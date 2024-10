La loi sur la réforme du décompte électoral de 2022, expliquée

L’effort visant à empêcher la certification des votes du Collège électoral le 6 janvier 2021 était légalement possible en raison des lacunes de la loi sur le décompte électoral de 1887 que certains républicains ont exploitée pour tenter de semer le doute sur le résultat de l’élection. Près de deux ans plus tard, le Congrès a tenté d’y remédier en adoptant la loi de 2022 sur la réforme du décompte électoral. Ce changement législatif est-il suffisant pour éviter un autre 6 janvier en 2025 ?

La Constitution américaine laisse en grande partie les élections présidentielles aux États, bien que le Congrès puisse décider quand les électeurs sont choisis et quand ils doivent voter (Article 2, paragraphe 1). Après la tension de l’élection présidentielle de 1800, le 12e amendement a été ajouté pour clarifier le processus du collège électoral.

Cependant, l’amendement ne contient aucune disposition permettant de résoudre les votes contestés du collège électoral. Alors que la Constitution (article 1, section 5) donne à chaque chambre du Congrès le pouvoir de régler ses élections contestées, aucune entité n’est habilitée à organiser des élections présidentielles. Lorsque le Congrès s’est réuni le 6 janvier pour certifier les votes du Collège électoral, les efforts visant à remettre en question la légitimité des votes du Collège électoral ont révélé l’ambiguïté de la législation vieille de 134 ans.

L’amendement exige que les électeurs, choisis selon les procédures de l’État, votent séparément pour le président et le vice-président, et que ces votes soient certifiés et soumis au président du Sénat, qui est également le vice-président en exercice des États-Unis. Le vice-président « ouvrira » les certificats et les comptera. Le Congrès n’assiste aux débats que si aucun candidat n’obtient la majorité des voix du collège électoral. Dans ce cas, la Chambre choisit le président et le Sénat choisit le vice-président.

Pourquoi le Congrès a-t-il adopté la loi sur la réforme du décompte électoral ?

L’élection de 1876, lorsque plusieurs États ont présenté plus d’une liste d’électeurs au collège électoral, a révélé la nécessité de trouver un moyen de résoudre ces résultats controversés. En réponse, la loi sur le décompte électoral de 1887 élaboré et développé le 12e amendement. Premièrement, il a habilité le Congrès à choisir entre des listes électorales concurrentes, même si certains de ses propos sur les électeurs qui n’ont « pas été donnés aussi régulièrement » suggèrent que le Congrès pourrait intervenir en cas d’irrégularités. Deuxièmement, la loi permettait aux députés de soulever des objections auprès des électeurs et fixait un faible seuil pour ce faire. Un représentant et un sénateur peuvent forcer un débat et déclencher un vote. Une majorité de chaque chambre est nécessaire pour rejeter les électeurs.

Troisièmement, la loi faisait du président du Sénat le rôle de « président » de la réunion du Congrès et lui enjoignait de « préserver l’ordre » et de susciter des objections pendant le décompte. Quatrièmement, la loi contenait une disposition selon laquelle si les États « ne parvenaient pas à faire un choix » le jour du scrutin, les législatures des États pourraient décider comment nommer les électeurs.

Tous ces éléments ont été exploités entre le 3 novembre 2020 et le 6 janvier 2021 par le président Donald Trump, ses conseillers et les membres du Congrès. Dès 6 novembrele gouverneur de Floride Ron DeSantis et la personnalité médiatique Mark Levin ont appelé les législatures des États à intervenir dans les États contestés.

John Eastman, un constitutionnaliste, a écrit un mémorandum qui détaillait comment Trump pourrait conserver le pouvoir. L’argument d’Eastman était que, sous couvert de fraude ayant produit un « échec » dans la sélection des électeurs selon des procédures appropriées, plusieurs listes d’électeurs pourraient être encouragées dans les États contestés. « Non officiel » électeurs de l’Arizona, de la Géorgie, du Michigan, du Nevada et du Wisconsin ont transmis des informations au Bureau du Registre fédéral, qui est rattaché aux Archives nationales et reçoit les informations officielles de l’État relatives au Collège électoral.

Selon Eastman, ce stratagème permettrait au vice-président Mike Pence, sur objection des membres du Congrès, d’annuler les votes électoraux de ces États. Atout sous pression Pence devait suivre, bien que ses assistants et ses confidents lui aient dit qu’il n’avait pas cette autorité en vertu de la loi sur le décompte électoral. Pence a publié le 6 janvier une lettre affirmant que son rôle était ministériel plutôt que discrétionnaire, et qu’il ne pouvait pas annuler lui-même les votes du collège électoral.

Lorsque le Congrès fut convoqué, le Rep. Paul Gosar et le sénateur Ted Cruz, tous deux républicains, se sont opposés aux votes du collège électoral de l’Arizona. Cruz argumenté Le Congrès a « la responsabilité, en vertu de la Constitution, d’examiner les allégations graves de fraude électorale ». Alors que la Chambre et le Sénat débattaient des objections, le Capitole a été envahi par des manifestants. Environ six heures plus tard, le Congrès s’est réuni de nouveau et Pence a certifié Joe Biden comme président des États-Unis.

