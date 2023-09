La loi SAFE-T déclenche une vague de pétitions pour la libération de la prison du comté de McHenry – Shaw Local

Plus de deux douzaines de détenus de la prison du comté de McHenry ont déposé cette semaine des requêtes demandant leur libération en attendant leur procès.

La vague de pétitions déposées a été déclenchée par le nouveau système controversé de caution sans numéraire qui est entré en vigueur lundi dans le cadre de réformes radicales de la justice pénale adoptées par les législateurs de l’État sous le nom de loi SAFE-T.

Mais les procureurs du comté de McHenry affirment qu’avec plus de 200 détenus dans la prison du comté, ils s’attendent à ce que davantage de pétitions suivent.

Mardi, 24 détenus représentés par le bureau du défenseur public avaient déposé des requêtes demandant leur libération, bien qu’ils aient été détenus avant que la réforme n’entre en vigueur. Ils sont accusés d’infractions qui ne sont pas considérées par la nouvelle loi comme pouvant automatiquement donner lieu à une détention.

Les cas vont des délits de violence domestique de classe A et de conduite sous influence aux homicides induits par la drogue de classe X et à la fabrication et à la livraison de cocaïne, selon les archives judiciaires.

Les personnes qui déposent des requêtes devraient comparaître pour des audiences dans les jours et semaines à venir, au cours desquelles les procureurs pourraient faire valoir qu’ils restent détenus.

Si les procureurs s’opposent à la libération d’un détenu, ils doivent déposer une requête en détention présentant les faits du crime et l’accusé. Ils doivent également prouver au juge qu’un accusé présenterait un risque pour sa sécurité ou sa fuite s’il était libéré.

La défenseure publique adjointe du comté de McHenry, Kim Messer, a déclaré qu’elle avait déposé des requêtes au nom de deux de ses 20 clients en prison.

« Chaque avocat détermine ce qu’il veut faire pour son client », a déclaré Messer. « Chacun de nos clients est actuellement éligible à la libération. La nouvelle loi prévoit un mécanisme permettant aux avocats de demander leur libération.

Les détenus représentés par le bureau du défenseur public ne sont détenus en prison que parce qu’ils ne peuvent pas payer leur caution en espèces, a-t-elle expliqué.

Si les procureurs ne déposent pas de requête pour continuer à détenir le détenu, celui-ci sera libéré, a déclaré Messer.

Brian Stevens, qui représente ses clients en tant qu’avocat privé et défenseur public spécial, a déclaré qu’il avait déposé 10 demandes de libération et qu’il lui en restait au moins 10 autres.

Les accusations de ses clients comprennent une tentative de meurtre au premier degré de classe X ainsi que de graves accusations en matière d’armes à feu et de drogue, a-t-il déclaré.

Selon la nouvelle loi, ces accusations ne sont pas automatiquement considérées comme pouvant donner lieu à une détention, a-t-il déclaré.

Parmi ceux pour lesquels Stevens a déposé une requête se trouve Lewis McCracken, 28 ans, qui est accusé de quatre chefs de tentative de meurtre au premier degré, un crime de classe X. Il a été placé en détention sans caution en vertu de la loi précédente.

McCracken, d’Elgin, est accusé d’avoir marché jusqu’à une maison à Huntley, d’avoir frappé à la porte, frappé une femme qui avait ouvert la porte et tiré sur deux hommes avant de mener la police dans une chasse à l’homme de plusieurs mois.

Stevens dépose une requête pour la libération de Mitch Crawford, 37 ans, de Chicago, accusé d’homicide provoqué par la drogue de classe X et détenu sous caution de 500 000 $. Il lui faudrait actuellement verser 50 000 $ en espèces pour être libéré avant le procès.

Stevens examine sa liste de clients et dépose d’abord des requêtes pour les cas les plus graves. Il a déclaré que chacun a le droit, en vertu de la nouvelle loi, de demander une libération provisoire.

Le système de cautionnement sans numéraire renvoie à l’État la responsabilité de prouver qu’une personne accusée d’un crime – qui est considérée comme innocente jusqu’à preuve du contraire – doit rester incarcérée jusqu’à ce que son cas soit jugé, a déclaré Stevens.

Stevens a ajouté que si un accusé constitue une menace pour une personne ou la communauté ou présente un risque de fuite, le juge peut imposer certaines conditions, telles que des couvre-feux, une surveillance électronique et un GPS.

Il a également déclaré que si ses clients étaient autorisés à être libres en attendant leur procès, ils pourraient travailler, recevoir des conseils en matière de santé mentale et de toxicomanie et être aidés dans la défense de leur cause, ce qui est difficile à faire en prison.

« L’essentiel, l’essentiel de la loi SAFE-T, est que les gens sont présumés innocents », a déclaré Stevens. « Juste parce qu’ils ne peuvent pas réunir une somme d’argent, doivent-ils rester en prison pendant six mois à un an ? … Chaque avocat de la défense doit faire cela envers son client incarcéré.

Robert Deters, un avocat de la défense privé qui n’a actuellement pas de clients dans la prison du comté de McHenry, a déclaré que s’il en avait, « bien sûr », il demanderait leur libération.

Mais ce qui préoccupe davantage Deters, ce sont les accusés qui ont déjà versé de l’argent et sont sortis de prison dans des affaires qui, désormais en vertu de la nouvelle loi, sont considérées comme pouvant être détenues.

« La loi autorise les procureurs à déposer une requête pour demander une audience de détention pour des personnes déjà libérées sous caution », a déclaré Deters, « et s’ils obtiennent gain de cause, nos clients seront emprisonnés en attendant leur procès. »

Le procureur adjoint de l’État, William Bruce, chef de la division pénale, a déclaré qu’il était difficile de déterminer le nombre exact de requêtes devant être déposées par les avocats de la défense.

Mais avec plus de 200 détenus dans la prison du comté, il en attend beaucoup plus.

« Toute personne détenue a le droit de demander une libération provisoire », a déclaré Bruce. « Ils ont ce droit et nous nous préparons à devoir en gérer autant que ceux qui passent par le système. »

Les délais dans lesquels leurs affaires doivent être entendues devant un juge dépendent de la gravité de l’infraction.

Les arguments en faveur d’une requête en libération d’un accusé faisant face à une accusation « la plus grave pouvant être détenue » doivent être entendus dans les 90 jours suivant le dépôt. Une personne considérée comme présentant un risque élevé de « fuite volontaire » doit être entendue dans les 60 jours, a-t-il précisé.

Pour les autres détenus sous caution qui n’entrent pas dans ces deux catégories, une audience doit avoir lieu dans les sept jours suivant le dépôt de leur requête. Il pourrait s’agir d’accusations telles qu’un vol au détail, a déclaré Bruce.

S’ils obtiennent gain de cause, « la seule chose que nous pourrions demander, c’est que des conditions soient imposées à leur libération. Nous ne pourrions même pas nous y opposer », a déclaré Bruce.

Lors de l’audience de détention de mardi, désormais de routine, en semaine, Bruce a déclaré que huit personnes accusées d’infractions ne pouvant pas être détenues étaient présentes et que toutes avaient été libérées.

Un cas, a déclaré Bruce, impliquait une personne accusée de conduite sous influence pour la troisième fois, tandis qu’un autre était accusé de voies de fait graves, accusé d’avoir pointé une arme sur un conducteur de train.