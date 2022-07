La loi sur la réduction de l’inflation de Manchin est vraiment un projet de loi sur le climat et l’énergie

Les démocrates sont peut-être sur le point d’adopter une législation climatique historique après tout.

Les 369 milliards de dollars de dépenses climatiques dans la loi sur la réduction de l’inflation annoncées mercredi par le sénateur Joe Manchin (D-WV) comprennent le financement de l’énergie propre et des allégements fiscaux pour les véhicules électriques, la fabrication nationale de batteries et de panneaux solaires et la réduction de la pollution.

Si les politiques du projet de loi fonctionnent comme prévu, cela éloignerait les consommateurs et l’industrie américains de la dépendance aux combustibles fossiles, pénaliserait les entreprises de combustibles fossiles pour les émissions excessives de méthane et injecterait les fonds nécessaires dans la dépollution.

Le projet de loi utiliserait des crédits d’impôt pour inciter les consommateurs à acheter des voitures électriques, des systèmes de CVC électriques et d’autres formes de technologies plus propres qui conduiraient à moins d’émissions provenant des voitures et de la production d’électricité, et comprend des incitations pour les entreprises à fabriquer cette technologie aux États-Unis. Il comprend également des fonds pour une foule d’autres priorités climatiques, comme investir dans la restauration des forêts et des côtes et dans une agriculture résiliente.

Si les démocrates adoptent ce projet de loi, ce qu’ils peuvent faire à la majorité simple selon les règles du Sénat en matière de réconciliation, ce serait la mesure législative la plus importante que les États-Unis aient jamais prise pour lutter contre la crise climatique.

Manchin et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont affirmé dans leur déclaration commune que le projet de loi était suffisamment efficace pour réduire la pollution d’environ 40 % d’ici 2030. (Les modélisateurs économiques de Rhodium Group ont déclaré qu’après un premier examen du projet de loi, le chiffre de 40 % était “plausible”.) La législation aide les États-Unis à se rapprocher un peu plus de leur objectif déclaré de réduire de moitié la pollution au cours de la décennie.

Les composantes du changement climatique de la Loi sur la réduction de l’inflation ressemblent de manière choquante à la version adoptée par la Chambre l’automne dernier, juste à une échelle légèrement plus petite. Pour gagner le soutien de Manchin, les démocrates auraient également conclu un accord pour approuver une mesure distincte qui accélérerait l’autorisation des infrastructures énergétiques, y compris potentiellement les gazoducs.

Les principales dépenses pour le climat s’élèvent à 369 milliards de dollars, répartis sur les 10 prochaines années. C’est moins que le projet de loi de la Chambre avec 555 milliards de dollars pour les investissements climatiques, mais même à la plus petite somme, il préserve bon nombre des programmes clés d’origine.

Leah Stokes – une politologue de l’UC Santa Barbara qui a conseillé les démocrates sur le paquet de réconciliation – l’a dit.

La plupart des investissements de la loi sur la réduction de l’inflation ciblent le changement climatique

Le climat est la plus grande partie des dépenses de la Loi sur la réduction de l’inflation. Le projet de loi comprend également le financement de la Loi sur les soins abordables et compense les dépenses avec la réforme des médicaments sur ordonnance et la fixation d’un impôt minimum sur les sociétés.

Le nouvel accord conserve la plupart des programmes clés de la loi Build Back Better Act de la Chambre, y compris les crédits d’impôt à la consommation pour les panneaux solaires et les véhicules électriques et le financement de la fabrication domestique d’énergie propre.

Énergie propre et véhicules électriques : Il existe un large éventail d’allégements fiscaux destinés à réduire les coûts de l’énergie solaire, éolienne, des batteries, des voitures, des pompes à chaleur et d’autres technologies propres. L’idée est de stimuler autant que possible le développement des énergies renouvelables dans les secteurs les plus polluants de l’économie : les transports et la production d’électricité.

Un type de crédits d’impôt viserait les entreprises d’énergie propre à déployer plus d’énergie solaire, éolienne et de batteries sur le réseau, prolongeant les crédits existants de 10 ans supplémentaires.

Le deuxième type chercherait à stimuler la consommation d’énergies renouvelables, offrant aux Américains des incitations à installer des pompes à chaleur, à adopter le solaire et à acheter des voitures électriques.

Sur les voitures électriques, par exemple, les consommateurs recevraient 7 500 $ par véhicule neuf et environ 4 000 $ pour un véhicule d’occasion jusqu’en 2032, mais avec de nouvelles restrictions sur le lieu de fabrication des batteries et les limites de revenus (explorées en profondeur sur Twitter par Bloomberg’s Tom Randall).

Certains de ces programmes aident spécifiquement les personnes à faible revenu, comme un programme de remise sur l’énergie domestique de 9 milliards de dollars pour se concentrer sur les rénovations et l’électrification des appareils ménagers; un milliard de dollars supplémentaires contribue à rendre les logements sociaux plus éconergétiques.

Le projet de loi crée également une Banque verte nationale, un programme qui aiderait à lancer et à mobiliser des financements privés pour des projets propres.

Combustibles fossiles: Le projet de loi fait quelques progrès sur le deuxième polluant climatique le plus problématique, le méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre 86 fois plus puissant que le carbone sur une période de 20 ans, et c’est aussi un gaz incroyablement fuyant qui est émis à tout moment de la production de pétrole et de gaz – forage à la tête de puits, stations de compression et terminaux de gaz naturel liquéfié . Pour la première fois, le Congrès fixerait des limites à l’échelle de l’industrie sur les fuites de méthane. Les sociétés pétrolières et gazières qui émettent au-dessus d’un certain niveau de méthane dans toutes leurs opérations déclenchent des frais qui augmenteront avec le temps. Il existe également une nouvelle redevance sur tout le méthane extrait des terres publiques, y compris la pratique courante de ventilation et de torchage. Et pour faire respecter tout cela, il existe un financement supplémentaire pour la surveillance des fuites de méthane pour les opérateurs pétroliers et l’Agence de protection de l’environnement.

