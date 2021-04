Les logos des applications mobiles, Google, Amazon, Facebook, Apple et Netflix, sont affichés sur un écran dans cette illustration. Regis Duvignau | Reuters

Les nouvelles règles de l’Inde pour les médias sociaux est un signe que New Delhi durcit sa position envers la Big Tech, ont déclaré des experts à CNBC. Les géants de l’Internet comme Facebook, Amazon et Google – collectivement connus sous le nom de Big Tech – ont accumulé des milliards d’utilisateurs sur leurs plates-formes numériques dans le monde. Ils ont investi des milliards de dollars au fil des ans en voyant l’Inde, un pays avec plus de 600 millions d’internautes, en tant que moteur de croissance crucial pour l’avenir. « Je pense que le gouvernement indien est devenu moins accommodant au fil des ans », a déclaré Bhaskar Chakravorti, doyen des affaires mondiales à la Fletcher School de l’Université Tufts. Pour être clair, l’Inde n’est pas seule. Les régulateurs du monde entier ont également intensifié leur examen de l’influence démesurée des titans de la technologie de la Silicon Valley. Des États-Unis à l’Europe et à l’Australie, les régulateurs resserrent les règles pour garder la Big Tech sous contrôle.

Garder la Big Tech sous contrôle

De la lutte contre les fausses nouvelles à la prévention des pratiques monopolistiques, le gouvernement indien a critiqué la Big Tech ces derniers mois. En février, New Delhi a annoncé des réformes radicales qui rendraient les plateformes de médias sociaux comme Facebook, WhatsApp et d’autres plus responsables des demandes légales.. Ils seraient tenus de retirer le contenu que le gouvernement juge « illégal » tandis que les fournisseurs de services de messagerie seraient tenus d’identifier les affiches originales de certains messages – mais cela pourrait signifier la rupture du cryptage de bout en bout promis aux utilisateurs. Le règlement a été introduit quelques jours après L’Inde a réprimandé Twitter début février pour ne pas se conformer rapidement aux ordres de suppression de certains contenus qui, selon le gouvernement, diffusaient des informations erronées sur les agriculteurs protestant contre les nouvelles réformes agricoles. La désinformation, qui se propage souvent rapidement via les plateformes sociales, est une préoccupation en Inde. Par exemple, il y a trois ans, une rumeur diffusée sur WhatsApp aurait fait tuer plusieurs personnes en Inde.

Les pratiques anticoncurrentielles des grandes entreprises technologiques ont également a mérité un examen réglementaire – en particulier les mesures considérées comme désavantageuses pour les entreprises indiennes, selon Trisha Ray, chercheuse associée à l’Observer Research Foundation (ORF) Technology and Media Initiative. « La modération du contenu a également été un autre point de discorde », a déclaré Ray, ajoutant que les sociétés de médias sociaux ont été critiquées pour ne pas avoir supprimé certains types de contenu qui, selon le gouvernement indien, menacent la sécurité publique.

Pourquoi maintenant?

Chakravorti a décrit plusieurs raisons pour lesquelles l’Inde devient moins accommodante envers les Big Tech. L’un des principaux moteurs est la montée en puissance des plates-formes indiennes telles que Reliance Jio, qui « profite du fait que le gouvernement adopte une position plus agressive sur les entreprises technologiques américaines alors qu’il (Jio) cherche à développer ses propres applications et services », a-t-il déclaré à CNBC. un email. D’autres raisons incluent les ambitions politiques du gouvernement, comme le premier ministre La poussée de Narendra Modi pour l’autosuffisance et l’apaisement de la «droite religieuse hindoue», a-t-il dit. La politique historique «Make In India» – qui vise à relancer le secteur manufacturier indien grâce à une plus grande participation nationale et étrangère – est un autre facteur, a-t-il dit. « Enfin, le gouvernement veut de plus en plus contrôler les récits médiatiques à travers le pays », a déclaré Chakravorti. « Alors que les médias traditionnels sont plus faciles à contrôler, les médias sociaux générés et amplifiés par les utilisateurs sont plus difficiles; il est donc facile de comprendre pourquoi le gouvernement veut exercer un plus grand contrôle sur les entreprises de médias sociaux et fixer des règles de modération de contenu très strictes », a-t-il ajouté.

