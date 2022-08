La loi sur la réduction de l’inflation ignore la grande empreinte carbone de la viande

L’historique Inflation Reduction Act (IRA), sur le point de devenir loi, réduira considérablement l’empreinte carbone de l’Amérique au cours de la prochaine décennie, principalement en accélérant le déploiement de centaines de gigawatts d’énergie propre. Si et quand elle sera adoptée, ce sera la législation climatique la plus ambitieuse jamais promulguée aux États-Unis.

Mais le projet de loi ne fera pas grand-chose pour réduire les émissions de l’agriculture, l’une des sources les plus négligées de gaz à effet de serre, le méthane et le dioxyde de carbone.

Notre système alimentaire représente 11 % des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, mais un peu plus de 5 % des dépenses de l’IRA sont allouées à l’évolution des pratiques agricoles, selon le Congressional Research Service. Et ces dépenses ignorent le plus grand responsable climatique de l’agriculture : la production de viande et de produits laitiers.

La plupart des fonds alloués à l’agriculture paieront les agriculteurs pour qu’ils emploient ce que l’USDA a qualifié de pratiques agricoles «intelligentes face au climat». Mais selon Matthew Hayek, professeur d’études environnementales à la NYU, et Jan Dutkiewicz, chercheur en droit à Harvard, ces pratiques soutenues ne sont peut-être pas si intelligentes face au climat, car il est peu probable qu’elles réduisent considérablement les émissions.

Ces mesures comprennent l’amélioration de la santé des sols, la réduction de la contamination de l’eau et la protection des pollinisateurs et des plantes indigènes. Ce sont de bonnes pratiques de bon sens, bien sûr, mais qui ne réduiront pas de manière significative les émissions agricoles. Le gaspillage alimentaire est une autre source majeure d’émissions agricoles, mais la loi n’en parle pas.

L’IRA incitera également les agriculteurs à produire encore plus de cultures pour les biocarburants, un moyen inefficace de réduire les émissions de carbone qui occupent des terres qui pourraient être utilisées pour la nourriture (ou simplement laissées seules pour séquestrer le carbone).

Même si l’argent pour réduire les émissions de l’agriculture est mal placé, la stratégie – distribuer de l’argent pour faire la bonne chose plutôt que de pénaliser les pollueurs pour avoir fait la mauvaise chose – est politiquement intelligente et conforme à l’approche de la carotte plutôt que du bâton en matière d’énergie. . Cette approche devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030.

Les émissions de l’agriculture ne sont pas un spectacle secondaire : les climatologues affirment que même si nous arrêtons d’utiliser les combustibles fossiles demain, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat sans réduire également l’empreinte carbone de l’alimentation. Mais le succès relatif de la réduction de l’empreinte carbone de l’énergie montre une voie à suivre potentielle pour l’agriculture.

Tout comme le mouvement écologiste l’a fait pendant des décennies, l’effort faire passer notre système alimentaire centré sur la viande à un système plus végétal s’est historiquement concentré sur l’approche du bâton : poursuivre les fermes pour pollution, interdire le confinement des poules et des porcs en cage, et même lancer le concept d’une taxe sur la consommation de viande (comme J’ai fait).

Cette approche a beaucoup de mérite. Les élevages industriels nuisent directement aux personnes et aux animaux, et les efforts de réglementation atténuent, au mieux, une partie de cette souffrance. À tout le moins, ils peuvent gagner le soutien du public pour une question de vie ou de mort qui est trop souvent ignorée.

Compte tenu de la politique tendue autour de la viande en Amérique, cependant, distribuer des carottes au Congrès pourrait être une voie politiquement plus efficace pour réformer l’industrie de l’élevage industriel, les émissions qu’elle génère et les souffrances qu’elle crée.

Mais si vous pensiez qu’il était difficile d’obtenir une législation transformationnelle sur le climat, la refonte de l’industrie américaine de la viande sera beaucoup plus difficile.