Il y a aussi quelques changements dans les frais que l’industrie pétrolière paie pour produire sur les terres et l’eau publiques. Le projet de loi augmente les taux de redevances pour l’industrie pétrolière et augmente les offres minimales (de 2 $ l’acre à 10 $). Bien que le groupe environnemental Center for Western Priorities ait noté que le projet de loi comprend également de nouvelles incitations pour la location de pétrole, comme obliger le ministère de l’Intérieur à étendre les offres pétrolières offshore.

Réduction de la pollution et justice environnementale : Il y a 60 milliards de dollars pour les priorités globales en matière de justice environnementale : 15 milliards de dollars de ce financement vont à une foule de priorités comme l’énergie propre et la réduction des émissions spécifiquement pour les communautés à faible revenu et défavorisées. Les groupes communautaires, les gouvernements et les tribus peuvent également bénéficier de 3 milliards de dollars de subventions globales pour des programmes tels que le nettoyage des mines abandonnées, la surveillance de la qualité de l’air et l’amélioration de la résilience aux conditions météorologiques extrêmes. Et le projet de loi contient 3 milliards de dollars pour restaurer et reconnecter les communautés qui sont divisées par des autoroutes.

Pollution industrielle: À l’heure actuelle, l’industrie est le troisième secteur le plus polluant des États-Unis, après les transports et l’électricité. D’ici 2030, ce pourrait être le secteur le plus polluant. Alors que les voitures plus propres et les énergies renouvelables sont des technologies prêtes à l’emploi qui doivent être adoptées à plus grande échelle pour rendre ces secteurs plus propres, l’industrie lourde dépend toujours des combustibles fossiles en raison de la chaleur élevée nécessaire pour produire les matières premières. Le projet de loi aide donc ce secteur en incitant l’efficacité énergétique des sites industriels à réduire leur empreinte.

Fabrication nationale d’énergie propre : Il y a 60 milliards de dollars supplémentaires en incitations et en financement pour stimuler la fabrication nationale de technologies d’énergie propre.

La plupart de ces incitations serviront à accélérer la fabrication américaine de panneaux solaires, d’éoliennes, de batteries et de minéraux critiques, et à aider à construire les installations qui fabriqueraient des véhicules électriques.

L’inclusion de 500 millions de dollars pour les pompes à chaleur et les minéraux critiques est nouvelle, fournissant un financement pour l’utilisation par Biden de la loi sur l’autorisation de la défense pour stimuler la fabrication de la technologie économe en énergie.

Dans une interview avant l’annonce de l’accord, Jason Walsh, directeur exécutif de BlueGreen Alliance, axée sur l’environnement et la main-d’œuvre, a expliqué pourquoi la fabrication nationale de batteries, d’énergie solaire et éolienne offshore est si importante. « Ce sont de gros investissements, et ce sont des investissements risqués. Et si nous nous attendons à ce que les fabricants les fabriquent aux États-Unis, ils vont avoir besoin d’une certitude politique et d’un soutien à long terme.

Vue d’ensemble de l’action climatique américaine

La nouvelle que le climat était de retour sur la table a soulagé les défenseurs qui ont passé 18 mois à se battre pour l’adoption d’un accord sur le climat. “Je pense que cette proposition passe le test climatique : y compris des réductions d’émissions, des emplois syndiqués bien rémunérés et des investissements dans la justice pour les communautés défavorisées”, a déclaré le sénateur Ed Markey (D-MA) dans un communiqué. (Markey a déjà inventé “Pas de climat, pas d’accord”.)

Sans aucune nouvelle action du Congrès ou du président, les modélisateurs économiques du Rhodium Group ont estimé que les émissions climatiques devraient être, d’ici 2030, entre 24 et 35 % inférieures à ce qu’elles étaient en 2005, l’année de pointe des émissions de carbone. Ce n’est pas beaucoup, même si cela y ressemble : Biden s’était fixé pour objectif, dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, de réduire de moitié ces niveaux de 2005 d’ici la fin de la décennie.

Même si la loi sur la réduction de l’inflation est adoptée, elle n’amènera pas nécessairement les États-Unis jusqu’au bout. Les démocrates du Sénat ont estimé que la loi amènerait les États-Unis à une réduction de 40% d’ici 2030.

Pourtant, c’est loin du sombre tableau de la semaine dernière, quand il semblait que Biden n’aurait plus que peu d’options réglementaires limitées pour lutter contre le changement climatique. Alors que Biden faisait face à des pressions de la gauche pour déclarer une urgence climatique, ses pouvoirs et son impact durable seraient bien plus limités que tout ce que le Congrès pourrait faire.

Il n’est pas certain que cela passera par le Sénat. De nombreux sénateurs démocrates ont rapidement signalé qu’ils étaient prêts à l’adopter, mais la sénatrice de l’Arizona, Kyrsten Sinema, n’a pas encore dit qu’elle le soutiendrait.

Pour les défenseurs du climat, “nous avons ressenti au cours des deux dernières semaines ce que cela signifierait de ne pas faire franchir la ligne d’arrivée aux investissements climatiques et à quel point cela serait dévastateur”, a déclaré Stokes. “C’est un moment décisif. Nous devons faire passer ce paquet au Sénat la semaine prochaine.