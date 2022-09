L’esprit humain est ingénieux. Il peut créer des œuvres d’art imposantes et faire des découvertes scientifiques remarquables. Il est, comme nous l’avons vu au lendemain de l’élection présidentielle de 2020, également capable d’inventer de nouvelles façons de saper la démocratie américaine en abusant de nos lois électorales existantes et de transformer des élections présidentielles ordonnées en anarchie et chaos.

Il est hors de la portée des législateurs, ou peut-être de qui que ce soit, d’essayer de flairer toutes les possibilités de ravages. Mais ils peuvent réparer les défauts évidents des élections présidentielles une fois qu’ils ont été exploités.

La loi sur la réforme du décompte électoral actuellement devant le Sénat est un effort en ce sens, s’inscrivant dans une longue histoire d’action législative suite à une rupture des lois existantes. Ce n’est pas une réinvention audacieuse du système électoral américain, mais une série de réformes bureaucratiques, nécessitant un travail juridique minutieux, destinées à colmater les mêlées et les trous dans le Code des États-Unis. Pour ce faire, il met à jour le langage désuet, clarifie les questions contestées et rationalise le processus à suivre si une crise politique ne se produit qu’une fois par siècle.

La nouvelle législation n’est pas conçue comme une solution infaillible pour éviter les problèmes futurs – après tout, qui aurait pu prédire qu’une foule mettant en vedette un homme en costume de Viking prendrait d’assaut le Capitole en scandant “pendez Mike Pence” ? Mais cela élimine bon nombre des ambiguïtés exploitées par Trump et ses alliés lors des élections de 2020 et garantit que quiconque ayant l’intention d’essayer d’inverser une élection présidentielle à l’avenir devra compter sur sa propre ingéniosité, et non sur la feuille de route de 2020.

2020 n’a pas été la première élection présidentielle à presque plonger le pays dans le chaos

Il y a eu deux élections avant 2020 qui ont poussé les institutions américaines jusqu’au point de rupture.

La première a été l’élection présidentielle de 1800. Ensuite, selon le système adopté à l’origine par les fondateurs, le premier du Collège électoral est devenu président et le second est devenu vice-président. Le problème était que les partis politiques avaient émergé depuis l’adoption de la Constitution et qu’à ce moment-là, les candidats à la présidence et à la vice-présidence se présentaient comme des candidats. Le candidat démocrate-républicain à la présidence, Thomas Jefferson, a fini à égalité avec son colistier, le candidat à la vice-présidence Aaron Burr, après qu’une mauvaise communication a empêché un seul électeur démocrate-républicain de retirer Burr de son bulletin de vote comme prévu.

L’élection dans l’impasse a été poussée dans la Chambre des représentants boiteuse, alors contrôlée par le Parti fédéraliste d’opposition, pour un vote qui, pour les fédéralistes, signifiait choisir entre le moindre des deux maux. Il a fallu 36 scrutins, la passivité continue de Burr et l’intervention d’Alexander Hamilton en faveur de Jefferson pour finalement produire un résultat.

Pour éviter toute répétition de ce scénario, le 12e amendement a été adopté avant la prochaine élection présidentielle. Il a séparé la sélection du président et du vice-président du Collège électoral.

Le 12e amendement a créé le cadre de base régissant les élections présidentielles qui est encore utilisé aujourd’hui. Mais c’est l’élection de 1876 qui a incité les législateurs à créer un cadre sur la façon dont une élection contestée est décidée.

Lors de cette élection, le démocrate Samuel Tilden et le républicain Rutherford B. Hayes ont tous deux remporté la victoire dans trois États : la Floride, la Louisiane et la Caroline du Sud. Il y avait aussi un différend distinct sur un seul vote électoral dans l’Oregon. Les trois États du Sud, où les troupes fédérales sont restées pour mettre en œuvre la reconstruction, ont été déchirés par des allégations de fraude et de violence. Le décompte du Collège électoral était de 184 à 165 pour Tilden avant que ces États ne soient décidés, ce qui signifie que si Tilden obtenait un seul vote électoral de l’un de ces États, il deviendrait président. Mais si Hayes remportait les 20 votes électoraux contestés dans ces États, il gagnerait.

