Une loi «patriarcale» qui permet l’annulation d’un mariage s’il n’a pas été consommé doit être réformée, a déclaré l’épouse d’un chef de la technologie après avoir remporté une bataille juridique pour le divorce.

Husayn Kassai, co-fondateur de la société de technologie Onfido, avait voulu qu’un juge déclare son mariage avec le docteur Niloofar Tabarra, 31 ans, nul au motif qu’elle avait refusé d’avoir des relations sexuelles avec lui.

Le Dr Tabarra a nié que leur mariage n’avait pas été consommé et a déclaré qu’elle avait un SMS montrant qu’ils avaient eu des relations sexuelles dans un hôtel à Prague.

Elle a déclaré que leur relation avait été caractérisée par « des violences domestiques et un contrôle coercitif » et qu’elle souhaitait le divorce. Il nie la réclamation.

Elle a ajouté que son ex-mari avait une entreprise valant « des millions de livres » et les avocats ont déclaré qu’elle n’aurait pas été en mesure de réclamer de l’argent si le mariage avait été annulé.

M. Kassai a accepté mardi de divorcer au motif qu’il s’était comporté de manière déraisonnable, lors du dernier cycle du litige.

Un juge, qui a supervisé une audience publique virtuelle à la Division de la famille de la Haute Cour, a déclaré que le différend était une « tragédie » pour le couple.

Le juge Moor, qui n’a fait aucune constatation sur les allégations du Dr Tabarra concernant la violence domestique, a appris que le couple s’était marié en juin 2018 et que le mariage avait effectivement duré six mois.

Il a déclaré que le mariage devait être dissous le plus rapidement possible et les disputes sur l’argent résolues.

Le juge a déclaré que les requêtes en nullité pour non-consommation étaient très rares et provoquaient « une grande angoisse et un grand bouleversement ».

Après l’audience, l’avocate Charlotte Proudman, qui représentait le Dr Tabarra, a déclaré que la loi aurait obligé un juge à décider si le couple avait eu des relations sexuelles avec pénétration avant de conclure que le mariage devait être annulé pour non-consommation.

Elle a dit que la loi était «patriarcale» et devait être modifiée.

«Pour qu’un juge décide si un mariage est consommé, il doit enquêter sur les détails les plus intimes et personnels de leur vie sexuelle», a-t-elle déclaré.

«La loi est dépassée et ne reconnaît pas les mariages modernes.

« Il y a toutes sortes de couleurs de l’arc-en-ciel dans le sexe, les gens peuvent profiter d’activités sexuelles qui ne sont pas pénétrantes. »