La loi sur la réduction de l’inflation fait plus que des crédits d’impôt pour l’énergie propre et les véhicules électriques

Le président Joe Biden a promulgué aujourd’hui la loi sur la réduction de l’inflation, rendant officiel le fait que les États-Unis dépenseront un montant historique de 370 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique au cours de la prochaine décennie. L’argent supplémentaire pour l’énergie propre, les véhicules électriques, la fabrication efficace et la dépollution contribuera grandement à rapprocher les États-Unis des objectifs climatiques durables.

L’accent a principalement été mis sur les milliards de crédits d’impôt pour énergie propre et les véhicules électriques de la nouvelle loi, dont un mélange ira aux consommateurs, aux services publics et aux fabricants. En termes de réductions d’émissions, l’augmentation de l’énergie sans carbone à partir de ses 20% du réseau sera le plus gros coup de poing des réductions d’émissions de l’IRA. D’autres investissements dans les transports électrifiés et l’efficacité énergétique de l’industrie devraient porter leurs fruits à plus long terme.

Mais la loi couvre également beaucoup de terrain, y compris certaines politiques et programmes qui sont fascinants en eux-mêmes, mais qui sont généralement regroupés dans la vaste catégorie « climat » de la loi. Voici quatre ça ne devrait pas manquer.

1) 3 milliards de dollars pour l’enlèvement de l’autoroute et le nettoyage de la communauté

L’un des héritages les plus dommageables de l’intersection entre le racisme et les combustibles fossiles est la façon dont les autoroutes ont été construites pour traverser les communautés latinos et noires. Le Federal-Aid Highway Act de 1956 a déplacé à lui seul plus d’un million de personnes, selon le ministère des Transports. Les personnes qui sont restées près de ces routes, majoritairement des communautés de couleur, ont été exposées à des particules plus fines provenant des tuyaux d’échappement des voitures et des camions. Cet héritage persiste aujourd’hui. Une montagne de recherches a montré comment les Noirs du pays sont exposés à une pollution plus dommageable provenant de la construction, des centrales électriques, des routes et de l’industrie que les Blancs.

La loi sur la réduction de l’inflation comprend une injection fédérale de fonds pour des projets communautaires visant à remédier à certains des effets néfastes de ces projets. Il y a 3 milliards de dollars marqués pour l’accès aux quartiers et les subventions d’équité, en plus du 1 milliard de dollars déjà approuvé en vertu de la loi bipartite sur les infrastructures l’automne dernier.

L’argent peut être utilisé pour de nombreuses choses, y compris l’amélioration du potentiel piétonnier, le bouchage des puits, l’installation de barrières antibruit et la réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain. Mais l’une des façons dont les communautés pourraient utiliser le financement consiste simplement à supprimer une route, une autoroute ou d’autres types d’infrastructures dommageables. Ils peuvent également reconnecter les communautés divisées par des autoroutes par d’autres moyens : “sentiers polyvalents, voies vertes régionales ou réseaux de transport actif et épines”.

Le démantèlement des routes est déjà en cours dans certaines régions du pays, et la plus grande limitation a tendance à être le financement. À Rochester, NY, la ville supprime déjà une partie de son autoroute Inner Loop pour reconnecter les quartiers à un réseau de rues avec le soutien de l’État de New York. Les défenseurs de la base s’efforcent d’attirer l’attention nationale sur les routes impraticables de la Nouvelle-Orléans et de Seattle.

La demande de fonds pour le programme dépassera sûrement ce que le Congrès s’est approprié. Jusqu’où ira le total de 4 milliards de dollars pour les communautés dépendra fortement de la stratégie de mise en œuvre de Biden (ou d’une future administration). Et les priorités des États-Unis sont toujours fermement derrière la construction de plus de voies – la loi sur les infrastructures prévoit 350 milliards de dollars de plus pour la construction d’autoroutes.

2) Paiements directs pour retirer le charbon sous le nez de Manchin

Pour réduire les émissions climatiques, il faut faire deux choses à la fois : électrifier des choses comme les voitures et les cuisinières qui fonctionnent généralement aux combustibles fossiles tout en nettoyer les combustibles fossiles dans le secteur de l’électricité afin que la pollution ne provienne pas seulement d’une autre source. C’est la raison pour laquelle les États-Unis devront fermer les 172 dernières centrales au charbon au cours de la décennie pour enfin tenir leurs promesses climatiques.

Une politique surprenante pour aider à cette transition a été incluse dans la facture finale, même si elle avait besoin de l’approbation du sénateur Joe Manchin (D-WV): 10 milliards de dollars en paiements directs aux coopératives électriques rurales qui paient le coût d’un transition énergétique propre. L’USDA administrera les paiements directs à ces coopératives pour retirer les centrales électriques au charbon.

Bon nombre des dernières centrales au charbon en service desservent des collectivités rurales. E&E News a noté que “32% de l’électricité qui alimente les coopératives à l’échelle nationale provenait du charbon en 2019”. Les services publics appartenant à des investisseurs, en revanche, ont produit 19 % de leur électricité à partir du charbon en 2020.

