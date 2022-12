La loi stricte sur les armes à feu de l’Oregon fait face à une contestation judiciaire et pourrait être retardée

PORTLAND, Oregon (AP) – Les électeurs à mi-mandat de l’Oregon ont adopté de justesse l’une des lois les plus strictes sur le contrôle des armes à feu du pays, suscitant les espoirs des partisans du contrôle des armes à feu, mais le nouveau mandat de permis d’achat et l’interdiction des hautes capacités magazines font maintenant face à un procès qui pourrait le mettre sur la glace quelques jours seulement avant son entrée en vigueur.

Un juge fédéral de Portland entendra les plaidoiries vendredi sur la question de savoir si la mesure 114, qui doit entrer en vigueur le 8 décembre, viole le droit constitutionnellement protégé des Américains de porter des armes. En fonction du résultat, la loi révolutionnaire pourrait être retardée de plusieurs mois ou plus pendant son cheminement devant les tribunaux, ont déclaré des experts juridiques.

La mesure du scrutin de l’Oregon fait partie d’une tendance nationale à la politique des armes à feu décidée par les électeurs parce que “une réforme importante est bloquée et cela a mis toutes les batailles sur le contrôle des armes à feu et la sécurité des armes à feu au niveau de l’État”, a déclaré Adam Winkler, professeur de droit constitutionnel. et expert en politique des armes à feu à l’Université de Californie, Los Angeles School of Law.

«Les mesures de vote sont un moyen pour les gens de prendre les rênes de l’élaboration des politiques. Les gens peuvent agir par eux-mêmes pour changer la loi et sur une question comme la sécurité des armes à feu, il y a un mouvement de sécurité des armes à feu vraiment croissant et actif en Amérique », a-t-il déclaré. “Ce n’est pas quelque chose que nous aurions probablement dit il y a 20 ans.”

La mesure 114, qui a été adoptée à une faible majorité en novembre, est née de l’inquiétude suscitée par la fusillade de masse de 2018 à Parkland, en Floride, et a pris de l’ampleur au printemps dernier à la suite de massacres dans une épicerie à Buffalo, NY et dans une école primaire à Uvalde, Texas, a déclaré Mark Knutson, président de la campagne interconfessionnelle Lift Every Voice Oregon et pasteur de l’église luthérienne Augustana de Portland.

“L’arc de l’univers moral se penche vers la justice, et la justice aujourd’hui va mettre fin à la violence armée dans ce pays”, a-t-il déclaré. “C’est pourquoi je suis convaincu que ce processus fonctionnera… et dans un an et demi, dans deux ans, ce sera 70 % de la population qui dira que c’était la bonne chose à faire, et non les 51 % qui l’ont adopté.”

Le plus grand point d’éclair juridique est l’interdiction des magazines de plus de 10 cartouches, à moins qu’ils n’appartiennent à des forces de l’ordre ou à un militaire ou qu’ils n’appartiennent à l’adoption de la mesure. Ceux qui possèdent déjà des chargeurs de grande capacité ne peuvent les posséder qu’à leur domicile ou les utiliser sur un champ de tir, dans des compétitions de tir ou pour la chasse, comme le permet la loi de l’État après l’entrée en vigueur de la mesure.

La loi oblige également les acheteurs d’armes à feu à obtenir un permis pour acheter une nouvelle arme. Les demandeurs de permis doivent suivre un cours de formation pratique à la sécurité des armes à feu approuvé par l’État avec des balles réelles ou sèches, soumettre une pièce d’identité avec photo et subir une prise d’empreintes digitales et une vérification des antécédents criminels. L’État conservera une liste des titulaires de permis exemptés de divulgation publique ; les permis de 65 $ seront valables pendant cinq ans et pourront être utilisés pour acheter plusieurs armes à feu au cours de cette période de cinq ans avec une nouvelle vérification des antécédents.

Le procès intenté par la Fédération des armes à feu de l’Oregon, un shérif local et un propriétaire de magasin d’armes demande au tribunal de déclarer la loi inconstitutionnelle et d’émettre une injonction pour l’empêcher d’entrer en vigueur la semaine prochaine. Alternativement, les demandeurs demandent une ordonnance partielle sur l’interdiction des magazines à grande capacité.

