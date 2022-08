La loi sur la réduction de l’inflation ne freinera pas l’inflation à court terme

La tâche de réduire l’inflation à court terme incombe en grande partie à la Réserve fédérale, qui s’est lancée dans une série de hausses de taux d’intérêt visant à freiner la hausse des coûts. En rendant plus coûteux d’emprunter de l’argent, pense-t-on, la Fed peut ralentir les dépenses de consommation qui propulsent l’économie.

Les mesures de la Fed ont un effet progressif sur l’inflation, selon les économistes, mais pour les consommateurs, certains effets secondaires sont plus immédiats : les emprunteurs paient plus pour les prêts, tels que les hypothèques, et pour gérer les soldes de leurs cartes de crédit.

Bien que le nouveau projet de loi n’adopte pas une approche aussi ciblée pour lutter contre l’inflation, il vise à réduire les prix que les consommateurs paient dans un domaine clé : les soins de santé. “Les coûts des soins de santé sont un moteur important de l’inflation dans ce pays”, déclare Adams, ajoutant que les États-Unis sont uniques parmi les économies développées en ce qui concerne le montant qu’ils dépensent en soins de santé par rapport aux résultats que leurs citoyens reçoivent.

“D’un point de vue de 35 000 pieds, le contrôle des augmentations des coûts des soins de santé peut faire baisser l’inflation au cours des trois à cinq prochaines années”, dit-il.

En plus de laisser Medicare négocier les prix des médicaments au nom des consommateurs, le projet de loi limite les frais de prescription remboursables pour les bénéficiaires de Medicare à 2 000 $ par an. Et si les compagnies pharmaceutiques augmentent les prix plus rapidement que l’inflation, elles devront des remises à Medicare – probablement un moyen de dissuasion contre le type de hausses de prix qui peuvent paralyser les budgets des Américains plus âgés.

Pourtant, les opposants au projet de loi affirment que l’autorisation d’un énorme projet de loi de dépenses ajoutera à l’inflation plutôt que de la combattre.

“Le nommer” anti-inflation “est une blague”, a déclaré lundi Kevin O’Leary, président des ETF O’Shares et juge du “Money Court” de CNBC, à Squawk Box de CNBC. “Cela va être très inflationniste presque immédiatement parce que nous imprimons des milliards de dollars.”

