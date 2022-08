La loi sur la réduction de l’inflation a été adoptée par le Sénat. Voici à quoi s’attendre

Le Sénat a adopté dimanche la loi sur la réduction de l’inflation – un projet de loi destiné à fournir un financement clé pour les investissements dans les énergies propres et des mesures visant à réduire les coûts des médicaments sur ordonnance, après un vote de plusieurs heures.

La session marathon qui a commencé samedi s’est poursuivie dimanche après-midi, les sénateurs votant sur un certain nombre d’amendements à la législation de 755 pages, y compris une disposition échouée proposée par le sénateur Raphael Warnock (D-GA) qui aurait plafonné le coût des produits à base d’insuline. à 35 $ par mois pour ceux qui ont une assurance privée. Pourtant, malgré le parcours difficile du projet de loi et de nombreux compromis, certaines victoires devraient avoir un effet tangible sur l’Américain moyen.

Samedi, la vice-présidente Kamala Harris a exprimé le vote décisif pour lancer une journée complète de débat sur le projet de loi – ainsi que plusieurs amendements de dernière minute que les sénateurs républicains flottaient. Le sénateur Joe Manchin (D-WV) a averti ses collègues du Democratic Caucus de ne pas tomber dans le piège des « faux amendements » des sénateurs républicains, car aucun républicain n’envisageait de voter pour l’IRA en aucune circonstance.

Malgré cela, mes amis R ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient absolument pas soutenir ce projet de loi sous aucune condition. Aucun de leurs amendements n’y changerait quoi que ce soit. Pour cette raison, je voterai pour protéger l’intégrité de l’IRA quelle que soit la substance de leurs faux amendements. — Le sénateur Joe Manchin (@Sen_JoeManchin) 7 août 2022

Pendant la majeure partie de dimanche, le caucus démocrate a semblé suivre son avertissement de voter contre les amendements républicains – et d’ailleurs, tout amendement qui pourrait perturber l’équilibre du projet de loi soigneusement calibré. Cela comprenait ceux du sénateur Bernie Sanders (I-VT). Sanders était le seul à proposer des modifications visant à rétablir le crédit d’impôt pour enfants et une garantie que les coûts des médicaments de Medicare ne dépasseraient pas ce que le ministère des Anciens Combattants paie pour les mêmes médicaments, a rapporté CQ Roll Call.

La législation est une version allégée du Build Back Better Act, le programme ambitieux des démocrates pour financer les soins de santé, l’éducation et l’énergie propre que Manchin a effectivement tué en décembre. Manchin a annoncé sur Fox News qu’il ne voterait pas pour la législation telle qu’elle était alors en raison de préoccupations concernant l’inflation enracinée. À l’époque, Manchin a publié une déclaration disant que le coût réel de BBB dépasserait de loin son prix initial de 1,5 billion de dollars et a exprimé des inquiétudes concernant la dette nationale.

“Mes collègues démocrates à Washington sont déterminés à remodeler radicalement notre société d’une manière qui rend notre pays encore plus vulnérable aux menaces auxquelles nous sommes confrontés”, écrivait-il à l’époque. “Je ne peux pas prendre ce risque avec une dette époustouflante de plus de 29 000 milliards de dollars et des taxes sur l’inflation qui sont réelles et nuisibles pour tous les Américains qui travaillent dur à la pompe à essence, dans les épiceries et sur les factures de services publics sans fin en vue.”

La déclaration de Manchin en décembre signifiait que ces priorités étaient pratiquement mortes dans l’eau jusqu’à la fin juillet de cette année, lorsque Manchin a annoncé que lui et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, étaient parvenus à un accord pour adopter une version édulcorée du projet de loi sur la réconciliation – l’IRA. . Manchin aurait accepté en échange de la promesse de Schumer que le Congrès essaierait d’accélérer le processus d’autorisation pour les projets en vertu de la Clean Water Act, ce qui pourrait permettre aux développeurs de construire plus facilement des pipelines, a rapporté Bloomberg Law.