Ces coopératives rurales, détenues et régies collectivement par les communautés qu’elles desservent, se sont éloignées lentement du charbon, plus pour des raisons économiques que politiques. Ces centrales au charbon ont tendance à être plus récentes et les communautés qu’elles desservent peuvent être plus réticentes à passer aux énergies renouvelables, car elles doivent payer directement le coût de la transition.

Mais avant que les communautés rurales puissent même penser à passer au solaire et à l’éolien, elles doivent d’abord fermer les centrales au charbon. Et cela peut être coûteux car cela inclut le remboursement de toutes les dettes. (Un programme distinct de 5 milliards de dollars du ministère de l’Énergie dans le projet de loi propose des prêts qui réduisent les dettes et les coûts des services publics privés pour passer aux énergies renouvelables.)

3) Grand afflux d’États pour nettoyer les émissions climatiques comme ils le souhaitent

Un programme appelé « subventions pour la réduction de la pollution climatique » ne semble pas trop excitant. Mais Sam Ricketts, co-directeur du groupe Evergreen Action, qui a conseillé les démocrates sur le projet de loi, soutient que les 5 milliards de dollars de subventions globales devraient obtenir leur dû.

Chaque État est éligible pour concourir pour une subvention pour réduire la pollution par le carbone, administrée par l’EPA. Et il n’est pas nécessaire que ce soit le gouverneur qui postule. Cela peut faire une grande différence malgré les divergences partisanes. Par exemple, les commissions indépendantes des services publics de Géorgie pourraient finir par demander ce financement même si le gouverneur s’y oppose.

Dans les États bleus, le financement pourrait aider à atteindre leurs objectifs d’énergie propre à 100 %. Dans les États rouges, l’une des meilleures utilisations de cet argent peut être simplement de renforcer les agences environnementales d’État chargées de l’application (le Texas a un bilan catastrophique en matière d’application de ses propres règles environnementales contre les fuites de gaz naturel).

La beauté réside dans sa flexibilité, mais beaucoup dépendra de la façon dont l’EPA priorise le financement.

“Ce projet de loi contient de nombreuses carottes très importantes pour faire avancer la décarbonation avec des investissements”, a déclaré Ricketts. « Nous allons aussi avoir besoin de bâtons. Certains de ces bâtons seront la Loi sur la qualité de l’air et le gouvernement fédéral. Certains deviendront des États par le biais de leurs législatures et des commissions d’utilité publique.

4) Lutter contre le changement climatique de manière naturelle à travers les forêts et les sols

La partie la plus controversée du projet de loi est son financement du captage du carbone pour le pétrole, le charbon et les sites industriels. En règle générale, ces technologies ont été utilisées pour simplement pomper le CO2 dans le sol pour plus de forage, plutôt que pour faire quoi que ce soit contre la crise climatique. Pourtant, la science climatique actuelle montre qu’une partie de cette technologie est probablement nécessaire pour traiter les parties de l’économie les plus difficiles à décarboniser. Ainsi, le financement fédéral pour la mise à l’échelle des nouvelles technologies pourrait réussir à faire beaucoup sur le long terme. Selon la modélisation REPEAT de l’Université de Princeton, cela pourrait représenter environ un cinquième de l’impact total du projet de loi sur les émissions en une décennie.

Mais il existe un moyen plus naturel d’éliminer le carbone de l’atmosphère, et c’est juste sous notre nez : les arbres et le sol. Comme l’a expliqué Benji Jones, la loi comprend 20 milliards de dollars pour l’agriculture «intelligente face au climat», ce qui pourrait aider les agriculteurs à stocker plus de carbone dans leurs sols et leurs plantes. Une partie de cet argent, par exemple, ira à une initiative appelée Conservation Stewardship Program, qui rémunère essentiellement les agriculteurs pour qu’ils rendent leurs terres plus respectueuses de l’environnement, par exemple en plantant des cultures de couverture. Les cultures de couverture, qui sont plantées lorsque le sol serait autrement en jachère, sont un moyen d’augmenter le potentiel d’une ferme à stocker du carbone (et peuvent également aider à éviter les émissions).

5 milliards de dollars supplémentaires de la facture sont consacrés à la prévention des incendies de forêt et à la protection des forêts anciennes, riches en carbone. Ceci est essentiel car les États-Unis devraient perdre davantage de leurs puits de carbone naturels au fil du temps dans des scénarios de statu quo. « Aider à ralentir et à inverser cette tendance est un élément essentiel des réductions d’émissions », a déclaré Jesse Jenkins, responsable du projet REPEAT de Princeton.

Les politiques forestières et agricoles du projet de loi suffisent à aspirer des émissions équivalentes aux émissions annuelles de 19 millions de voitures d’ici 2030, selon la modélisation de Princeton. Un investissement dans l’agriculture et la foresterie “élargit considérablement la portée du projet de loi”, a déclaré Jenkins, ajoutant que ces dispositions sont “des éléments importants sur la voie du zéro émission nette”.