Viande : le troisième rail de la politique climatique

La viande a longtemps été au cœur non seulement du régime alimentaire américain, mais aussi de l’identité américaine. Il en va de même pour l’énergie abondante et bon marché, mais elle n’a pas tout à fait la même importance culturelle dans notre vie quotidienne.

Lorsque vous branchez votre chargeur de téléphone sur une prise, il chargera de la même manière, que votre source d’électricité soit le charbon ou le vent. Au point de consommation, un électron est un électron est un électron.

Mais pour la plupart des gens, il y a encore un grand écart de goût et de coût entre une escalope de poulet d’élevage industriel et la meilleure alternative à la viande à base de plantes ou un délicieux repas à base de plantes fait maison. Et le goût et le coût ne sont pas tout ; les habitudes alimentaires sont également façonnées par les traditions culinaires et l’environnement social. Les surmonter ne sera pas facile.

Les Américains en sont venus à s’attendre à de la viande bon marché et en grande quantité. Et cette viande est si bon marché parce qu’il y a peu de réglementation – et une faible application de la réglementation – sur les émissions de l’industrie, les mauvais traitements infligés aux animaux, la pollution de l’air et de l’eau et les violations du travail.

La tarification de ces coûts largement non évalués augmenterait sûrement le coût de la viande – un non-démarrage politique même pour certains des législateurs les plus progressistes de Washington (à quelques exceptions près). Mais même s’il y avait suffisamment de courage politique pour affronter Big Meat, il y aurait des conséquences politiques majeures ; Les producteurs de viande sont très présents à DC, Tyson Foods dépensant plus en lobbying, proportionnellement à ses revenus, qu’Exxon.

En dehors des États-Unis, lorsque ce courage est exercé, il se heurte généralement à une opposition féroce, qui se joue en ce moment aux Pays-Bas alors que les agriculteurs bloquent les autoroutes pour protester contre les décideurs qui veulent limiter les troupeaux de bétail afin de réduire la pollution par l’azote. Des combats alimentaires similaires ont eu lieu en Espagne, en Italie et en France. L’Allemagne est une rare exception, où les ministres du gouvernement ont appelé à une réduction de la consommation de viande avec peu de recul.

C’est pourquoi Alex Smith, du groupe environnemental axé sur la technologie, le Breakthrough Institute, a qualifié la viande de “troisième rail de la politique climatique”. Mais il dit qu’il y a peut-être une issue, et c’est par le vortex de viande.

Utiliser la carotte pour un système alimentaire plus végétal

Pour être clair, il n’y a pas de véritable vortex de viande. C’est une pièce de théâtre sur le « vortex vert », un terme inventé par l’écrivain atlantique Robinson Meyer lorsqu’il a observé que la politique sur le changement climatique devient plus facile à adopter et à appliquer à mesure que la technologie verte s’améliore et coûte moins cher.

Lorsque le choix est entre le charbon bon marché et les énergies renouvelables coûteuses, le meilleur choix pour le climat ressemble à un sacrifice financier. Mais à mesure que le prix de l’énergie renouvelable baisse, la résistance politique et culturelle à son encontre diminue également. Smith dit que cela pourrait arriver avec de la viande à mesure que les alternatives à base de plantes augmentent.

Le Good Food Institute (GFI), une organisation qui défend la viande à base de plantes et de culture cellulaire, a un plan pour nous faire traverser le vortex. Cela commence avec la National Science Foundation et l’USDA qui accordent 1 milliard de dollars en subventions de R&D aux chercheurs – pour le contexte, ce montant équivaudrait à seulement 5% des dépenses agricoles de l’IRA.

L’organisation a également beaucoup d’idées sur la façon dont cet argent pourrait être dépensé pour améliorer la viande à base de plantes, comme la sélection de cultures à haute teneur en protéines et l’amélioration du profil de graisse des plantes. Et les recherches ne manquent pas autour de la viande de culture cellulaire : de la viande issue de la culture de cellules animales dans des bioréacteurs, qui en est encore à ses balbutiements.

