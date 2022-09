La loi sur le climat de Biden pourrait créer votre prochain emploi et un demi-million de carrières

Un employé de First Solar à Perrysburg, Ohio, le 8 juillet 2022. Megan Jelinger | Reuter

Caton Fenz pensait déjà que 2022 allait être une bonne année. Le PDG de 44 ans de ConnectGen, basé à Houston, qui construit des centrales éoliennes et solaires qui vendent de l’électricité aux services publics, avait prévu d’embaucher environ cinq ou six nouveaux travailleurs. Puis le Congrès a adopté la loi sur la réduction de l’inflation le mois dernier, et l’entreprise de quatre ans de Fenz est maintenant à la recherche d’une douzaine d’employés. “C’est une croissance de 25%”, a déclaré Fenz. “Vous voyez tous ces tableaux d’installations électriques pré-IRA, et après l’IRA, les projections vont de moyennes à massives. Et pour ce faire, vous avez besoin de personnes.” Considérez le dilemme d’embauche de Fenz comme un acompte sur les emplois susceptibles de découler de la nouvelle loi, qui a mis de côté plus de 400 milliards de dollars sur 10 ans, principalement en crédits d’impôt, pour promouvoir et accélérer la diffusion de l’énergie et des véhicules propres. Depuis l’adoption du projet de loi, des entreprises comme Honda et Toyota ont annoncé qu’elles construiraient des usines de batteries pour alimenter les véhicules électriques en Ohio et en Caroline du Nord. First Solar a annoncé une usine de panneaux solaires de 1,2 milliard de dollars dans un lieu indéterminé. Les défenseurs de l’énergie propre comme John Hensley, vice-président de la recherche de l’association commerciale American Clean Power, affirment que le projet de loi contribuera à tripler la capacité d’électricité renouvelable d’ici 2030. D’ici la fin de la décennie, il s’attend à voir un million de personnes employées dans le développement de l’énergie propre. “Il y aura la mise en place de toute une chaîne d’approvisionnement qui s’appuiera sur des industries déjà bien établies”, a déclaré Hensley. Dans l’ensemble, ACP s’attend à ce que la loi crée 550 000 nouveaux emplois dans le secteur de l’électricité propre, soit plus du double des 442 000 que les entreprises de technologies propres emploient actuellement. L’industrie dépensera jusqu’à 600 milliards de dollars d’ici 2030 pour tripler la capacité nationale d’énergie éolienne et solaire, selon les projections du groupe. Cela ne compte pas plusieurs milliers d’autres provenant des usines de véhicules électriques et de batteries, bien que les experts disent que certains de ces gains compenseront les pertes des entreprises fabriquant des pièces pour les voitures à essence dont les véhicules électriques n’auront pas besoin. General Motors a annoncé trois usines à venir pour construire des cellules de batterie pour véhicules électriques et prévoit d’en annoncer une quatrième prochainement, a déclaré le porte-parole de GM, Matthew Ybarra. Les trois premières usines créeront 5 100 emplois, principalement dans la qualité, la sécurité et la production. Ford a annoncé 17 000 nouveaux emplois de production pour les véhicules électriques au cours de l’année dernière, bien que ses plans aient précédé les modifications de la loi, a déclaré la porte-parole Catherine Hargett. L’usine de Toyota devrait en ajouter 2 100.

Pour tout cela, Tesla et Elon Musk sont peut-être les plus grands bénéficiaires d’une loi dont les partisans sont de plus en plus éloignés de Musk. L’analyste de Wolfe Research, Rod Lache, a déclaré le 6 septembre que l’action Tesla pourrait augmenter de 30 % à mesure que l’impact de la loi se fera sentir. Bien que de nombreuses Tesla soient trop chères pour bénéficier de crédits d’impôt à la consommation en vertu de la nouvelle loi, Tesla bénéficiera d’allégements au niveau de l’entreprise car elle contrôle une grande partie de sa propre production de batteries, a déclaré Lache. “Nous nous attendons à ce que ce crédit change de manière significative l’économie des VE”, a écrit Lache, affirmant qu’il pourrait réduire de 3 400 $ le coût d’une batterie de voiture EV d’ici 2025, soit 45%. Cela devrait rendre les véhicules électriques aussi bon marché, en moyenne, que les voitures à essence avant même le crédit d’impôt à la consommation.

Dollars de la Loi sur la réduction de l’inflation et nouveaux emplois

Tout cet argent et tous ces emplois proviennent principalement de quelques grosses dispositions de la loi. Pour les véhicules électriques, la loi accorde aux acheteurs un crédit d’impôt de 7 500 $. Les acheteurs de véhicules électriques d’occasion obtiennent un crédit de 4 000 $. La loi précédente prévoyait que chaque constructeur automobile offre des crédits à ses 200 000 premiers acheteurs de nouveaux véhicules électriques, y compris les hybrides rechargeables – un quota que GM et Tesla avaient déjà épuisé. La nouvelle loi a également ajouté des limites pour le prix des véhicules couverts et le revenu des acheteurs, et ajouté des exigences nationales de fabrication et d’approvisionnement en batteries pour déterminer quels véhicules électriques sont éligibles aux crédits. Ces règles de contenu national contribuent à stimuler l’investissement américain, a déclaré Lache. Les provisions pour l’électricité sont accentuées par un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 30 % du coût de construction de nouvelles centrales solaires et éoliennes. Alternativement, les promoteurs de projets énergétiques peuvent demander un crédit d’impôt de 1 à 2 cents par kilowattheure d’électricité produite. “Cela a essentiellement catalysé trois usines supplémentaires aux États-Unis pour nous”, a déclaré Dan Shugar, PDG et co-fondateur de Nextracker, une unité de Fremont, en Californie. Flex qui fabrique des équipements utilisés dans les systèmes d’énergie solaire. L’un d’eux est adjacent à une nouvelle aciérie au Texas qui livrera des produits à Nextracker, a-t-il déclaré. La loi encourage de telles initiatives en augmentant les crédits d’impôt si les objectifs de contenu national sont atteints, selon un briefing publié par le cabinet d’avocats international White & Case. “Nous créons un écosystème pour que tous les composants puissent être fabriqués ici”, a déclaré Shugar. Il a ajouté que bien que ces crédits ressemblent à la loi préexistante, leur durée plus longue en vertu des nouvelles règles assouplit les exigences de renouvellement périodique des allégements fiscaux par le Congrès, et l’extension a un impact majeur sur la confiance des investisseurs. Le crédit d’impôt à l’investissement devait être réduit avant l’adoption de la loi, ce qui, selon l’ACP, a contribué à faire baisser les nouveaux projets d’énergie renouvelable au premier semestre de cette année. “Cela crée une politique stable afin que nos clients ne soient pas abusés”, a déclaré Shugar.

Transition des travailleurs des combustibles fossiles