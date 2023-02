La loi sur la confidentialité biométrique de l’Illinois est renforcée par la dernière décision de la Haute Cour – Shaw Local

SPRINGFIELD – Les personnes qui ont été soumises à des empreintes digitales, à des scans du visage ou de la rétine en tant qu’employés ou clients d’entreprises de l’Illinois ont cinq ans pour intenter des poursuites si elles pensent que l’entreprise a violé une loi stricte sur la confidentialité de l’État, a statué la Cour suprême de l’Illinois cette semaine.

C’est la dernière d’une poignée d’affaires qui ont atteint la haute cour de l’Illinois ces dernières années, toutes affinant la loi sur la confidentialité des informations biométriques de l’État. Également connue sous le nom de BIPA, la première loi du genre a, depuis 2008, fait de l’Illinois le seul État qui accorde un droit d’action privé pour poursuivre en justice la collecte inappropriée et la mauvaise gestion des données biométriques.

Les juges ont statué jeudi que le BIPA avait un délai de prescription sans équivoque de cinq ans pour toutes les réclamations en vertu de la loi – et non une fenêtre d’un an comme les employeurs et les groupes d’entreprises l’avaient espéré.

Dans cette affaire, la société de logistique Black Horse Carriers Inc., qui a depuis été acquise par le géant du camionnage Penske, faisait face à un recours collectif. Un ancien employé a engagé la poursuite, alléguant que l’entreprise avait violé le BIPA en exigeant l’authentification des empreintes digitales de l’horloge sans maintenir une politique accessible au public sur la façon dont l’entreprise traiterait les données biométriques des employés.

La poursuite a également affirmé que Black Horse n’avait pas informé les employés que l’horloge recueillait leurs empreintes digitales et n’avait pas explicitement obtenu le consentement des employés. La société a fait valoir que le tribunal aurait dû appliquer le délai de prescription d’un an en vertu de la loi sur le droit à la publicité de l’Illinois. Mais le tribunal n’était pas d’accord à l’unanimité.

En délivrant un délai de prescription général de cinq ans pour toutes les réclamations BIPA, la majorité 5-0 du tribunal a souligné que « toutes les ramifications des dommages associés à la technologie biométrique sont inconnues ». Sans la loi, a écrit le tribunal, les personnes dont les données biométriques ont été collectées ou diffusées de manière inappropriée pourraient même ne jamais le savoir – du moins jusqu’à ce qu’elles en ressentent les conséquences.

“Nous estimons qu’un délai de prescription plus long serait conforme aux objectifs de bien-être et de sécurité publics de l’Assemblée générale en accordant à une partie lésée suffisamment de temps pour découvrir la violation et prendre des mesures”, a déclaré le tribunal.

Danielle Kays, avocate du cabinet Seyfarth Shaw LLP basé à Chicago et expérimentée dans les affaires impliquant des informations biométriques, a déclaré que des employeurs comme ses clients travaillaient déjà en supposant qu’un délai de prescription de cinq ans était susceptible de prévaloir. Mais la décision de cette semaine, a-t-elle dit, apporte plus de clarté dans une loi qui prend encore forme dans une mer de défis juridiques.

Près de 1,5 million d’Illinois étaient éligibles pour leur part d’un règlement de recours collectif de 650 millions de dollars avec Facebook dans le cadre du BIPA en 2020, une affaire de cinq ans qui était l’une des premières parmi des milliers de poursuites intentées en vertu de la loi, la tendance prenant vraiment son envol autour 2018, a déclaré Kays.

Elle a dit qu’elle conseille aux clients de rester au top de la conformité qui peut évoluer avec chaque décision majeure, y compris celle de cette semaine, qui solidifie un délai de prescription de cinq ans.

“De nombreux cas ont été suspendus en attendant ces décisions”, a déclaré Kays. “Il existe donc de nombreuses défenses factuelles et juridiques qui n’ont pas encore été plaidées.”

L’opinion de jeudi a été une autre victoire juridique pour les partisans du BIPA – en particulier une poignée de cabinets d’avocats spécialisés dans le dépôt de recours collectifs sur des données biométriques. Ces avocats ont avancé le même argument de base dans des milliers de procès au cours des dernières années : si l’identité d’une personne est volée, elle peut obtenir un nouveau numéro de sécurité sociale. Mais si leurs données biométriques sont volées, il est impossible d’obtenir une nouvelle empreinte digitale ou un nouveau visage.

Jusqu’à présent, la haute cour de l’Illinois a accepté – tout comme un jury fédéral en octobre, accordant 228 millions de dollars de dommages-intérêts dans le cadre d’un recours collectif BIPA contre BNSF Railways, le premier test de la loi par jury.

L’affaire Black Horse Carriers a été plaidée devant le tribunal en septembre, mais Kays et d’autres avocats impliqués dans le litige BIPA attendent une décision encore plus conséquente dans un recours collectif contre la chaîne de restauration rapide White Castle.

Dans ce cas, le tribunal est invité à décider si chaque fois qu’un employé entre et sort en utilisant son empreinte digitale constitue une violation distincte du BIPA. Une telle décision pourrait s’avérer extrêmement coûteuse pour les employeurs, car les dommages-intérêts en vertu de la loi commencent à 1 000 $ pour les violations par négligence et à 5 000 $ pour les violations jugées «imprudentes».

