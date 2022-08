La loi sur la réduction de l’inflation vise à réduire les coûts de l’insuline pour les utilisateurs de Medicare

La loi sur la réduction de l’inflation qui vient d’être adoptée par le Sénat plafonnera l’insuline à 35 $ par mois pour les bénéficiaires de Medicare.

Mais cela a anéanti les espoirs de réduire les prix de l’insuline pour un ensemble plus large de la population de patients diabétiques, dont environ 7,9 millions dépendent de l’insuline, selon une nouvelle recherche de l’Université de Yale.

Le coût de l’insuline peut briser financièrement les patients diabétiques.

Les recherches de Yale ont révélé 14 % des personnes aux États-Unis qui utilisent de l’insuline connaissent des niveaux de dépenses « catastrophiques » pour le traitement. Lorsque les dépenses normales de logement et de nourriture sont soustraites de leurs revenus, au moins 40 % de l’argent restant est consacré au paiement de l’insuline.

Parmi les bénéficiaires de Medicare qui utilisent de l’insuline, 1 sur 5 atteint des dépenses catastrophiques, selon Baylee Bakkila, chercheuse principale de l’équipe de la Yale School of Medicine qui s’est concentrée sur cette question. De plus, ces patients de Medicare représentent plus de la moitié des personnes qui entrent dans la catégorie des dépenses catastrophiques identifiée dans l’étude.

Un bénéficiaire de Medicare sur 3 souffre de diabète, selon le Centres de services Medicare et Medicaidet plus de 3,3 millions de bénéficiaires utilisent de l’insuline.

La législation affectera une grande partie de cette population de patients, a déclaré Bakkila.