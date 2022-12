La loi sur le compostage humain de New York OK ; 6e État américain à le faire

ALBANY, NY (AP) – Howard Fischer, un investisseur de 63 ans vivant au nord de New York, a un souhait pour sa mort. Il veut que ses restes soient placés dans un récipient, décomposés par de minuscules microbes et compostés en un sol riche et fertile.

Peut-être que ses restes compostés pourraient être plantés à l’extérieur de la maison familiale dans le Vermont, ou peut-être qu’ils pourraient être remis à la terre ailleurs. “Tout ce que ma famille choisit de faire avec le compost après qu’il est fait, c’est à eux de décider”, a déclaré Fischer.

“Je suis déterminé à faire composter mon corps et ma famille le sait”, a-t-il ajouté. “Mais j’aimerais que cela se produise à New York où je vis plutôt que de m’expédier à travers le pays.”

La gouverneure démocrate Kathy Hochul a signé samedi une loi légalisant la réduction organique naturelle, connue sous le nom de compostage humain, faisant de New York le sixième État du pays à autoriser cette méthode d’inhumation.

L’État de Washington est devenu le premier État à légaliser le compostage humain en 2019, suivi du Colorado et de l’Oregon en 2021, et du Vermont et de la Californie en 2022.

Pour Fischer, cette méthode alternative et verte d’inhumation s’aligne sur sa vision philosophique de la vie : vivre d’une manière respectueuse de l’environnement.

Le processus se déroule comme suit : le corps du défunt est placé dans un récipient réutilisable avec des matières végétales telles que des copeaux de bois, de la luzerne et de la paille. Le mélange organique crée l’habitat parfait pour que les microbes naturels puissent faire leur travail, décomposant rapidement et efficacement le corps en environ un mois.

Le résultat final est un mètre cube d’amendement de sol riche en nutriments, l’équivalent d’environ 36 sacs de sol, qui peut être utilisé pour planter des arbres ou enrichir des terres de conservation, des forêts ou des jardins.

Pour les zones urbaines telles que New York où le terrain est limité, cela peut être considéré comme une alternative funéraire assez attrayante.

Michelle Menter, directrice de Greensprings Natural Cemetery Preserve, un cimetière du centre de New York, a déclaré que l’établissement “envisagerait fortement” la méthode alternative.

“Cela correspond certainement plus à ce que nous faisons”, a-t-elle ajouté.

Le cimetière de la réserve naturelle de 130 acres (52 hectares), niché entre des terres forestières protégées, offre des enterrements naturels et verts, c’est-à-dire lorsqu’un corps peut être placé dans un récipient biodégradable et dans une tombe afin qu’il puisse se décomposer complètement.

“Tout ce que nous pouvons faire pour détourner les gens des revêtements en béton, des cercueils fantaisistes et de l’embaumement, nous devons le faire et le soutenir”, a-t-elle déclaré.

Mais tous ne sont pas d’accord avec l’idée.

La Conférence catholique de l’État de New York, un groupe qui représente les évêques de l’État, s’oppose depuis longtemps au projet de loi, qualifiant la méthode d’enterrement d'”inappropriée”.

“Un processus parfaitement approprié pour ramener les déchets végétaux sur la terre n’est pas nécessairement approprié pour le corps humain”, a déclaré Dennis Poust, directeur exécutif de l’organisation, dans un communiqué.

“Les corps humains ne sont pas des déchets ménagers, et nous ne pensons pas que le processus réponde à la norme de traitement respectueux de nos restes terrestres”, a-t-il déclaré.

Katrina Spade, la fondatrice de Recompose, une maison funéraire verte à service complet à Seattle qui propose le compostage humain, a déclaré qu’elle offrait une alternative aux personnes souhaitant aligner la disposition de leurs restes sur la façon dont elles vivaient leur vie.

Elle a déclaré que “cela ressemble à un mouvement” parmi les écologistes.

“La crémation utilise des combustibles fossiles et l’inhumation utilise beaucoup de terres et a une empreinte carbone”, a déclaré Spade. “Pour beaucoup de gens, être transformé en sol qui peut être transformé en jardin ou en arbre est assez percutant.”

Maysoon Khan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Maysoon Khan sur Twitter à : twitter.com/MaysoonKhan.

Maysoon Khan, L’Associated Press