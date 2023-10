Il ya 1 heure

La ministre du Logement, Rachel MacLean, a confirmé qu’un projet de loi visant à supprimer progressivement certains baux en Angleterre et au Pays de Galles sera inclus dans le discours du roi.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Mme MacLean a déclaré que le nouveau projet de loi « redonnerait la véritable propriété à des millions de personnes et mettrait fin au règne des propriétaires fonciers arnaqueurs et des sociétés de gestion profiteuses et incompétentes ».