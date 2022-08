La loi sur la réduction de l’inflation viole-t-elle l’engagement fiscal de 400 000 $ de Biden ?

Jim Watson | AFP | Getty Images

Le paquet des démocrates du Sénat sur le changement climatique, les soins de santé, la tarification des médicaments et les mesures fiscales dévoilé la semaine dernière a des partisans et des opposants qui se demandent si la législation viole un engagement que le président Joe Biden a pris depuis sa campagne présidentielle, à pas augmenter les impôts des ménages dont le revenu est inférieur à 400 000 $ par année. La réponse n’est pas aussi simple qu’il y paraît. “Ce qui est amusant, c’est que vous pouvez obtenir une réponse différente selon la personne à qui vous demandez”, a déclaré John Buhl, analyste au Tax Policy Center. En savoir plus sur les finances personnelles :

Le travail à distance aide à lutter contre l’inflation La Maison Blanche a utilisé 400 000 dollars comme ligne de démarcation approximative entre les riches et les revenus moyens et faibles. Ce seuil de revenu équivaut à environ 1 à 2 % des contribuables américains les plus riches. Le nouveau projet de loi, le Loi sur la réduction de l’inflation, n’augmente pas directement les impôts des ménages en dessous de ce seuil, selon les experts fiscaux. En d’autres termes, la législation n’entraînerait pas d’augmentation des déclarations de revenus annuelles des contribuables si leur revenu est inférieur à 400 000 $, ont déclaré des experts. Mais certains aspects de la législation peuvent avoir des effets négatifs en aval – une sorte de fiscalité indirecte, selon les experts. Cet élément “indirect” est là où les opposants semblent avoir dirigé leur colère.

La législation – négociée par le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et le sénateur Joe Manchin, DW.Va., qui avait été un élément clé centriste – investirait environ 485 milliards de dollars dans des mesures climatiques et de soins de santé jusqu’en 2031 , selon un bureau du budget du Congrès une analyse publié mercredi. En gros, ces dépenses prendraient la forme de allègements et remises d’impôts pour les ménages qui achètent des véhicules électriques et rendent leurs maisons plus économes en énergie, et une prolongation de trois ans des subventions actuelles de la loi sur les soins abordables pour l’assurance maladie. Le projet de loi permettrait également de lever environ 790 milliards de dollars grâce à des mesures fiscales, réformes pour les prix des médicaments sur ordonnance et une taxe sur les émissions de méthane, selon le Congressional Budget Office. Les impôts représentent la majeure partie – 450 milliards de dollars – des revenus.

Les critiques disent que les changements d’entreprise pourraient affecter les travailleurs

Plus précisément, la législation fournirait plus de ressources pour l’application des fraudes fiscales par l’IRS et modifierait les règles de « l’intérêt différé » pour les contribuables qui gagnent plus de 400 000 $. Les règles de portage permettent à certains investisseurs privés et autres investisseurs de payer un taux d’imposition préférentiel sur les bénéfices. Ces éléments ne sont pas controversés par rapport à l’engagement fiscal – ils n’augmentent pas les factures fiscales annuelles que doivent payer les revenus moyens et faibles, ont déclaré les experts. La loi sur la réduction de l’inflation mettrait également en place un impôt minimum sur les sociétés de 15%, payé sur les revenus que les grandes entreprises rapportent aux actionnaires. C’est là que les impôts “indirects” pourraient entrer en jeu, selon les experts. Par exemple, une société dont la facture fiscale est plus élevée peut répercuter ces coûts supplémentaires sur les employés, peut-être sous la forme d’une augmentation moindre, ou la réduction des bénéfices de l’entreprise peut nuire à 401 (k) et à d’autres investisseurs qui possèdent une partie de l’entreprise dans un fonds communs de placement.

L’approche des démocrates en matière de réforme fiscale consiste à augmenter les impôts des Américains à revenu faible et moyen. Le sénateur Mike Crapo Républicain de l’Idaho

Le taux actuel de l’impôt sur les sociétés est de 21% mais certaines entreprises sont en mesure de réduire leur taux d’imposition effectif et donc d’alléger leur facture. À la suite de cette politique, les personnes ayant des revenus inférieurs à 200 000 dollars paieraient près de 17 milliards de dollars d’impôts supplémentaires combinés en 2023, selon un comité mixte sur la fiscalité. une analyse publié le 29 juillet. Ce fardeau fiscal combiné tombe à environ 2 milliards de dollars d’ici 2031, selon le JCT, un marqueur indépendant du Congrès. “L’approche des démocrates en matière de réforme fiscale signifie augmenter les impôts des Américains à revenu faible et moyen”, a déclaré le sénateur Mike Crapo, R-Idaho, membre éminent de la commission des finances, a dit de l’analyse.

D’autres disent que les avantages financiers l’emportent sur les coûts indirects

Cependant, l’analyse du JCT ne fournit pas une image complète, selon les experts. C’est parce qu’il ne tient pas compte des avantages des remboursements de taxes à la consommation, des subventions des primes de santé et de la baisse des coûts des médicaments sur ordonnance, selon le Comité pour un budget fédéral responsable. Les observateurs qui tiennent compte des coûts indirects devraient également peser ces avantages financiers, affirment les experts. “La présentation sélective par certains des effets distributifs de ce projet de loi néglige les avantages pour les familles de la classe moyenne de la réduction des déficits, de la baisse des prix des médicaments sur ordonnance et d’une énergie plus abordable”, a déclaré un groupe de cinq anciens secrétaires au Trésor des administrations démocrate et républicaine. a écrit Mercredi.

Les 64 milliards de dollars de subventions totales de la loi sur les soins abordables seraient à elles seules “plus que suffisantes pour contrer les augmentations nettes d’impôts inférieures à 400 000 dollars dans l’étude du JCT”, selon le Comité pour un budget fédéral responsable, qui estime également que les Américains économiseraient 300 milliards de dollars sur les coûts et les primes pour les médicaments sur ordonnance. Les politiques combinées offriraient une réduction d’impôt nette aux Américains d’ici 2027, a déclaré le groupe. En outre, la fixation d’un taux minimum d’imposition des sociétés ne doit pas être considérée comme une taxe “supplémentaire”, mais comme une “récupération des revenus perdus en raison de l’évasion fiscale et des dispositions bénéficiant aux plus riches”, ont fait valoir les anciens secrétaires au Trésor. Il s’agit de Timothy Geithner, Jacob Lew, Henry Paulson Jr., Robert Rubin et Lawrence Summers.