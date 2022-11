La loi sur le streaming en ligne ne contrôlera pas le contenu généré par les utilisateurs: ministre du Patrimoine

Le ministre canadien du Patrimoine s’est dit ouvert à l’examen d’amendements substantiels à un projet de loi visant à réglementer la diffusion en continu en ligne, après qu’un comité a souligné que les experts de l’industrie n’étaient pas d’accord sur la question de savoir si la législation proposée couvrirait le contenu généré par les utilisateurs.

“Je suis né avec un esprit ouvert, donc bien sûr, j’ai un esprit ouvert à ce sujet”, a déclaré Pablo Rodriguez.

“Je ne peux pas dire pour le moment, oui, je serais d’accord ou pas d’accord sur… un amendement que je n’ai jamais lu… Sur le principe général, nous sommes ouverts.”

Ses propos sur le projet de loi visant à moderniser la Loi sur la radiodiffusion ont été prononcés lundi devant une audience du comité permanent des transports et des communications tenue à Ottawa.

Le projet de loi C-11 vise à obliger les géants du streaming en ligne comme YouTube et TikTok à contribuer à la création et à la disponibilité de contenu canadien comme la musique, le cinéma et la télévision.

Cependant, le projet de loi a suscité de nombreuses inquiétudes. Les géants de la technologie l’ont combattu, arguant que le projet de loi nuirait aux moyens de subsistance des utilisateurs qui gagnent de l’argent grâce à la plateforme de streaming et pourrait forcer les entreprises à repenser les algorithmes qu’elle utilise au Canada.

Plusieurs sénateurs ont aussi des scrupules. Le sénateur Michael MacDonald a souligné lundi que le comité permanent avait entendu des experts s’inquiéter que les créateurs soient réglementés par le projet de loi.

La sénatrice Pamela Wallin a ajouté que le commissaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes avait déjà comparu devant le comité aux côtés d’un conseiller juridique pour confirmer que le projet de loi donnerait à son agence l’autorité sur le contenu généré par les utilisateurs.

“Ce qu’ils ont dit, c’est qu’il ne serait dans l’intérêt de personne de le faire, alors faites-nous confiance, nous ne réglementerons pas le contenu généré par les utilisateurs”, mais encore une fois, ils ont confirmé à deux reprises qu’ils avaient le pouvoir de réglementation pour le faire, ” dit-elle.

Wallin a ajouté qu’elle avait même entendu parler d’un créateur qui trouvait la législation si confuse et peu claire qu’elle déménagerait aux États-Unis pour y échapper.

Elle et MacDonald ont demandé à Rodriguez s’il interviendrait pour apporter des modifications au projet de loi afin d’atténuer ces préoccupations, mais il n’a offert aucun engagement car il a déclaré que la législation ne couvrirait pas le contenu généré par les utilisateurs.

« La facture est assez simple. Il s’agit de plates-formes, pas d’utilisateurs », a-t-il déclaré.

« Il n’y a aucune obligation pour le créateur. L’obligation ne concerne que la plate-forme, pas le créateur.

Il a soutenu que le projet de loi vise à protéger la culture canadienne, à offrir plus de choix aux Canadiens, à répondre aux besoins des communautés linguistiques minoritaires et à faire entrer la réglementation de l’industrie dans le 21e siècle.

La dernière fois que l’acte a été modernisé, il a souligné que les gens écoutaient de la musique sur des baladeurs, louaient des films à Blockbuster et qu’Internet existait à peine.

Maintenant, nous avons des plateformes de streaming comme Netflix, vous pouvez regarder la télévision sur votre téléphone et le contenu est édité et filmé sur les téléphones, a-t-il poursuivi.

« L’acte ne reflète plus la réalité. Vous avez de très gros joueurs qui n’ont aucune règle à respecter et il y a d’énormes défis autour de la culture et de la production et des choses qui affectent nos créateurs et le contenu canadien », a-t-il déclaré.

« C’est pourquoi il est important aujourd’hui que nous puissions adopter ce projet de loi rapidement.

Le projet de loi est devant le Sénat depuis six mois et a fait l’objet de 42 heures d’audiences devant le comité permanent.

—Tara Deschamps, La Presse canadienne

Politique fédéraleIndustrie des médiasMédias sociaux