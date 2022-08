La loi sur la réduction de l’inflation pourrait réduire les dommages climatiques de 1,9 billion de dollars

Le président Joe Biden signe la loi sur la réduction de l’inflation avec (de gauche à droite) le sénateur Joe Manchin, D-WV ; le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, D-NY ; House Majority Whip James Clyburn, D-SC; le représentant Frank Pallone, D-NJ ; et la représentante Kathy Catsor, D-FL, à la Maison Blanche le 16 août 2022.

Les dispositions climatiques du projet de loi devraient réduire les émissions de carbone du pays d’environ 40 % d’ici 2030. Au début de sa présidence, le président Joe Biden s’est engagé à réduire de moitié les émissions américaines par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 et à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

L’analyse du Bureau de la gestion et du budget, qui administre le budget fédéral, est la première estimation publiée des coûts sociaux évités liés au climat résultant de la législation. Le coût social du carbone est une estimation des coûts économiques qui résulteraient d’un niveau futur de pollution par le carbone.

La loi, que le président a promulguée au début du mois, réduira les coûts liés à la hausse des températures, minimisera les dommages matériels causés par l’élévation du niveau de la mer et d’autres catastrophes et réduira les effets sur la santé tels que les décès prématurés, a déclaré la Maison Blanche.

La loi sur la réduction de l’inflation, l’investissement climatique le plus agressif jamais entrepris par le Congrès, pourrait réduire les coûts sociaux du changement climatique jusqu’à 1,9 billion de dollars d’ici 2050, selon la Maison Blanche dit dans une évaluation mardi.

À plus court terme, l’analyse prévoit que le projet de loi permettra d’économiser entre environ 34 et 84 milliards de dollars chaque année d’ici la fin de la décennie. L’évaluation de la Maison Blanche est basée sur des modèles développés par le groupe de réflexion sur la politique climatique Energy Innovation, l’Université de Princeton et la société de recherche Rhodium Group.

“La loi sur la réduction de l’inflation contribuera à alléger le fardeau que le changement climatique impose au public américain, à renforcer notre économie et à réduire les risques financiers futurs pour le gouvernement fédéral et les contribuables”, a déclaré Candace Vahlsing, directrice associée de l’OMB pour le climat. écrit dans un article de blog mardi.

Les catastrophes liées au climat pourraient coûter au budget fédéral américain environ 2 000 milliards de dollars par an – une perte de 7,1 % de revenus annuels – d’ici la fin du siècle, selon une évaluation distincte de la Maison Blanche. Ce rapport prévenait que le gouvernement pourrait dépenser entre 25 et 128 milliards de dollars supplémentaires chaque année pour les risques financiers liés au changement climatique.

Le projet de loi prévoit un financement de 369 milliards de dollars pour des initiatives telles que la réduction des émissions, la fabrication de produits énergétiques propres et la promotion d’initiatives de justice environnementale.