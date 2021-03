La loi sur la réforme électorale passe devant la Chambre et se rend au Sénat, susceptible d’être tué par obstruction

Une réforme radicale des règles électorales a été réapprouvée par la Chambre le long des lignes du parti, les partisans la célébrant. Mais comme son prédécesseur, le projet de loi combattu avec véhémence par le GOP fait face à une impasse du Sénat.

La soi-disant «loi pour le peuple», également connue sous le nom de «HR 1» après la désignation de sa version de la Chambre, a été approuvée lors d’un vote 220-210 mercredi. Pas un seul républicain n’a rejoint les démocrates pour soutenir le projet de loi, que les deux partis voient sous un jour diamétralement opposé.

Les partisans appellent la réforme proposée l’amélioration la plus significative du système démocratique américain depuis le Voting Rights Act de 1965, qui interdisait la discrimination raciale lors du vote et répondait au mouvement des droits civiques de l’époque. Les critiques appellent cela une prise de pouvoir par les démocrates, visant à remplir les urnes de bulletins de vote inappropriés ou potentiellement frauduleux.

Rupture: laissez-passer pour la maison # HR1 220-210, le projet de loi de réforme de la démocratie le plus important depuis le Voting Rights Act. Comprend de grandes politiques pro-électeurs telles que l’inscription automatique et le jour du scrutin, 2 semaines de vote anticipé, le vote des absents sans excuse, les élections de redécoupage indépendant et de financement public – Ari Berman (@AriBerman) 4 mars 2021

Ne vous y trompez pas, HR 1. n’est pas censé garantir nos élections. Ce projet de loi n’est rien de moins qu’une prise de pouvoir abusive par Nancy Pelosi et le reste du marais! – Madison Cawthorn (@CawthornforNC) 3 mars 2021

Le projet de loi a été présenté pour la première fois en janvier 2019, après que les démocrates aient obtenu la majorité à la Chambre, et approuvé des mois plus tard, mais le Sénat, qui était alors contrôlé par les républicains, l’a bloqué. La nouvelle tentative fait face à une perspective similaire bien que la chambre haute du Congrès soit désormais entre les mains des démocrates.

La règle de l’obstruction systématique signifie que le parti minoritaire peut bloquer la législation qu’il n’aime pas, donc à moins qu’elle ne soit abandonnée, la réforme proposée est très susceptible d’être à nouveau stoppée au niveau du Sénat. Surmonter l’obstruction systématique nécessiterait 10 votes républicains, mais le GOP a clairement indiqué qu’aucune rupture de rang ne devrait être prévue sur le projet de loi.

Un autre moyen potentiel de le surmonter – grâce à un processus de réconciliation budgétaire, qui nécessite une majorité simple – ne serait pas sur la table car la réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur le budget fédéral.

Se débarrasser de l’obstruction systématique semble également peu probable, étant donné que deux sénateurs démocrates – Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona – ont déclaré qu’ils ne voteraient pas pour cela.

Avec les conséquences pratiques ultimes du passage de HR 1 en question, les démocrates ont saisi l’occasion de faire exploser leurs adversaires, les accusant de s’appuyer sur l’argent noir et la discrimination raciale pour garder le pouvoir.

Les électeurs en Géorgie et dans tout le pays souffrent depuis trop longtemps de la répression des électeurs parrainée par l’État. Avec l’adoption de HR 1 ce soir, nous serons plus près de nous assurer que nos élections seront équitables et libres, peu importe la couleur de votre peau ou votre code postal. – Stacey Abrams (@staceyabrams) 3 mars 2021

C’est parce que la suppression des électeurs fait partie de leur stratégie. Lorsque vous ne pouvez pas gagner sur les questions de politique et de coin social, ils commencent à bricoler le processus de vote pour rester en vie en tant que parti. Ils ont très peur alors que cette porte commence à se refermer sur eux aussi. https://t.co/IiR1crW5qo – Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 4 mars 2021

La suppression des électeurs à la Jim Crow proposée dans tout le pays est la meilleure preuve dont nous avons besoin # HR1 et nous en avons besoin bientôt. Le droit de vote est fondamental pour tous nos autres droits. – Représentant Val Demings (@RepValDemings) 3 mars 2021

Le For the People Act facilite grandement l’inscription des électeurs, élargit le vote anticipé et absent, réduit le gerrymandering partisan, restreint le financement des campagnes et alloue des fonds publics pour stimuler considérablement la collecte de fonds des candidats en s’appuyant uniquement sur de petits donateurs, entre autres.

Les partisans affirment que les mesures feront obstacle à la suppression des électeurs, rendront les élections plus sûres et donneront au peuple plus de pouvoir pour voter chez les candidats de son choix. Les critiques soutiennent que cela porte atteinte aux droits des États de choisir leurs règles électorales, ouvre la voie à la fraude électorale et abuse de l’argent des contribuables, sapant en fin de compte la confiance du public dans la démocratie américaine.

HR 1 rendrait les législatures des États totalement inutiles en ce qui concerne les lois électorales. Le concept de 50 élections nationales serait pratiquement effacé. – Lauren Boebert (@laurenboebert) 3 mars 2021

