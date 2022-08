La loi sur la réduction de l’inflation est un impôt sur les sociétés, les actionnaires

Si vous détestez le réchauffement climatique, vous avez obtenu une grande victoire ce week-end avec la loi sur la réduction de l’inflation. Mais si vous vous souciez du marché boursier et de l’inflation, alors vous avez une grosse perte avec la loi Spend Our Way to Oblivion Act, ou SOWOA. Dans la vraie vie, je suis peut-être d’abord écologiste. Mais dans cette autre vie qui dit que je veux aider les gens à gagner de l’argent, celle-ci est vraiment SOWOA – comme l’appelle mon ami John Ellis, qui dirige la brillante newsletter News Items. La facture est positivement orwellienne. Je suis un grand fan de George Orwell, et s’il ne nous a vraiment donné que “1984” comme explication pour 2022, autant aller lire “Hommage à la Catalogne” pour avoir une idée de la nature nihiliste des démocrates qui sont en fait fier de ce projet de loi. Je dis cela parce que c’est vraiment un projet de loi de faveurs et de vengeance, un projet de loi contre tout ce en quoi les républicains croient. C’est comme s’il n’y avait vraiment qu’un seul parti et que ce parti cherchait désespérément à dépenser de l’argent que nous n’avons pas pour nettoyer nominalement l’environnement jusqu’à ce que, peut-être, ce parti soit renversé sur la croix de l’inflation. Maintenant, je sais qu’ailleurs sur le site de CNBC, il y a de formidables – et je le pense vraiment – des éloges pour le projet de loi en tant que notre législation la plus importante pour contrôler le changement climatique. Et je suis ravi si c’est le cas. Mais ce n’est pas pour ça que tu viens me voir. Voici pourquoi vous venez me voir : En surface, c’est désastreux pour de nombreuses actions américaines. Une taxe sur les rachats qui a vraiment un impact sur la façon dont les entreprises géreront leur capital, une taxe sur les livres de 15 % qui nuit aux entreprises ayant des pertes d’exploitation nettes et peut les amener à lever des capitaux, la négociation de Medicare avec les sociétés pharmaceutiques sur le prix, ainsi que toutes sortes de cadeaux suspects aux intérêts opposés au lobby pétrolier et gazier. C’est comme si les démocrates regardaient ce que les républicains ont donné aux entreprises et aux actionnaires et le leur retiraient. Maintenant, nous savons qu’en fin de compte, il y aura moins qu’il n’y paraît ici. Il n’y aura que dix médicaments dont Medicare pourra négocier les prix à la baisse à partir de 2026. Le marché prenait en charge de nombreuses dispositions contre les sociétés énergétiques. Les cadeaux aux constructeurs de véhicules électriques ont été étendus et il existe un véritable crédit de production de batteries pour les entreprises américaines qui aidera Ford (F) et General Motors (GM). Regardez celui-là, Ford le veut vraiment. Les compagnies pétrolières et gazières faisaient ce que les démocrates voulaient. Maintenant, ils le feront plus rapidement ou avec moins d’argent. Les agriculteurs ont reçu les cadeaux habituels – cette fois du méthane, qui est en fait une subvention pour les compagnies pétrolières qui vendent du méthane comme Chevron (CVX) qui a un programme pilote pour cela. Peut-être que ça se paie ? Je pense que oui. En réalité, la seule chose qu’il fait vraiment est de créer de précieux emplois en génie de l’environnement – ​​ou plus probablement, d’augmenter le prix de ce que ces ingénieurs sont payés et c’est précisément ce que nous ne voulons pas après le chiffre d’emploi brûlant de vendredi. Certains groupes de défense de l’environnement disent qu’il pourrait créer plus de 500 000 emplois. C’est très bien, mais nous n’avons pas de personnel pour occuper ces postes, c’est ainsi que vous obtenez le genre d’inflation salariale qui brûle les efforts de la Réserve fédérale. Il aurait été préférable de dire que c’est une taxe sur les entreprises et leurs actionnaires, mais moins qu’il n’en faut pour couvrir les nouvelles dépenses que les démocrates réclament depuis toutes ces années. Le projet de loi entraînera très probablement la chute du S & P. Cela entraînera-t-il une immobilisation des stocks de médicaments? Les compagnies pharmaceutiques ont toujours pensé que ce cadeau de l’assurance-maladie était inviolable, donc même si c’est pour le spectacle, vous aurez des vendeurs. Je prendrai l’autre côté du commerce le deuxième ou le troisième jour sur Johnson & Johnson (JNJ), AbbVie (ABBV) ou Eli Lilly (LLY) – qui seront tous touchés d’une manière ou pendant plusieurs années. Laissez l’argent stupide sortir. Je suppose qu’un stratège dresse une liste ou des listes des entreprises les plus touchées par l’impôt minimum et la taxe sur les rachats. J’ai vu des rapports sur ce que cela pourrait coûter à ces entreprises, mais ils semblent presque trop subjectifs pour s’y fier. Malheureusement pour les actionnaires, le sénateur Joe Manchin a failli obtenir une disposition qui aurait rationalisé le processus de mise en œuvre du gazoduc et rendu possible l’acheminement de notre gaz naturel vers des marchés qui utilisent actuellement du pétrole étranger, autrefois russe, mais cela a échoué. La presse dit que c’est le prochain à venir, mais je ne crois pas que quoi que ce soit sera adopté après ce projet de loi — surtout quelque chose qui aide le pétrole et le gaz. Mais soyons holistiques ici. Cet accord est un cadeau pour tout ce qui n’est pas républicain et punit tout ce qui l’est. C’est incroyablement partisan et, comme la loi Orwellian Spend our Way to Oblivion Act, ce n’est qu’un obstacle de plus à l’arrêt du cycle de resserrement de la Fed. Maintenant que l’inflation des matières premières a atteint un sommet, nous devons faire face à l’inflation de la main-d’œuvre, et ce projet de loi amplifie ce type d’inflation d’une manière absurde et obscène, créant des emplois que nous ne sommes pas en mesure de pourvoir autrement qu’en les prenant au secteur privé. C’est ce qui est vraiment en jeu. Chaque fois que le président de la Fed, Jerome Powell, semble maîtriser l’inflation, le gouvernement le jette dans une boucle. Celui-ci est un vrai cauchemar rien qu’à cause du titre. Partout au pays, il y a des gens au bon cœur qui veulent que le déficit diminue et qui croient peut-être la nomenclature. Il y a des écologistes qui savaient que le marché s’en serait occupé en grande partie. Et il y a des actionnaires qui ne sont que des pigeons, massacrés par un parti qui est maintenant si anticapitaliste qu’il vous fait croire que non seulement il y a deux pays quand il s’agit de Roe v Wade et du contrôle des armes à feu, mais il y en a deux quand il s’agit de le marché boursier; un taureau et un ours et les démocrates sont des ours qui vivent dans le Nord et l’Ouest et quelques endroits dans le Midwest. Maintenant, je n’ai vraiment pas envie d’écrire quoi que ce soit. Je déteste la politique. Le marché a la politique, bien sûr, et je ne tolère ni ne condamne cela. Je suis très pro tout ce qui peut ralentir le réchauffement climatique ou l’inverser. Mais je suis vraiment là pour vous aider à gagner de l’argent et il suffit de dire que mon travail – et vos récompenses – est à nouveau devenu plus difficile. C’est une reconnaissance que la nation est, hélas, devenue démocrate et ce que vous voyez est ce que vous avez. Les marchés seront-ils intelligents à ce sujet ? Je suppose qu’il suffit de savoir que ce projet de loi augmente les salaires lorsque la Fed s’inquiète de l’inflation des salaires, et frappe les actionnaires lorsque nous craignons d’avoir été frappés. J’aimerais vous dire que tout sera plus vert et que le déficit est réduit, mais je pense qu’il y aura des taches de vert et certaines zones qui seront vraiment plus vertes. Sinon, ce n’est qu’une série de cadeaux géants aux entreprises qui allaient déjà faire ce qui est nécessaire sans fonds fédéraux de toute façon. Un dernier mot : les démocrates détenteurs d’actions devraient être aussi consternés que les républicains détenteurs d’actions, car ce projet de loi à lui seul pourrait valoir 150 points de base de resserrement. Mais peut-être que les démocrates pensent que provoquer de l’inflation est une bonne chose tant que cela ne fait que renforcer leurs intérêts et nuire aux autres, principalement ceux des républicains, qui détiennent beaucoup plus de parts de marché que leur parti. Mais Powell sait que l’inflation ne connaît pas de parti. C’est juste odieux et pernicieux même si je suis sûr que cela va faire tomber un pour cent ou même deux des émissions de gaz à effet de serre. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long ABBV, F, JNJ, LLY. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le président américain Joe Biden parle de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022 dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche à Washington, DC, le 28 juillet 2022. Mandel Ngân | AFP | Getty Images