La loi sur la sécurité en ligne doit être « adaptée à la mémoire » des jeunes victimes des médias sociaux

Un projet de loi sur la sécurité en ligne doit être « adapté à la mémoire » des jeunes qui ont perdu la vie à cause des médias sociaux, a déclaré au Parlement un militant des droits de l’enfant.

Parmi les noms de jeunes victimes lus par la baronne Kidron à Westminster figurait Molly Russell, dont le père Ian regardait alors que ses pairs commençaient à débattre du projet de loi.

L’écolière s’est suicidée après avoir visionné du matériel préjudiciable sur les réseaux sociaux.

Une enquête sur la mort de la jeune fille de 14 ans a conclu que le contenu en ligne qu’elle avait consulté avait contribué à sa mort “d’une manière plus que minime”.

S’exprimant lors de la deuxième lecture du projet de loi sur la sécurité en ligne à la Chambre des lords, Lady Kidron a raconté comment elle avait organisé le “plus triste des événements” lundi, où les parlementaires lors d’un briefing ont vu les images et les messages troublants qui avaient été recommandés par algorithme pour Molly avant sa mort, mais qui avait été défendue par des entreprises technologiques devant les tribunaux.





J’ai passé les deux derniers jours à essayer de mettre des mots sur mes sentiments en écoutant ce que Molly a traversé. C’est horrible Baronne Grey-Thompson

Le réalisateur et champion de la sécurité des enfants en ligne a déclaré: “Quelque chose a terriblement mal tourné.”

Elle a ajouté: “Il est temps maintenant de mettre fin à l’ère de l’exception technologique et d’imposer un niveau de sécurité des produits afin que le secteur, comme tout autre secteur, ne fasse pas courir à ses utilisateurs un risque prévisible de préjudice.”

Le crossbencher indépendant a poursuivi : « Alors que des millions d’enfants souffrent des effets négatifs du monde en ligne, certains paient de leur vie.

“J’espère que toute la Chambre se joindra à moi pour ne pas se reposer tant que nous n’aurons pas un projet de loi digne de leur mémoire.”

Présentant le projet de loi, le ministre du numérique, de la culture, des médias et des sports, Lord Parkinson de Whitley Bay, a déclaré : « Nous reconnaissons les grandes souffrances vécues par de nombreuses familles liées à l’exposition des enfants à des contenus préjudiciables et l’importance de ce projet de loi pour y mettre fin.

“Nous devons apprendre des événements horribles du passé pour assurer un avenir sûr aux enfants en ligne.”

La baronne Merron, députée travailliste, a déclaré: «Il semble que chaque semaine qui passe nous rappelle pourquoi une réglementation en ligne plus stricte est nécessaire.

“En gros, c’est le verdict accablant de l’enquête sur la mort de Molly Russell.”

Elle a ajouté: “Comme nous le savons, Molly Russell s’est tragiquement suicidée après avoir été bombardée de matériel relatif à la dépression, à l’automutilation et au suicide.

“De nombreuses plateformes ont amélioré leur jeu depuis, mais le besoin de cette législation n’a pas diminué.

“Il reste trop de cas d’enfants et d’adultes vulnérables exposés à un contenu numérique qui n’est tout simplement pas approprié.”

L’avocate des droits de l’homme, la baronne Kennedy des Shaws, a souligné la nécessité de s’attaquer aux algorithmes.

Le pair travailliste a déclaré: «Nous avons entendu de la famille Russell que, même après la mort de Molly, que là-bas sur sa technologie, elle recevait, était poussée vers elle, des trucs sur le suicide – et l’enfant n’était plus en vie.

“Il ne s’agit pas de solliciter des informations – il s’agit de les pousser vers les gens.”

La médaillée d’or paralympique et députée indépendante, la baronne Grey-Thompson, a rendu hommage à la famille Russell, qu’elle a rencontrée.

Soulignant le cas tragique de l’adolescente, elle a déclaré: “C’était choquant d’entendre ce que diverses plateformes jugeaient acceptable et je m’attendais naïvement à ce qu’elles soient meilleures.”

Lady Grey-Thompson a ajouté: «J’ai passé les deux derniers jours à essayer de mettre des mots sur mes sentiments d’écoute de ce que Molly a traversé. C’est horrible.

“Alors que nous applaudissons la résilience et la bravoure de la famille Russell, c’est notre chance de faire bien plus et de protéger les internautes.”

Le crossbench indépendant Lord Russell de Liverpool, qui a assisté à la présentation donnée par le père de Molly, a déclaré: «Ce que nous avons vu était vraiment choquant.

“Mais à certains égards, cela m’a particulièrement choqué car, alors que Ian partageait une partie du journal de sa fille, ce qu’elle avait écrit dans les jours et les semaines précédant sa mort, j’ai eu un soudain sursaut de reconnaissance.

“Parce que ce que disait Molly, 14 ans, était presque identique à la transcription de la note de suicide que mon père a écrite à ma mère et que j’ai dans mon bureau à la maison.

“Il a le même dégoût de soi, le sentiment d’inutilité, la croyance – complètement fausse – qu’il vaudrait mieux servir ceux que vous aimez et avec qui vous vivez pour quitter cette vie.”

Il a dit à la Chambre que son père, qui était un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et avait reçu la Croix de Victoria, souffrait de maniaco-dépression.

Lord Russell a déclaré: «Je ne peux même pas imaginer l’effet que cela a dû avoir sur Molly d’avoir le déluge de contenu sale, négatif, affreux et nocif qu’elle a été inondée 24 heures sur 24.

“Perversement, plus elle regardait, plus l’algorithme était excité et plus elle recevait.”