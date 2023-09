La loi sur la transparence des entreprises entre en vigueur | Actualités, Sports, Emplois

Les entreprises qui annoncent de nouveaux emplois ou promotions devront s’assurer qu’elles incluent une échelle salariale, sinon elles risquent d’enfreindre les lois de l’État sur la transparence des salaires qui sont entrées en vigueur dimanche.

La gouverneure Kathy Hochul a signé en décembre la loi S.9427-A/A.10477, qui a été largement adoptée selon les lignes partisanes lors de la session législative de 2022, la loi entrant en vigueur le 17 septembre. La législation exige que les entreprises de l’État de New York comptant quatre personnes ou plus les employés doivent inclure des échelles de rémunération dans toutes les annonces d’opportunités d’emploi, de promotion et de transfert.

« Avec la mise en œuvre de notre loi sur la transparence des salaires, New York est une fois de plus à la pointe de la promotion de la justice et de l’équité sur le lieu de travail » Hochul a dit cette semaine. « Les disparités salariales creusent depuis trop longtemps les inégalités dans notre État et désavantagent d’innombrables travailleurs – en particulier les femmes et les personnes de couleur. J’étais fier de signer cette législation visant à uniformiser les règles du jeu dans tout notre État, et je continuerai à travailler avec le corps législatif sur des solutions visant à soutenir, protéger et responsabiliser les travailleurs jusqu’à ce que nous réduisions enfin l’écart salarial à New York. La loi exige que toutes les opportunités d’emploi, de promotion ou de transfert effectuées physiquement, au moins en partie, dans l’État de New York, incluent une fourchette de rémunération lorsqu’elles sont annoncées. Cela s’applique à toutes les opportunités réalisées en dehors de l’État, y compris les opportunités de travail à distance ou de télétravail, qui relèvent d’un superviseur, d’un bureau ou d’un autre lieu de travail dans l’État de New York.

Les échelles salariales doivent comprendre le salaire annuel minimum et maximum ou la rémunération horaire que l’on croit de bonne foi être exact au moment de la publication. Les employeurs doivent également indiquer clairement si un poste est rémunéré à la commission. Cette loi marque une étape importante vers des règles du jeu équitables, garantissant que les employés ont accès à des informations vitales en matière de rémunération et leur donnant les moyens de prendre des décisions éclairées concernant leur carrière.

La loi n’oblige pas les employeurs à créer une offre pour chaque offre d’emploi, de promotion ou de transfert disponible et n’exige pas non plus que les employeurs utilisent un support spécifique pour les annonces. La loi sur la transparence salariale s’applique aux annonces dans les journaux, aux dépliants imprimés, aux publications sur les réseaux sociaux, aux sites Web, à tout ce qui est envoyé à une liste de diffusion électronique et aux e-mails envoyés à un groupe de plusieurs candidats. Les publications sur des sites d’emploi tiers doivent également inclure des informations sur la rémunération.

Le député Andrew Goodell, R-Jamestown, a voté contre l’A.10477 à l’Assemblée pour plusieurs raisons car cela pourrait, à son avis, être onéreux pour les petites entreprises.

« Premièrement, en particulier dans les petites entreprises, la rémunération réelle est une question négociée entre l’employeur et l’employé et reflète généralement l’étendue de l’expérience de l’employé. » » dit Goodell. « Ainsi, dans une petite entreprise, la nature réelle de votre travail, le montant de votre salaire et ce que vous faites dépendent souvent de vos antécédents et de votre expérience. Et donc vous avez peut-être une ouverture, par exemple, j’ai été associé directeur pendant de nombreuses années d’un cabinet d’avocats. Je pourrais avoir une ouverture pour un parajuriste. Certains parajuristes étaient doués pour répondre au téléphone et copier des documents, d’autres pouvaient réaliser une clôture immobilière complète. Et donc la portée n’a aucun sens quand vous avez une telle portée.

Une ordonnance similaire sur la transparence des salaires est en vigueur à New York depuis 2022. Parmi les autres États qui ont adopté des lois similaires figurent la Californie et le Colorado.

La conformité sera un défi, a déclaré Frank Kerbein, directeur des ressources humaines au New York Business Council, qui a critiqué la loi car elle impose une charge administrative supplémentaire aux employeurs.

« Nous avons de petits employeurs qui ne connaissent même pas la loi. » Kerbein a déclaré à Associated Press en 2022 tout en prédisant qu’il y aurait « beaucoup de non-conformités involontaires. »







