: Susan Miller