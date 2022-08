La loi sur la réduction de l’inflation – Vox

La loi sur la réduction de l’inflation, l’une des principales réalisations politiques du mandat du président Joe Biden, est un projet de loi majeur sur le climat auquel sont associées des politiques de santé et des politiques fiscales.

Il contient 369 milliards de dollars de financement pour l’énergie propre et les allégements fiscaux pour les véhicules électriques, la fabrication nationale de batteries et de panneaux solaires et la réduction de la pollution. Si les politiques d’énergie propre du projet de loi fonctionnent comme prévu, cela éloignerait les consommateurs et l’industrie américains de la dépendance aux combustibles fossiles, pénaliserait les entreprises de combustibles fossiles pour les émissions excessives de méthane et injecterait les fonds nécessaires dans la dépollution.

Bien qu’elle soit bien inférieure à la législation sur les dépenses sociales et le climat que les démocrates espéraient autrefois adopter, la mesure inclut toujours de nouvelles dépenses sur d’autres questions. Il prend des mesures importantes en matière de soins de santé, notamment en renforçant une extension de la loi sur les soins abordables qui devait expirer. Le projet de loi permet également à Medicare de négocier sur les médicaments sur ordonnance – un changement majeur qui pourrait entraîner des réductions de coûts importantes pour un petit sous-ensemble de médicaments.

L’accord comprend un impôt minimum de 15% sur les sociétés dont les bénéfices dépassent 1 milliard de dollars. Il existe également une taxe d’accise de 1% sur les rachats d’actions des sociétés, qui ne sont actuellement soumises à aucun impôt.

L’adoption de cette législation est une réalisation indispensable pour les démocrates et pourrait contribuer à stimuler les votes avant les élections de mi-mandat en novembre.

Suivez ici pour toute la couverture de Vox de la loi sur la réduction de l’inflation: politique, politique, réactions au projet de loi, et plus encore.