John Kaempf, avocat des plaignants, a refusé de commenter avant l’audience de vendredi.

Son dossier cite une décision de la Cour suprême des États-Unis en juin qui a invalidé une loi de New York qui limitait le port d’armes à feu à l’extérieur de la maison. Cette décision 6-3 a indiqué un changement dans la manière dont la haute cour du pays évaluera les plaintes pour contrefaçon du deuxième amendement et a conduit le tribunal à renvoyer une interdiction similaire sur les magazines de grande capacité en Californie à un tribunal inférieur pour examen.

Les experts juridiques affirment que l’interdiction par l’Oregon des chargeurs à grande capacité fera l’objet du même examen minutieux et que le tribunal examinera également de près le mandat de « permis d’achat » de l’Oregon pour déterminer si les étapes supplémentaires désormais nécessaires pour accéder aux armes à feu sont également un deuxième amendement. violation, a déclaré Norman Williams, professeur de droit constitutionnel au Willamette University College of Law à Salem, Oregon.

Alors que les partisans de la mesure 114 ont cité les récentes fusillades de masse au Colorado et en Virginie comme preuve supplémentaire que la loi est nécessaire et opportune, Williams dit que cela n’aura probablement pas beaucoup d’incidence sur les décisions des tribunaux dans cette affaire.

« Il faudra des mois, voire des années, aux tribunaux fédéraux pour déterminer quelles parties de la mesure 114 sont constitutionnelles et quelles parties, le cas échéant, ne le sont pas… et je pense que c’est le type de mesure que la Cour suprême des États-Unis elle-même pourrait avoir un certain intérêt à réviser », a-t-il déclaré.

“Les partisans des réglementations sur la sécurité des armes à feu, en mettant l’accent sur la violence armée persistante dans notre société, avancent en quelque sorte un argument qui ne résonne pas auprès des juges fédéraux compte tenu de la constitutionnalité de ces mesures.”

Les détails concernant le processus d’autorisation et la formation pratique sont toujours en cours d’élaboration et certaines agences locales se sont plaintes de ne pas disposer du budget ou du personnel nécessaires pour faire appliquer les dispositions de la loi. Plusieurs shérifs locaux ont déclaré publiquement qu’ils n’appliqueraient pas la loi dans leur juridiction.

Les législateurs des États sont susceptibles de faire avancer la législation pour aider à la mise en œuvre de la loi et de fournir un financement lors de la prochaine session, a déclaré Elizabeth McKanna, présidente du comité législatif de la mesure 114.

L’incertitude entourant l’avenir de la mesure 114 a entraîné une augmentation des ventes d’armes à feu qui a commencé après son adoption, les propriétaires d’armes craignant de ne pas pouvoir obtenir un nouveau permis pendant des semaines ou des mois si tout ou partie de celui-ci entre en vigueur.

Cette semaine, la police de l’État de l’Oregon avait plus de 35 000 transactions de vérification des antécédents en attente pour l’achat d’armes à feu et en moyenne 3 000 demandes par jour, contre moins de 900 par jour la semaine avant l’adoption de la mesure 114, selon les données de l’agence. Le Black Friday, l’agence a reçu à elle seule 6 000 demandes de vérification des antécédents, a déclaré le capitaine OSP Kyle Kennedy dans un e-mail.

Shaun Lacasse, vice-président de The Gun Room Inc., a déclaré que l’augmentation des vérifications des antécédents reflète l’augmentation des ventes d’armes à feu qu’il a constatée dans son magasin en réponse à l’anxiété suscitée par les effets de la nouvelle loi.

« Combien de temps faudra-t-il pour que tout ce système démarre et soit mis en œuvre ? Il faudra des mois – de nombreux mois – avant même que les premiers permis puissent être délivrés », a déclaré Lacasse, qui a déclaré que les ventes de son entreprise de Portland avaient au moins quadruplé depuis l’adoption de la loi.

“Nous ne savons pas combien de temps nous allons devoir rester au purgatoire jusqu’à ce que tout soit réglé.”

Pendant ce temps, OSP “travaille avec diligence” avec les forces de l’ordre locales pour mettre en œuvre la loi la semaine prochaine, a déclaré Kennedy.