Ils aimeraient également voir 1 milliard de dollars servir au financement d’un réseau de centres de protéines alternatives dans les universités, un peu comme le système universitaire de concession de terres qui a aidé à construire l’industrie agricole hyperefficace (bien qu’incroyablement destructrice) d’aujourd’hui au fil des décennies en finançant la recherche et en formant l’agriculture. la main d’oeuvre.

Le financement de la recherche sur les protéines alternatives a déjà pris de l’ampleur, propulsé par des groupes comme GFI et New Harvest ; l’USDA, la National Science Foundation et la législature californienne ont tous accordé de petites subventions.

Cet argument a ses sceptiques. Il y a eu un sentiment de fatalisme dans l’air ces derniers temps autour des perspectives de la viande et des produits laitiers à base de plantes alors que les ventes ont stagné en 2021 après des années de croissance rapide, et certains essais de viandes à base de plantes dans les principales franchises de restauration rapide n’ont pas échoué. comme espéré.

Mais cela ne fait que quelques années que le secteur a capturé l’imagination du public quant à ce à quoi pourrait ressembler et goûter un système de viande alternatif. Pendant des décennies, les énergies renouvelables ont également été considérées comme un substitut peu pratique, avant que les coûts ne commencent à chuter de façon drastique. Smith dit qu’il est beaucoup trop tôt pour compter l’industrie de la viande sans viande.

“Ce n’est pas encore une industrie commerciale, nous ne pouvons donc pas encore vraiment parler de sa mort”, a-t-il déclaré. «Nous avons ces alternatives de base à base de plantes, mais nous n’avons vraiment pas encore de bonnes alternatives. Nous n’avons pas [products] qui sautent des étagères parce qu’ils sont tellement bons.

Chloe Waterman du groupe environnemental Friends of the Earth affirme que le gouvernement pourrait également utiliser son budget alimentaire de plusieurs milliards de dollars pour de bon.

Un endroit pour commencer est dans les écoles, où la politique de l’USDA favorise fortement les produits d’origine animale. Les écoles ont pour mandat d’offrir du lait de vache et, en 2019, plus des deux tiers des 1,3 milliard de dollars dépensés pour l’alimentation scolaire dans le cadre du programme USDA Foods ont été consacrés aux produits d’origine animale, ce qui représente la quasi-totalité des émissions du programme.

Les écoles passent ces commandes, dit Waterman, mais il y a peu d’options à base de plantes parmi lesquelles choisir. Lorsque les écoles veulent servir davantage d’aliments à base de plantes, de nombreux obstacles techniques, financiers et réglementaires se dressent sur leur chemin.

Le groupe a récemment remporté une petite victoire sur ce front : un projet de loi sur la nutrition des enfants, qui vient d’être adopté par un comité de la Chambre, comprenait une provision de 10 millions de dollars en subventions pour les écoles qui souhaitent servir davantage d’aliments à base de plantes. Waterman a déclaré que c’était “le premier projet de loi fédéral à passer par un comité qui a fait référence aux aliments à base de plantes”.

Certaines cafétérias des institutions fédérales, comme les hôpitaux, les prisons et les bases militaires, se sont récemment intéressées à servir davantage d’aliments à base de plantes.

Face à l’énormité de la pollution et des souffrances causées par l’élevage industriel américain, l’argent pour la R&D et une plus grande variété dans les repas scolaires semblent terriblement insuffisants. Et c’est. Mais dans un avenir prévisible, ces types de mesures de «politique climatique silencieuse», comme les décrit Smith, sont probablement les meilleures que nous puissions attendre du Congrès.

Au moins pour l’instant, nous pouvons trouver de l’espoir chez les décideurs politiques locaux, de San Diego à New York en passant par Washington, DC, qui se sont engagés à réduire les émissions alimentaires de leurs villes en servant davantage de repas à base de plantes. D’une manière ou d’une autre, ils ont compris comment entrer dans le vortex de la viande et s’en sortir vivants – et mettre en place une politique alimentaire véritablement intelligente face au climat.