La loi sur la transparence des salaires de New York pourrait aider des millions de personnes à travers les États-Unis à gagner plus

Une nouvelle loi sur la transparence des salaires est désormais en vigueur à New York et devrait aider des millions de travailleurs à travers les États-Unis à gagner plus d’argent. Depuis le 1er novembre, la plupart des employeurs de New York doivent indiquer l’échelle salariale sur toutes les offres d’emploi, promotions et opportunités de transfert publiées. Il s’applique à tout poste qui peut ou sera occupé, en tout ou en partie, à New York, que ce soit à partir d’un bureau, sur le terrain ou à distance depuis le domicile de l’employé. La loi peut s’appliquer spécifiquement aux travailleurs de New York, mais les experts disent qu’elle aura probablement un impact important sur les travailleurs de tout le pays.

Les employeurs commencent à répertorier les échelles de rémunération pour les emplois aux États-Unis

En raison de la taille et de la portée de la loi, il est probable que les employeurs déploieront des tranches salariales sur les offres d’emploi à travers les États-Unis. Cela s’est déjà produit chez Citigroup et Macy’s, et un liste croissante d’entreprisesy compris Google, IBM et American Express ont annoncé cette semaine qu’ils feraient de même. Il pourrait également être judicieux pour les entreprises de publier les échelles de rémunération de tous les emplois si elles prévoient d’autoriser tout travail à effectuer à distance. Telle qu’elle est rédigée, la loi s’applique aux entreprises non new-yorkaises qui souhaitent publier des offres d’emploi pour le travail à distance pouvant être effectué depuis “n’importe où aux États-Unis”, car cela inclut New York.

Une loi similaire existe au Colorado et est en vigueur depuis janvier 2021. Elle oblige les entreprises à publier des échelles de salaire pour tout travail qui pourrait être effectué depuis le Colorado, y compris les personnes travaillant à distance depuis l’État pour une entreprise basée ailleurs. En réponse, cependant, certaines entreprises ont essayé d’éviter de se conformer à la loi en interdire les résidents du Colorado de postuler. Les experts disent que les employeurs sont moins susceptibles d’essayer la même chose pour le marché des talents de New York, qui compte plus de 8 millions d’habitants et quelque 4 millions de travailleurs du secteur privé. À titre de comparaison, l’État du Colorado a une population d’environ 5,8 millions d’habitants et une population active de 3,2 millions de travailleurs. Les travailleurs à travers les États-Unis, comme Emma Wiley à Philadelphie, sont optimistes. La nouvelle loi de New York pourrait ouvrir la voie à une législation similaire à l’échelle nationale, ou au moins encourager les entreprises à créer leurs propres politiques. Wiley, 25 ans, travaille comme caissière de banque et dit qu’elle a été surprise d’apprendre la loi de New York sur les médias sociaux cette semaine, étant donné le pouvoir de lobbying de Corporate America et sa capacité à freiner les efforts de transparence. La date d’entrée en vigueur de la loi a été reportée au printemps après une opposition féroce des groupes d’affaires de New York. “Ce serait une excellente idée de faire avancer cela, mais je ne vois pas cela se produire à moins que cela ne finisse par aider les entreprises de New York”, dit-elle. Si les entreprises voient comment la transparence des salaires pourrait améliorer leur capacité à embaucher, elles pourraient créer elles-mêmes des politiques, avant même que cela ne devienne une loi dans leur État ou leur ville. Les lois sur la transparence des salaires balayent les États-Unis et ne devraient que gagner du terrain, déclare Cassandra Rose, responsable du personnel du marché des avantages sociaux Fringe. À partir de janvier 2023, des États comme la Californie, le Rhode Island et Washington exigeront des entreprises qu’elles indiquent les échelles de salaire dans les offres d’emploi. “Même si vous pensez que les lois de New York, du Rhode Island, du Colorado ou de la Californie ne s’appliquent pas à vous, sachez simplement que ce sont les premières d’une longue série à venir”, déclare Rose. “Ils vont faire pression sur d’autres endroits. Je conseille aux entreprises de prendre de l’avance avant que ce ne soit une exigence contre laquelle vous devez vous précipiter.”