Après le tumulte, des appels à la réforme de la loi sur le décompte électoral ont été lancés. rapidement et de à travers le idéologique spectre.

Que change la loi sur la réforme du décompte électoral ?

La nouvelle législation, la loi sur la réforme du décompte électoral et l’amélioration de la transition présidentielle de 2022, comble certaines des lacunes de l’ancienne loi. La loi supprime la possibilité d’une « élection ratée » en limitant les efforts législatifs des États pour choisir les électeurs après une élection aux cas d’échec. force majeurecomme une catastrophe naturelle. Les allégations de fraude ne suffisent plus pour une action législative.

Le rôle du président du Sénat est désormais formellement limité aux « fonctions ministérielles ». Le vice-président en exercice n’a « aucun pouvoir pour déterminer, accepter, rejeter ou autrement juger ou résoudre les différends concernant la liste électorale appropriée, la validité des électeurs ou les votes des électeurs ».

La législation permet toujours au Congrès de s’opposer à certains électeurs et de soutenir ces objections avec un vote majoritaire de chaque chambre, mais désormais un vote d’un cinquième des membres de chaque chambre est nécessaire pour déclencher le processus. La loi renforce également les motifs d’opposition aux électeurs qui ne sont pas légalement certifiés par l’État ou si le vote de l’électeur n’est pas « régulièrement donné ». Ce terme est lié à la régularité du scrutin – peut-être qu’un électeur vote pour un candidat inéligible, le mauvais jour ou sous une influence inappropriée.

La nouvelle loi prévoit également un rôle direct des tribunaux fédéraux pour traiter les réclamations des candidats concernant les électeurs. Les affaires doivent être entendues dans les tribunaux de district par trois juges, un du district fédéral et deux de la cour d’appel de circuit correspondante. Les décisions pourraient ensuite faire l’objet d’un appel directement devant la Cour suprême des États-Unis.

La nouvelle loi empêchera-t-elle un autre 6 janvier ?

La loi sur la réforme du décompte électoral devrait simplifier ce qui se passera lorsque Kamala Harris, en tant que présidente du Sénat, certifiera les résultats des élections l’année prochaine, qu’elle remporte ou non l’élection présidentielle. Bien que des objections soient possibles et que les électeurs puissent être disqualifiés, la loi prescrit un processus permettant aux tribunaux fédéraux de trancher les litiges. Le Congrès pourrait tenter d’annuler les résultats des élections par un acte de volonté, mais il semble peu probable que cela survive à des contestations judiciaires compte tenu de la nouvelle loi.

Ce qui se passe en dehors de Washington, DC, pourrait être plus compliqué. celui de Trump alliésou celui de Harris si les rôles sont inversés, pourraient utiliser des poursuites judiciaires, des recomptages et de fausses informations pour générer de la méfiance dans le processus de certification aux niveaux national et local. Ces retards pourraient rendre difficile pour les États swing de respecter les exigences de la loi sur la réforme du décompte électoral. délais pour le choix des électeurs (jour du scrutin, 5 novembre), la certification des électeurs (11 décembre), le vote des électeurs (17 décembre) et le dépouillement des votes (6 janvier 2025).

Conseils électoraux d’État ou de comté pourrait refuser de certifier les résultats des élections ou imposer des normes qui retarderaient le décompte. Cela pourrait empêcher un parti rival de réclamer des voix au collège électoral de cet État, ou cela pourrait encourager une législature d’État à constituer sa propre liste d’électeurs, quelle que soit la nouvelle loi fédérale. Cela impliquerait une contestation de la constitutionnalité de l’ECRA.

De telles choses sont déjà tentées. Le Conseil électoral de l’État de Géorgie a adopté une règle obligeant les agents électoraux du comté à compter manuellement les bulletins de vote dans chaque circonscription. Trump a salué cette décision, qui pourrait retarder considérablement la déclaration et la certification, tandis que les responsables électoraux locaux et certains républicains de l’État se sont montrés critiques. Le 15 octobre, le juge de la Cour suprême du comté de Fulton, Robert McBurney, a approuvé une injonction temporaire qui empêche la règle d’entrer en vigueur pour ce cycle, mais un appel des groupes républicains est en attente.

Au Nevada, trois commissaires républicains du comté de Washoe ont refusé de certifier un recomptage électoral en Juillet. Deux des commissaires plus tard renversé bien sûr pour éviter un méchant conflit juridique. Washoe est le deuxième plus grand comté du Nevada, et ses électeurs et ses responsables électoraux aideront à décider qui remportera les votes du collège électoral de l’État en novembre.

Même si la loi sur la réforme du décompte électoral a stabilisé certains éléments des élections présidentielles, le reste du système est encore à l’épreuve. À moins que les résultats des élections ne soient décisifs, on peut s’attendre à ce que des défis juridiques et politiques prolongent à nouveau le cycle jusqu’en 2025.

