La loi sur le contrôle des armes à feu de la Nouvelle-Californie imite la mesure de l’avortement au Texas

SACRAMENTO, Californie (AP) – La Californie a riposté vendredi contre deux décisions historiques récentes de la Cour suprême des États-Unis alors que le gouverneur Gavin Newsom a annoncé qu’il signerait une loi controversée sur le contrôle des armes à feu, la première du pays, inspirée d’une loi anti-avortement du Texas. .

Son action intervient un mois après que les juges conservateurs ont annulé le droit constitutionnel des femmes à l’avortement et sapé les lois sur le contrôle des armes à feu dans des États comme la Californie.

Newsom a assemblé les deux sujets brûlants en approuvant une loi permettant aux gens de poursuivre quiconque distribue des armes d’assaut illégales, des pièces pouvant être utilisées pour fabriquer des armes, des armes sans numéro de série ou des fusils de calibre .50. Ils recevraient au moins 10 000 $ en dommages-intérêts civils pour chaque arme, plus les frais d’avocat.

“Alors que la Cour suprême annule les mesures raisonnables de sécurité des armes à feu, la Californie continue d’ajouter de nouvelles façons de protéger la vie de nos enfants”, a déclaré Newsom dans un communiqué publié avant de signer le projet de loi. “La Californie utilisera tous les outils à sa disposition pour sauver des vies, en particulier face à une Cour suprême de plus en plus extrême.”

Les législateurs ont calqué le projet de loi, à la demande de Newsom, sur une loi du Texas autorisant les citoyens à poursuivre quiconque fournit ou aide à fournir un avortement. La Cour suprême des États-Unis a donné son approbation préliminaire à la loi du Texas, mais la loi californienne sera automatiquement invalidée si la loi du Texas est finalement jugée inconstitutionnelle.

“C’est une décision merdique, mais la réalité est que tant que c’est la loi, profitons-en en sauvant des vies, en essayant de sauver des vies, en Californie”, a déclaré l’auteur du projet de loi, le sénateur démocrate Robert Hertzberg. dans une interview. « Il s’agit de ces deux grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et vous ne pouvez pas avoir un double standard. Vous ne pouvez pas avoir une norme pour les armes à feu et une autre pour la santé reproductive des femmes. Ce n’est pas vrai.”

Les opposants, y compris une combinaison inhabituelle de défenseurs des propriétaires d’armes à feu et l’American Civil Liberties Union, ont critiqué la création de ce qu’ils ont qualifié d’un système de primes pour encourager de telles poursuites. L’ACLU a qualifié la loi californienne d'”attaque contre la constitution” pour avoir délibérément tenté de contourner le contrôle judiciaire en autorisant l’application par les citoyens et non les gouvernements, et pour saper les droits à une procédure régulière.

Mais les organisations de défense du contrôle des armes à feu Moms Demand Action et Students Demand Action affiliées ont soutenu le potentiel du projet de loi pour lutter contre les «armes fantômes» introuvables.

Newsom prévoyait de signer le projet de loi lors de la visite d’un mémorial au Santa Monica College à cinq victimes tuées en 2013 par un homme armé utilisant une telle arme – un fusil d’assaut fait maison sans numéro de série.

La nouvelle loi “permettra aux victimes de la violence des armes fantômes, comme moi, d’aider à faire respecter nos lois sur les armes à feu”, a déclaré Mia Tretta, qui a été abattue à Santa Clarita lors d’une attaque en 2019 au lycée Saugus et est maintenant bénévole avec Les étudiants exigent une action.

Outre les mérites du projet de loi, les opposants affirment qu’il est rédigé pour décourager toute contestation judiciaire de la myriade de réglementations californiennes sur les armes à feu en obligeant les plaignants ou les avocats à payer les honoraires d’avocat s’ils perdent le procès.

Cette partie de la loi « vise à rendre impossible le dépôt d’une contestation par le deuxième amendement d’une loi inconstitutionnelle sur le contrôle des armes à feu. C’est en soi inconstitutionnel », a déclaré Chuck Michel, président de la California Rifle and Pistol Association.

Newsom a agi un jour après avoir signé huit autres lois sur les armes à feu parmi de nombreuses mesures s’ajoutant aux réglementations déjà strictes de la Californie.

Ils comprennent des mesures obligeant les écoles à informer périodiquement les parents sur le stockage sûr des armes à feu et interdisant à quiconque de fabriquer plus de trois armes à feu par an ou de fabriquer des armes avec une imprimante 3D sans obtenir une licence délivrée par l’État.

D’autres interdisent les ventes d’armes à feu sur la propriété de l’État, renforcent les inspections des marchands d’armes, limitent les frais des marchands et ajoutent la maltraitance des enfants et des personnes âgées à la liste des crimes qui empêchent la possession d’armes à feu.

Le gouverneur a récemment signé un autre projet de loi calqué sur une loi de New York qui autorise toute personne ayant subi un préjudice à poursuivre les fabricants d’armes à feu ou les revendeurs qui ne respectent pas les précautions en vertu d’une «norme de conduite de l’industrie des armes à feu».

Newsom, un démocrate, est devenu de plus en plus combatif alors qu’il cherche à être réélu pour un dernier mandat de quatre ans.

“Aux membres de la Cour suprême des États-Unis, aux républicains de droite de tout le pays : n’avez-vous aucune décence commune ?” il a demandé dans un message vidéo après avoir signé deux projets de loi sur les armes à feu, l’un portant également sur les armes fantômes et l’autre interdisant la commercialisation d’armes à feu aux mineurs.

Pourtant, la Californie se retrouve parmi les États qui mènent des actions d’arrière-garde contre l’aile conservatrice de la Cour suprême.

Les électeurs de novembre seront invités à garantir le droit à l’avortement dans la constitution de l’État de Californie, tandis que les législateurs de New York et du Vermont ont avancé des mesures similaires.

La Californie et New York s’efforcent également de mettre à jour leurs lois régissant le port dissimulé d’armes à feu après que la Haute Cour du pays a statué que les Américains avaient le droit de porter des armes à feu en public pour se défendre.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a rappelé les législateurs à une session spéciale pour approuver les changements qui entreront en vigueur le 1er septembre, notamment en obligeant les propriétaires d’armes à feu à autoriser un examen de leurs comptes sur les réseaux sociaux. Les législateurs californiens prévoient d’agir en août sur les restrictions de transport dissimulées.

Don Thompson, Associated Press