La Loi sur la concurrence et la préservation du journalisme peut sauver les nouvelles locales – Shaw Local

Thomas Jefferson a déclaré : « Si c’était à moi de décider si nous devrions avoir un gouvernement sans journaux ou des journaux sans gouvernement, je n’hésiterais pas un instant à préférer ce dernier.

Jefferson savait que les journaux locaux étaient essentiels à une démocratie florissante, et cette notion est aussi vraie aujourd’hui qu’elle l’était au début de notre nation. Les Américains le savent aussi. Ils font confiance à leurs organes de presse locaux, même en cette période hautement fracturée et partisane. Par rapport aux nouvelles nationales, six américains sur 10 ont plus confiance dans les nouvelles locales pour rapporter des histoires qui affectent leur vie quotidienne, et ils sont environ deux fois plus susceptibles de faire confiance aux nouvelles locales pour rapporter les informations dont ils ont besoin pour voter.

Malgré notre confiance dans les nouvelles locales, trop de communautés se précipitent aujourd’hui vers la pire peur de Jefferson, mais d’une manière qu’il n’aurait jamais pu imaginer. Environ deux journaux ferment chaque semaine depuis 2005. Au lieu que le gouvernement étouffe le journalisme, les journaux locaux sont régulièrement fermés en raison de l’influence incontrôlée de deux entités privées : Google et Facebook.

Le principal défi pour les petits éditeurs de nouvelles est que Google et Facebook ont ​​entravé la capacité des médias locaux à être équitablement rémunérés pour la valeur significative que leur contenu génère pour ces plateformes. Big Tech a banalisé et déconnecté le contenu des nouvelles de ses sources, sapant l’activité publicitaire qui servait de base à l’industrie de la presse. Les plates-formes Big Tech contrôlent pratiquement tous les aspects de l’activité publicitaire en ligne et utilisent des tactiques intelligentes pour garder les utilisateurs sur leurs sites et priver les éditeurs de la possibilité de monétiser leur contenu.

Face à ce comportement anticoncurrentiel, il n’est pas surprenant que les journaux locaux soient à la peine. En 2022, plus d’un cinquième des américains vivre dans des déserts de nouvelles. Et 1 625 comtés n’ont qu’un seul journal, tandis que plus de 200 n’ont aucun journal local. Les médias sociaux comblent de plus en plus le vide avec des sources non fiables et de la désinformation et deviennent de facto la source d’information locale de l’Amérique.

La menace des Big Tech pour le journalisme local ne disparaîtra pas d’elle-même, et le coût de l’inaction est trop élevé pour être ignoré. Le Congrès doit agir.

Parmi les projets de loi antitrust que le Congrès envisage cette année, la loi sur la concurrence et la préservation du journalisme (JCPA) est la seule à fournir un contrôle direct contre les tactiques anticoncurrentielles de Google et Facebook qui mettent en danger les journaux locaux.

Ironiquement, Big Tech est protégé par les lois antitrust américaines, qui empêchent les journaux locaux de négocier en tant que groupe. Le JCPA fournirait un refuge antitrust temporaire et limité aux petits éditeurs de nouvelles locaux pour négocier collectivement avec Facebook et Google une compensation équitable pour l’utilisation de leur contenu. Il est étroitement adapté pour garantir que la coordination par les éditeurs de nouvelles ne vise qu’à protéger un journalisme digne de confiance et de qualité.

Les critiques de la JCPA ont répété l’argument de Big Tech selon lequel le projet de loi aiderait principalement les grandes publications nationales. Cependant, le JCPA est spécifiquement conçu pour aider les journaux de petite et moyenne taille et aiderait à rediriger les dollars d’abonnement et de publicité vers leurs salles de rédaction. Les grandes publications nationales comme le Wall Street Journal et le New York Times ne seront pas éligibles. Le projet de loi incite également les éditeurs à investir dans l’embauche de nouveaux journalistes et de personnel de rédaction. En fait, les éditeurs qui démontrent leur investissement recevront une part plus élevée des fonds négociés.

Alors que Big Tech dévalorise le journalisme de haute qualité au profit d’appâts à clics provocateurs et diviseurs, la perspective de licenciements, de réductions de salaire et de congés est devenue une réalité quotidienne pour les journalistes locaux. Alors que les détracteurs du JCPA se chamaillent sur des solutions utopiques, les éditeurs locaux, qui reconnaissent l’urgence de relancer l’information locale, soutiennent fermement le JCPA. Ils reconnaissent que le JCPA est le seul projet de loi qui les mettra sur un pied d’égalité avec les géants de la technologie.

Joignez-vous à moi pour demander à vos représentants au Congrès de donner la priorité à l’adoption du JCPA afin de protéger l’accès de leurs électeurs à des reportages locaux objectifs et de qualité – et de veiller à ce que la peur de Thomas Jefferson d’une démocratie sans journalisme robuste ne se réalise jamais.

America’s Newspapers est l’association commerciale de milliers de journaux à travers les États-Unis. www.newspapers.org.

• Dean Ridings est PDG d’America’s Newspapers.