Les démocrates de Tilden contrôlaient la Chambre, les républicains de Hayes contrôlaient le Sénat, et sans directives juridiques ou constitutionnelles claires sur la façon de gérer un tel différend, il y avait une impasse totale. Pour tenter de le briser, une commission électorale a été créée pour déterminer qui a remporté chaque État. Cinq membres ont été nommés chacun de la Chambre, du Sénat et de la Cour suprême, composé de sept républicains, sept démocrates et un juge indépendant de la Cour suprême, David Davis. Cela a déclenché des manœuvres de partisans à travers le pays pour tromper la commission et briser l’impasse.

Dans une tentative de persuader Davis, la législature de l’État de l’Illinois contrôlée par les démocrates l’a élu au Sénat. Cela s’est retourné contre lui : Davis a démissionné de la commission et a été remplacé par Joseph Bradley, un juge républicain de la Cour suprême. Chaque question devant la commission a ensuite été tranchée par un vote de 8 contre 7, les républicains et Hayes l’emportant.

Cela n’a pas exactement inspiré la confiance des démocrates, qui ont hurlé que l’élection était volée. La résolution finale était l’accord informel maintenant connu sous le nom de compromis de 1877, un accord conclu deux jours seulement avant l’inauguration qui contenait des concessions clés aux démocrates du Sud en échange de l’acceptation par les démocrates de la victoire de Hayes. Ils comprenaient le retrait officiel de toutes les troupes fédérales du Sud, mettant fin à la reconstruction.

Au lendemain du fiasco de 1876, le Congrès a adopté la loi sur le décompte électoral, mettant en place des procédures pour arbitrer les futurs différends électoraux. Bien que le langage de la législation soit notoirement déroutant, les États-Unis ont évité une crise similaire pendant plus d’un siècle après son adoption.

L’effondrement du collège électoral au XXIe siècle

Ned Foley, expert en droit électoral et professeur à la Moritz School of Law de l’Ohio State University, a décrit la situation en 1876 comme le modèle de ce que les avocats de Trump comme John Eastman et Rudy Giuliani tentaient d’accomplir en 2020 avec leur plan pour manipuler le Processus du collège électoral pour annuler la victoire de Joe Biden. La différence, comme il l’a dit, était qu ‘«il y avait un véritable combat et les deux parties avaient une affirmation plausible» selon laquelle ils avaient gagné en 1876. En revanche, les avocats de Trump étaient «simplement disposés à fabriquer une réalité alternative».

Même avant les élections de 2020, les universitaires craignaient que la loi sur le décompte électoral ne fournisse pas de protections suffisantes en cas de litige légitime sur les résultats électoraux. Les efforts pour renverser la victoire de Biden ont montré à quel point elle était inadéquate même lorsqu’il n’y avait pas de différend légitime.

Les tentatives d’annulation des élections de 2020 allaient des efforts pour recruter des listes de faux électeurs dans les États que Biden avait remportés à l’effort pour persuader Mike Pence qu’il pouvait unilatéralement rejeter les votes électoraux en tant que président du Sénat. Pourtant, ils ont tous révélé des failles potentielles dans la loi existante qui pourraient être exploitées par ceux qui cherchent à annuler une élection. Ces efforts auraient pu être couronnés de succès s’ils avaient été entrepris de manière plus compétente ou avec des élus plus enclins à se montrer coopératifs.

L’effort du faux électeur était une tentative de déclencher une crise de type 1876 en forçant le Congrès à choisir entre deux ensembles concurrents de retours d’États concurrents. Cependant, le processus a été si bâclé et manquait tellement de validité ou de soutien politique de la part des acteurs clés qu’il n’a pas abouti. C’est une chose que de faux électeurs soient soutenus par un gouverneur en exercice ou par la majorité d’une chambre législative d’État. Cela leur donnerait un vernis de plausibilité, et l’équipe de Trump s’est efforcée de faire pression sur les responsables pour qu’ils leur accordent un tel soutien. Ils ont largement résisté et, au final, être soutenu par le gars de MyPillow n’a tout simplement pas eu assez d’impact politique ou juridique.

L’autre effort pour exploiter l’ECA a été celui de persuader Pence de rejeter les votes électoraux. C’était un ultime effort pour rejeter unilatéralement les votes électoraux certifiés pour Biden de certains États. Si les votes électoraux pro-Trump ne pouvaient pas être fabriqués, cela pourrait au moins invalider suffisamment de votes Biden pour lancer la course dans une session conjointe du Congrès.