Les travailleurs peuvent utiliser NYC pay pour comprendre leur propre marché

Les données sur les salaires de la ville de New York pourraient aider les travailleurs de n’importe où aux États-Unis à trouver une référence pour déterminer leur propre taux de marché et préparer les négociations salariales. Les demandeurs d’emploi pourraient voir si l’entreprise à laquelle ils postulent recrute pour le même poste à New York afin de savoir à quoi ils peuvent s’attendre s’ils obtiennent le poste. À l’ère du travail à distance, certaines entreprises ont supprimé la rémunération basée sur la localisation, de sorte que leur gamme NYC pourrait vraiment être ce qu’elles paient partout. Ou, voir ce qu’un employeur de NYC paie pour un certain rôle peut être un point de départ pour déterminer ce que vous devriez être payé pour le même travail sur votre marché, en tenant compte de votre géographie.

Ann Cascella, 34 ans, a essayé cette stratégie lors de sa recherche d’emploi pour un poste d’analyste de données : elle a recherché des offres d’emploi dans le Colorado, pour voir ce qu’elles payaient pour son travail et son expérience. Ensuite, elle a ajusté la fourchette à la hausse pour tenir compte de son coût de la vie plus élevé et du taux du marché à New York afin de définir ses attentes salariales. Maintenant que la loi sur la divulgation des salaires est arrivée à New York, elle peut obtenir une lecture encore plus précise du taux en vigueur pour son travail.

Pourquoi les informations sur les salaires des employeurs sont meilleures que les bases de données salariales en ligne

Il existe d’innombrables bases de données sur les salaires pour rechercher votre salaire en ligne, notamment Glassdoor, LinkedIn, Indeed et d’autres sites spécifiques à l’industrie. Mais parfois, ces chiffres ne sont pas les plus à jour, ou ils ne reflètent pas ce à quoi vous pouvez réellement vous attendre compte tenu d’un titre de poste, d’une entreprise et d’un lieu spécifiques. Par exemple, prenez une offre d’emploi chez Citi pour un « directeur commercial des fonctions d’entreprise ». Depuis lundi, un En effet offre d’emploi pour le rôle estime le salaire entre 122 000 $ et 154 000 $, sur la base des données d’employés occupant des emplois similaires, des publications d’employeurs pour des emplois similaires et des informations sur les salaires au même endroit. Indeed note que “ces chiffres sont communiqués aux utilisateurs d’Indeed uniquement à des fins de comparaison généralisée”.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Une annonce Indeed pour un “responsable des fonctions d’entreprise” chez Citi estime que la fourchette de rémunération se situe entre 122 000 $ et 154 000 $ par an, sur la base des données d’Indeed. Indeed.com

Plus bas dans le même affichage, et copié de Le site d’emploi réel de Citi, il est annoncé que le travail paiera de 120 710 $ à 181 070 $ par an. Cela signifie que quelqu’un pourrait manquer près de 30 000 $ au sommet de la fourchette réelle de Citi par rapport aux estimations d’Indeed.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Sur le tableau d’affichage de Citi, un “directeur commercial des fonctions d’entreprise” est répertorié comme payant 120 710 $ à 181 070 $ par an. jobs.citi.com

Le problème de baser les échelles de salaire pour une liste actuelle sur ce que les gens ont fait auparavant est qu’elle pourrait être obsolète. Les employeurs ont rapidement augmenté les salaires afin d’embaucher dans un marché concurrentiel et pendant la Grande démission, dit Rose. Beaucoup d’autres ont également ajusté les salaires en réponse à une inflation élevée, ce qui a fait que certaines fourchettes de salaires sont “hors limites” par rapport aux références, même récentes, ajoute-t-elle.

Les travailleurs pourraient utiliser de nouvelles fourchettes pour demander une augmentation ou changer de carrière