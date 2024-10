« La loi n’autorise pas un tireur à être un mauvais tireur »

Assis jeudi sur le sol du couloir devant une salle d’audience du comté de Cook, Vicente Colores-Chalmers a sorti une vidéo de septembre 2018 de son fiancé, Shane Colombo.

Colombo, 25 ans, venait d’entrer dans un condo que le couple avait acheté à Evanston pour la première fois et avait envoyé à Colores-Chalmers une vidéo de lui-même, riant et disant bonjour. Environ deux heures après avoir envoyé la vidéo à Colores-Chalmers, Colombo, un nouveau doctorant à l’Université Northwestern, a été abattu près de Clark Street et de Howard Avenue à Rogers Park.

Jeudi soir, un jury a déclaré Diante Speed, aujourd’hui âgé de 26 ans, coupable de meurtre au premier degré après environ quatre heures de délibération. Dans la salle d’audience du tribunal pénal de Leighton, la mère de Colombo, Tonya Colombo, a eu le souffle coupé pendant la lecture du verdict. La mère et la grand-mère de Speed, de l’autre côté de la salle d’audience, sont restées silencieuses.

Peu de temps après le renvoi du tribunal, Tonya Colombo, 58 ans, a souri. Cela a été six années anxieuses d’attente et de « désir de justice, de lui donner la paix », a-t-elle déclaré. « Maintenant, je sens que nous pouvons enfin le faire. »

L’attente du procès était stressante pour les deux parents. Le père de Shane Colombo, Ernesto, apportait un dossier de paperasse en lambeaux chaque jour de la procédure judiciaire. Le dossier contenait tout, depuis les actes de naissance et de décès de son fils jusqu’à sa carte de sécurité sociale et les notes des conversations qu’il a eues avec les détectives. Il a consacré une grande partie de son chagrin aux subtilités de la procédure judiciaire et aux antécédents criminels de Speed, même s’il savait que cela n’annulerait pas les événements d’il y a six ans.

« Rien ne le ramènera », a déclaré Ernesto Colombo. « (Mais) nous en sommes au point où nous cherchons justice. »

Lors des plaidoiries finales jeudi, les procureurs ont déclaré que la justice ne signifiait rien de moins qu’une condamnation pour meurtre au premier degré. Que Speed ​​ait visé Shane Colombo ou quelqu’un d’autre, le procureur adjoint de l’État, James Papa, a déclaré : « la loi ne permet pas à un tireur d’être un mauvais tireur ».

« (Speed) a transformé Howard et Clark Street en son propre champ de tir privé », a déclaré le procureur adjoint de l’État, Kim Ward. « Il était une menace et une menace pour tout le monde et la personne qui en a payé le prix était Shane Colombo. »

Les avocats de la défense de Speed ​​se sont concentrés sur l’argument selon lequel Speed ​​avait tiré en état de légitime défense, après un homme en débardeur blanc qui, selon Speed, le menaçait, lui et ses amis.

La vidéo de surveillance a montré Colombo s’effondrant sur le trottoir, mais n’a capturé personne tirant avec une arme. La défenseure publique adjointe Sarah Fransene a déclaré qu’il n’y avait pas d’images de la cible présumée de Speed ​​proférant des menaces qui, selon eux, faisaient craindre à Speed ​​​​pour sa sécurité.

« Ce n’est pas parce que la vidéo n’a pas capté tous les angles de ce qui s’est passé chez Clark et Howard cette nuit-là que quelque chose ne s’est pas produit », a déclaré Fransene.

Les avocats de la défense ont également cherché à jeter les soupçons sur la manière dont la police de Chicago avait traité la scène de la fusillade et ont accusé le détective chargé de l’enquête d’avoir menti à Speed ​​sur la part de la fusillade qui avait été filmée. Ils ont reconnu que l’affaire était tragique et très médiatisée et ont laissé entendre au jury que la police ressentait des pressions pour faire avancer l’affaire.

Alors que les procureurs se sont concentrés sur les propos de Speed ​​lors d’un appel à sa mère, où il a déclaré : « Je tirais et j’ai frappé un innocent ; J’ai frappé un mec blanc et il est mort », les avocats de Speed ​​se sont plutôt concentrés sur le récit qu’il a donné à sa mère lors du même appel téléphonique ; affirmant qu’un homme en débardeur l’avait menacé.

La mort de Colombo était « une tragédie insensée, épouvantable et horrible », a déclaré Fransene. « Mais vous ne pouvez pas laisser la sympathie ou tout autre préjugé influencer votre jugement sur cette affaire. »

Alors qu’il attendait le verdict jeudi après-midi, Colores-Chalmers triait des photos de Colombo sur son téléphone. Colombo était toujours en mouvement, dit-il. Il a toujours eu un skateboard. Il était toujours en retard, souvent parce qu’il voulait être « partout à la fois ».

Bien que Colores-Chalmers ait déclaré avoir su instantanément qu’il voulait épouser Colombo lorsqu’ils se sont rencontrés lors d’un événement de fraternité, le couple s’est fiancé en 2017. Colombo voulait jouer la chanson de James Blake « Retrograde » lors de leur mariage. Colores-Chalmers s’est marié, mais il ne peut toujours pas écouter les nombreuses playlists que Colombo a créées pour lui tout au long de leur relation.

Il a vécu à Evanston, dans l’appartement qu’il avait acheté pour partager avec Colombo, pendant trois ans. Pendant les premiers mois, Colores-Chalmers apportait chaque jour des fleurs sur le lieu où il avait été tué. Il a emprunté les transports en commun dans les mêmes rues auxquelles les procureurs et les avocats de la défense ont fait référence tout au long du procès. Il a quitté Chicago et a étudié pour devenir une doula de la mort, se concentrant sur le soutien aux mourants et à leurs proches.

« L’expression selon laquelle vous voyez quelqu’un (décédé) et devez l’identifier est horrible », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas vivre dans un monde où les gens peuvent le quitter et où leur dernière expérience est terrible. Ne voudriez-vous pas être aidé et recevoir de la dignité, du respect et de l’amour ?

Il espère travailler en milieu hospitalier, mais aussi dans les prisons, où il est certain de rencontrer des personnes reconnues coupables de crimes comme celui qui a tué Colombo.

Colores-Chalmers a déclaré avant le retour du jury qu’il souhaitait voir l’affaire résolue, mais a exprimé sa sympathie pour les pressions socio-économiques qui peuvent conduire les gens dans le système de justice pénale.

« Je me sens mal qu’il n’ait pas été soutenu et qu’il n’ait pas eu la possibilité de transformer sa vie », a déclaré Colores-Chalmers, 34 ans, qui portait la bague de fiançailles de Colombo sur une chaîne autour de son cou. «J’espère qu’il vivra une vie meilleure après ça. Peut-être qu’on s’occupera de lui.

Speed ​​devrait être condamné le 3 décembre.