(Les nouvelles règles des médias sociaux) s’adressent à un pouvoir, qui peut être détenu par le gouvernement sur les entreprises de médias sociaux, qui fait essentiellement des entreprises de médias sociaux une plate-forme médiatique pour l’État … Apar Gupta Directeur exécutif, Internet Freedom Foundation

Le contrôle réglementaire s’est intensifié ces dernières années autour de la protection des données, de la confidentialité, de l’ingérence électorale et de la désinformation, a déclaré Apar Gupta, directeur exécutif de l’Internet Freedom Foundation, une organisation indienne des libertés numériques, à CNBC.

Certaines des règles les plus récentes ont été critiquées par les militants des droits numériques et les technologues pour être trop focalisées sur les « objectifs politiques du gouvernement en termes d’avoir un plus grand niveau de pouvoir sur les entreprises de médias sociaux », a-t-il dit. Ils devraient plutôt «servir les intérêts des utilisateurs en matière de confidentialité, de liberté d’expression et d’un environnement en ligne sûr», a ajouté Gupta.

Critique de la loi

Les réseaux sociaux façonnent l’espace civique de l’Inde, mais aucun mécanisme n’est en place pour les tenir responsables du contenu de leurs plates-formes qui ne sont pas limités par des problèmes de juridiction, selon Urvashi Aneja, chercheur associé à Chatham House et directeur fondateur de Tandem Research. . « Et donc vous, à la suite de cela, vous voyez peut-être une partie de cette flexion actuelle en ce moment, ce qui est certainement excessif, et à long terme, susceptible d’être préjudiciable aux libertés civiles », a déclaré Aneja à CNBC. Les experts ont fait part de leurs préoccupations concernant la nouvelle loi indienne sur les médias sociaux, qui a été introduite et mise en œuvre sans consultation publique. Certains disent que les règles peuvent potentiellement porter atteinte à certains droits des utilisateurs fournis par les entreprises de technologie, tels que le cryptage de bout en bout. Les règles manquent de « clarté sur les paramètres précis des ordres de retrait de contenu, et les dispositions se prêtent à des interprétations larges et variées, qui en font souvent un marteau à la recherche d’un clou », a déclaré Ray de l’ORF.

(Big Tech) n’aura ni l’influence ni la volonté managériale de mener des batailles sur tant de fronts. À court terme, je pense que le gouvernement indien gagnera. Bhaskar Chakravorti Université Tufts

Gupta de l’Internet Freedom Foundation a expliqué que les conditions spécifiées dans les nouvelles règles informatiques vont au-delà des « retraits de notification post-ordinaires et d’un niveau ordinaire de diligence raisonnable ». Il a convenu que des changements sont nécessaires pour que les entreprises de médias sociaux en Inde fonctionnent de manière plus transparente et responsable dans des domaines tels que la désinformation électorale sur les plateformes et les violations de données – ce que son organisation préconise. Mais les nouvelles règles ne tiennent pas compte de ces résultats, a-t-il déclaré. « Il s’adresse à un pouvoir, qui peut être détenu par le gouvernement sur les entreprises de médias sociaux, qui fait essentiellement des entreprises de médias sociaux une plate-forme médiatique pour l’État, plutôt que d’être une sphère démocratique de débat pour les citoyens individuels », a ajouté Gupta.

Les entreprises se conformeront-elles?

Les analystes ne s’attendent pas à ce que Big Tech riposte de manière agressive à la loi indienne – comme la façon dont Google et Facebook a répondu à la nouvelle loi australienne sur les médias. Jusqu’à présent, aucune des entreprises n’a menacé de retirer ses produits et services du marché. Aneja de Tandem Research a expliqué que l’Inde promet un marché lucratif pour les géants de l’internet et que l’accent sera probablement mis sur le maintien de l’accès et de la présence. « Je pense que le plus gros problème sera que les petites entreprises puissent se conformer », a-t-elle déclaré.

Les véhicules passent devant un parc de technologie de l’information dans la région d’Electronic City à Bangalore, en Inde, le vendredi 5 mars 2021. Dhiraj Singh | Bloomberg | Getty Images