Maintenant, le projet de loi va à la Chambre pour un vote final.

Qu’est-ce que cela vraiment signifie pour l’inflation?

Il existe de nombreuses mesures différentes liées à ce projet de loi afin de faire adopter certaines des lois prioritaires de l’administration Biden. Cependant, il est appelé la loi sur la réduction de l’inflation, alors comment cela affectera-t-il les chiffres d’inflation élevés depuis des décennies que les consommateurs ressentent à l’épicerie et à la pompe à essence ?

Comme les économistes l’ont dit à Li Zhou de Vox la semaine dernière, l’Américain moyen ne ressentira probablement pas l’impact immédiatement ou de manière particulièrement significative – son effet se fera sentir à plus long terme et dans un sens macroéconomique.

“Pour l’essentiel, ce n’est pas un projet de loi sur 2022”, Marc Goldwein, le directeur principal des politiques au Comité pour un budget fédéral responsable, a déclaré à Vox. « Il s’agit de 2023, 2024, 2025. Il s’agit d’aider la Réserve fédérale à lutter contre l’inflation persistante. Cela ne va pas faire baisser le taux d’inflation au mois de septembre.

Shai Akabas, directeur de la politique économique au Bipartisan Policy Center, a expliqué qu ‘«il y a très peu de choses que les décideurs politiques puissent faire, certainement sur une base législative, pour influer sur l’inflation du jour au lendemain. C’est principalement le travail de la Réserve fédérale. La Fed a augmenté les taux d’intérêt, ce qui augmente essentiellement le coût des emprunts pour ralentir les dépenses, mais toute décision prise par la banque centrale en matière de politique budgétaire prendra également du temps pour affecter l’ensemble du système. Et comme Emily Stewart de Vox l’a expliqué, cela risque d’être douloureux pour les consommateurs à court terme – le coût des hypothèques et des dettes de cartes de crédit augmentera, l’embauche ralentira probablement et il y a aussi la possibilité imminente d’une récession. Cependant, tout cela dans l’espoir de mettre en place une économie plus stable à l’avenir.

Le projet de loi contient certaines mesures visant à alléger le fardeau de l’inflation en ce qui a trait aux coûts du carburant et de l’énergie. Les prix du carburant étaient déjà élevés en raison de l’inflation mondiale lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février, et les sanctions ultérieures sur le carburant russe ont aggravé ces augmentations de prix. Réserve, le projet de loi contient des mesures pour ouvrir des voies de forage et d’accélération de la construction de pipelines afin d’augmenter l’offre disponible, réduisant ainsi les coûts pour le consommateur moyen.

De plus, le projet de loi permettra à Medicare de négocier des prix de médicaments sur ordonnance moins chers pour certains médicaments très coûteux et de plafonner les frais de prescription remboursables pour les bénéficiaires de Medicare à 2 000 $ par an. Cette mesure sans précédent réduira le coût pour les consommateurs. Une autre mesure oblige les sociétés pharmaceutiques à verser une remise à Medicare si elles augmentent les prix des médicaments plus rapidement que l’inflation, a rapporté NPR vendredi – ce qui découragerait vraisemblablement ces sociétés d’augmenter les prix à plusieurs reprises.

Malgré la percée des soins de santé, le Sénat a quand même voté contre une mesure obligeant les assureurs privés à plafonner les frais d’insuline à 35 $ par mois.

Les mesures non inflationnistes du projet de loi sont également importantes

L’IRA ne fera peut-être pas immédiatement baisser les prix aux niveaux d’avant Covid, et c’est loin des plans initiaux des démocrates pour mieux reconstruire, mais cela représente des avancées importantes pour faire face aux coûts écrasants des soins de santé et à la menace existentielle du changement climatique. .