Foley a décrit un scénario cauchemardesque qu’il a trouvé plausible étant donné qu’il y a des négationnistes sur le bulletin de vote dans un certain nombre d’États clés cette année. Dans son hypothétique, fervente négationniste et alliée de Trump, Kari Lake, la candidate au poste de gouverneur du GOP en Arizona, remporte sa course et les républicains se retrouvent au contrôle d’une chambre du Congrès. Il serait possible, en vertu de la loi actuelle, de forcer la session conjointe du Congrès à accepter un résultat électoral qui serait “contraire au vrai vote et contraire aux ordonnances du tribunal” si un gouverneur comme Lake décidait de certifier un faux résultat électoral et une chambre de Le Congrès a suivi.

Comment l’ECRA va colmater les trous

La proposition bipartite présentée par Sens. Joe Manchin (D-WV) et Susan Collins (R-ME) cet été sert à combler un certain nombre de lacunes évidentes dans le processus. Il précise que le rôle du vice-président dans la certification des votes du collège électoral est purement ministériel et que le vice-président ne peut pas rejeter unilatéralement les votes électoraux, comme le préconisaient les avocats de Trump en 2021.

Cela rend également plus difficile pour un membre du Congrès de s’opposer à la certification d’une élection et d’inciter la session conjointe du Congrès à se séparer pour débattre des déclarations individuelles des États, comme cela s’est produit deux fois le 6 janvier 2021. Actuellement, une objection d’un seul membre de la Chambre et un sénateur est nécessaire, ce qui permet de plonger facilement une session conjointe dans l’impasse. Le projet de loi augmenterait le seuil d’objection à 20% de chaque chambre pour rendre plus difficile pour un seul sénateur – avec une préoccupation légitime, sur un coup de tête ou en faisant un calcul politique – de jeter une clé dans le processus.

La législation proposée oblige également les États à se conformer aux lois avant les élections et se débarrasse d’une loi datant de 1845 qui pourrait permettre aux États de déclarer « une élection ratée », garantissant à la place que la date de l’élection présidentielle reste fixée, sauf pour « des élections extraordinaires ». ou des événements catastrophiques.

Il met également en place un processus permettant à un État de soumettre une liste électorale unique, certifiée par le gouverneur, afin d’éviter les retours contradictoires. Plus important encore, il prévoit également un processus de révision judiciaire accéléré devant un tribunal fédéral si les choses tournent mal, comme dans le scénario Lake cité par Foley. Il a noté que ce processus de révision judiciaire est l’aspect clé du projet de loi. “La chose la plus importante à propos du projet de loi est [it establishes that the] Le principe de base est que ce que les tribunaux décident contrôle » le résultat, a-t-il déclaré à Vox.

Bien qu’il soit important d’établir ce principe, la loi n’est pas parfaite. L’un des défauts de ce processus est qu ‘«il y a toujours le danger de mener la dernière guerre», comme l’a dit Rick Hasen, professeur de droit électoral à la faculté de droit de l’UCLA, à Vox. Après tout, bien que cela clarifie le rôle du vice-président dans le processus, personne ne semble craindre que Kamala Harris ne détourne d’une manière ou d’une autre le processus de certification en 2025.

Il existe également divers aspects techniques du projet de loi qui, selon les universitaires, pourraient être améliorés et qui seront probablement ajoutés au projet de loi avant qu’il n’atteigne le parquet du Sénat. Et bien que l’ECRA ne règle pas tout, ce n’est pas non plus la seule proposition.

Les représentants Liz Cheney (R-WY) et Zoe Lofgren (D-CA), toutes deux membres du Comité du 6 janvier, travaillent également sur la législation de la Chambre pour fixer la loi sur le décompte électoral. Mais le point sur lequel s’accordent tous ceux qui veulent voir des réformes électorales est qu’il faut faire quelque chose. Aucune législation ne comblera parfaitement chaque échappatoire et limitera le comportement de chaque mauvais acteur. Mais il fera tout son possible pour annuler les élections de 2024 de manière beaucoup plus difficile qu’elles ne l’étaient en 2020.