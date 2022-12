La loi protège l’exportation d’objets sacrés amérindiens depuis les États-Unis

FLAGSTAFF, Arizona (AP) – Les sanctions fédérales ont augmenté en vertu d’une loi récemment signée visant à protéger le patrimoine culturel des tribus amérindiennes, faisant immédiatement de certains crimes un crime et doublant la peine de prison pour toute personne reconnue coupable de plusieurs infractions.

Le président Joe Biden a signé le 21 décembre le Safeguard Tribal Objects of Patrimony Act, un projet de loi introduit depuis 2016. Outre des sanctions plus sévères, il interdit l’exportation d’objets sacrés amérindiens depuis les États-Unis et crée un processus de certification pour distinguer l’art. à partir d’objets sacrés.

L’effort a été largement inspiré par les tribus pueblo du Nouveau-Mexique et de l’Arizona qui ont vu à plusieurs reprises des objets sacrés mis aux enchères en France. Les chefs tribaux ont lancé des appels passionnés pour le retour des articles, mais ont rencontré une résistance et la réalité que les États-Unis n’avaient aucun mécanisme pour empêcher les articles de quitter le pays.

“La loi STOP est vraiment née de ce problème et l’entend encore et encore”, a déclaré l’avocate Katie Klass, qui représente Acoma Pueblo sur la question et est citoyenne de la nation Wyandotte de l’Oklahoma. “Il est vraiment conçu pour lier les lois nationales existantes qui protègent le patrimoine culturel tribal avec un mécanisme international existant.”

La loi crée un système de certification des exportations qui aiderait à clarifier si les articles ont été créés en tant qu’art et fournit une voie pour le retour volontaire d’articles qui font partie du patrimoine culturel d’une tribu. Les agences fédérales travailleraient avec les Amérindiens, les Amérindiens de l’Alaska et les Hawaïens autochtones pour définir quels articles ne devraient pas quitter les États-Unis et pour rechercher des articles en retour.

Les informations fournies par les tribus sur ces éléments seraient protégées des lois sur les archives publiques.

Alors que les marchands et les collectionneurs voient souvent les objets comme des œuvres d’art à exposer et à préserver, les tribus considèrent les objets comme des êtres vivants détenus en communauté, a déclaré Brian Vallo, consultant en matière de rapatriement.

“Ces objets restent sacrés, ils ne perdront jamais leur signification”, a déclaré Vallo, ancien gouverneur d’Acoma Pueblo au Nouveau-Mexique. « Ils ne perdront jamais leur pouvoir et leur place en tant qu’objet culturel. Et c’est pour cette raison que nous sommes si inquiets.

Les tribus ont connu des victoires au fil des ans :

– En 2019, la Finlande a accepté de restituer les restes ancestraux des tribus amérindiennes qui appelaient autrefois les falaises du parc national de Mesa Verde dans le sud du Colorado. Les restes et les artefacts ont été déterrés par un chercheur suédois en 1891 et conservés dans la collection du Musée national de Finlande.

– Cette même année, un bouclier cérémoniel qui avait disparu d’Acoma Pueblo dans les années 1970 a été restitué à la tribu après une campagne de près de quatre ans impliquant des sénateurs, des diplomates et des procureurs américains. Le bouclier circulaire et coloré représentant le visage d’un Kachina, ou esprit ancestral, avait été détenu dans une maison de vente aux enchères parisienne.

– En 2014, la Nation Navajo a envoyé son vice-président à Paris pour enchérir sur des objets censés être utilisés lors de cérémonies de guérison hivernales après l’échec de la diplomatie et d’un appel à la restitution des objets. La tribu a obtenu plusieurs articles, dépensant 9 000 $.

—En 2013, la Fondation Annenberg a discrètement acheté près de deux douzaines d’objets de cérémonie lors d’une vente aux enchères à Paris et les a ensuite rendus aux tribus Hopi, San Carlos Apache et White Mountain Apache en Arizona. Les tribus ont déclaré que les objets invoquaient l’esprit de leurs ancêtres et avaient été pris à la fin des XIXe et XXe siècles.

La loi STOP est liée à la loi sur la protection et le rapatriement des tombes amérindiennes qui oblige les musées et les universités qui reçoivent des fonds fédéraux à divulguer les objets amérindiens en leur possession, à les inventorier, à les notifier et à les transférer aux tribus affiliées et aux hawaïens ou descendants autochtones.

Le ministère de l’Intérieur a proposé un certain nombre de changements pour renforcer NAGPRA et recueille les commentaires du public jusqu’à la mi-janvier.

La loi STOP augmente les peines pour le trafic illégal de restes humains amérindiens d’un an à un an et un jour, ce qui en fait un crime dès la première infraction. Le trafic d’objets culturels tel que décrit dans la NAGPRA reste un délit dès la première infraction. Les peines pour les infractions subséquentes pour les deux augmentent de cinq ans à 10 ans.

La représentante américaine du Nouveau-Mexique, Teresa Leger Fernandez, qui a présenté le projet de loi de la Chambre, a déclaré que le temps nous dira si les sanctions sont adéquates.

“Nous devrions toujours considérer les lois que nous adoptons comme des lois non statiques mais vivantes, afin que nous soyons en mesure de déterminer les améliorations qui peuvent être apportées”, a-t-elle déclaré.

Leigh Kuwanwisiwma, l’ancien directeur de la préservation culturelle de la tribu Hopi, a déclaré que les sanctions renforcées étaient utiles. Mais il veut voir les pays adopter un principe de respect mutuel et de déférence envers les lois des nations amérindiennes souveraines lorsqu’il s’agit de ce qui leur revient de droit. Pour les Hopi, a-t-il dit, les articles sont détenus par la communauté et personne n’a le droit de les vendre ou de les donner.

Les articles peuvent être difficiles à suivre, mais font souvent surface dans les marchés souterrains, dans les musées, les spectacles et les catalogues des maisons de vente aux enchères, a déclaré Vallo.

Il a déclaré que la Finlande, l’Allemagne et le Royaume-Uni partageaient récemment l’intention de travailler avec des tribus américaines pour comprendre ce qui se trouve dans leurs collections et discuter des moyens de restituer des objets d’une grande importance culturelle.

“Je pense que si nous pouvons faire des progrès, même avec ces trois pays, cela envoie un message fort qu’il y a un moyen de faire ce travail, il y a une récompense mutuelle à la fin”, a-t-il déclaré. “Et c’est la chose la plus responsable à laquelle s’engager.”

Fonseca couvre les communautés autochtones dans l’équipe Race and Ethnicity d’AP. Suivez-la sur Twitter : @FonsecaAP

Felicia Fonseca, Associated Press