En plus de cimenter le nouveau pouvoir de négociation de Medicare, le projet de loi prévoit également des subventions d’assurance pour la loi sur les soins abordables jusqu’en 2025, rendant l’assurance maladie plus abordable pour les millions de personnes assurées sur le marché des soins de santé. Les subventions initiales devaient prendre fin cette année, ce qui aurait signifié une augmentation des primes pour les millions de personnes qui se sont qualifiées pour une assurance maladie gratuite lorsque le Congrès a supprimé le plafond de revenu pour bénéficier de l’aide fédérale payant les primes.

L’IRA comprend également les investissements les plus importants jamais réalisés dans les efforts d’atténuation du changement climatique, la production d’énergie propre et les programmes de justice climatique, tous conçus pour atténuer les effets néfastes du changement climatique dans les zones mal desservies.

Bien que les militants du climat aient exprimé leur frustration face aux compromis du projet de loi sur le forage pétrolier et gazier, une analyse du bureau de Schumer a déterminé que les dispositions climatiques réduiraient les émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030. tout seul, mais cela nous maintient dans la lutte contre le changement climatique », a déclaré Jesse Jenkins du projet REPEAT de l’Université de Princeton, qui étudie l’impact de la politique gouvernementale sur le changement climatique, à NPR le mois dernier.

Alors qu’une grande partie des incitations financières pour la poursuite de l’énergie propre et l’atténuation du changement climatique sont destinées aux entreprises, il existe des rabais et des crédits d’impôt disponibles pour les personnes qui achètent des sources d’énergie propres comme les pompes à chaleur et les panneaux solaires sur les toits. Ces mesures visent à rendre l’énergie propre plus accessible à un plus grand nombre de personnes, bien que les panneaux solaires, par exemple, coûtent environ 11 000 dollars en 2021 pour une installation domestique. La législation offre également un crédit d’impôt de 4 000 $ aux conducteurs à revenu faible ou moyen pour l’achat d’un véhicule électrique d’occasion, et jusqu’à 7 500 $ pour un nouveau véhicule électrique. De plus, une étude du Rhodium Group estime que les dispositions du projet de loi permettront aux ménages d’économiser en moyenne 1 025 dollars par an d’ici 2030.

Une partie du financement est destinée spécifiquement aux communautés à faible revenu et vulnérables. Par exemple, le projet de loi prévoit des subventions d’un milliard de dollars pour améliorer l’efficacité énergétique des logements abordables. Il fournit également au moins 60 milliards de dollars de subventions pour des projets tels que l’amélioration de la surveillance de la qualité de l’air, l’amélioration des transports et le déploiement d’énergie propre dans les communautés pauvres et vulnérables, ainsi que l’amélioration de la résilience climatique dans les logements sociaux et pour les communautés tribales et autochtones hawaïennes.

Même si toutes ces mesures sont en place, il ne fait aucun doute que les actions environnementales et le financement ne suffisent pas. Le projet de loi prévoit beaucoup moins que ce qui est réellement nécessaire – une refonte totale du système. Il faudra des années avant que ces programmes soient mis en œuvre et portent leurs fruits sous la forme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de meilleurs résultats sanitaires pour les communautés à faible revenu et d’une infrastructure d’énergie propre améliorée. Cependant, il est difficile de nier que l’IRA offre une lueur d’espoir qu’il est possible de commencer à s’attaquer à certains des problèmes les plus urgents, notamment les coûts écrasants des soins de santé et le changement climatique.

« Cela a pris 19 heures. Ou peut-être 2 ans. Ou peut-être 3 décennies, selon la façon dont vous le comptez », Leah Stokes, professeur de politique climatique et énergétique à l’Université de Californie, Santa Barbara tweeté dimanche. « Mais le Sénat américain vient d’adopter un important projet de loi sur le climat. C’était un compromis. Nous devons nous tenir aux côtés des communautés de première ligne contre l’industrie des combustibles fossiles. Mais en ce moment, je fais la fête.