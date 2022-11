La loi sur la souveraineté de l’Alberta donnerait au Cabinet le pouvoir unilatéral de modifier les lois

La loi phare de la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, accorderait à son cabinet de nouveaux pouvoirs pour contourner l’assemblée législative et modifier unilatéralement les lois provinciales.

La mesure est décrite dans le projet de loi 1, l’Alberta Sovereignty within a United Canada Act, présenté mardi à l’Assemblée législative provinciale.

Le projet de loi décrit comment le gouvernement de l’Alberta prévoit de ne pas appliquer la législation, les politiques ou les programmes fédéraux qu’il juge “préjudiciables” aux intérêts de l’Alberta ou qui enfreignent la répartition des pouvoirs dans la Constitution.

Smith a présenté l’idée du projet de loi l’été dernier lors de la course pour remplacer Jason Kenney à la tête du Parti conservateur uni au pouvoir.

Bien que le projet de loi ait été critiqué par la plupart de ses adversaires dans la course à la direction, de nombreux membres de l’UCP ont adopté l’idée de prendre des mesures concrètes pour repousser le gouvernement fédéral.

Smith est devenue leader après avoir remporté le sixième tour de scrutin le 6 octobre. Tous ses adversaires sauf un dans la course actuelle siègent dans son cabinet.

Le 6 septembre, la campagne Smith a publié un aperçu du fonctionnement de la loi. Cependant, il n’a pas mentionné la portée plus large des pouvoirs accordés au cabinet.

En vertu des règles existantes, le Cabinet a le pouvoir d’établir et de modifier des règlements par décrets en conseil. Donner le pouvoir de modifier unilatéralement la législation est normalement autorisé dans les situations d’urgence.

En avril 2020, le gouvernement Kenney s’est donné ce pouvoir en vertu du projet de loi 10, la loi modifiant la loi sur les pouvoirs d’urgence en matière de santé publique, pour maintenir les services publics en activité pendant les premiers mois de la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement a fini par abroger cette loi un an plus tard après avoir fait face à de nombreuses critiques publiques et à une contestation constitutionnelle pour s’être donné trop de pouvoir.

Smith a prêté serment en tant que député mardi

Smith a présenté la législation sur la souveraineté mardi après-midi peu de temps après avoir prêté serment en tant que députée de Brooks-Medicine Hat. La séance de quatre semaines de la législature d’automne a commencé par un discours du Trône et devrait se terminer juste avant Noël.

Smith a demandé à ses ministres de rechercher les “intrusions” fédérales dans la compétence provinciale, passées et futures, et de créer des résolutions spéciales qui seront présentées et débattues lors de la session législative du printemps 2023.

Les députés auraient droit à un vote libre sur les motions, qui décriraient l’infraction présumée et comment elle nuit à l’Alberta. Une fois adoptées, les résolutions deviennent des recommandations non contraignantes au Cabinet.

La législation permettrait au Cabinet d’ordonner aux entités provinciales, y compris les municipalités, les forces de police municipales, les établissements postsecondaires, les districts scolaires et les régies régionales de la santé, de ne pas appliquer les lois fédérales. Le Cabinet pourrait également ordonner à un ministre d’émettre un décret ou une directive.

Le projet de loi ne dit rien sur ce qui se passera si une organisation refuse de suivre les directives du Cabinet et continue de respecter la loi fédérale.

Toutes les mesures prises par le Cabinet doivent être conformes à la Constitution et ne peuvent pas porter atteinte aux droits des Autochtones. Le gouvernement dit qu’il respectera les décisions des tribunaux qui concluent que ses actions sont inconstitutionnelles.

Les pouvoirs utilisés par le Cabinet prendraient fin deux ans après l’adoption d’une résolution. Le Cabinet pourrait décider de les prolonger de deux ans supplémentaires.

Le projet de loi limite également le délai dans lequel une organisation peut demander une révision judiciaire à 30 jours, au lieu des six mois habituels.

Le tribunal doit juger les actions du gouvernement en utilisant la norme du « déraisonnable manifeste » au lieu des seuils moins stricts et plus courants du caractère déraisonnable ou correct.

Le projet de loi vise également à protéger le gouvernement et les entités provinciales des poursuites civiles intentées en raison des conséquences qui découlent de la loi.