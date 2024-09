La loi Harris-Walz est un mauvais choix pour les Américains LGBT | Opinion

En tant que président d’une organisation représentant des millions de conservateurs LGBT et leurs alliés, j’ai un avertissement : ne vous laissez pas tromper par la tentative de Kamala Harris et Tim Walz de se réinventer en démocrates modérés, pro-famille, « pas bizarres », qui défendent simplement l’égalité LGBT.

Leur programme va bien au-delà de ce que notre communauté recherche depuis des décennies, à savoir l’égalité des Américains LGBT devant la loi. En réalité, Harris et Walz sont les croisés d’une petite mais puissante cabale de la gauche LGBT qui veut effacer le concept de sexe biologique de la société, exposer les jeunes enfants à des contenus ouvertement sexualisés et idéologiques, et priver les parents de leur droit de prendre des décisions cruciales concernant leurs enfants.

Pour cette secte radicale, l’élection d’une administration Harris-Walz serait un couronnement. Ne vous y trompez pas : si Harris gagne en novembre, cette aile de la gauche LGBT n’aura pas seulement un siège à la table des négociations. Elle sera assise à la tête, libre d’exécuter tranquillement son programme dans toute la bureaucratie fédérale et l’État régulateur, avec l’approbation du Bureau ovale.

Considérez ce que nous savons déjà sur Kamala Harris et son bilan au sein de l’administration actuelle.

Harris a soutenu la tentative de l’administration de détruire le Titre IX, la loi historique sur les droits civiques qui a assuré l’égalité des femmes dans l’éducation, en effaçant complètement le concept de sexe biologique de la loi et en le remplaçant par « l’identité de genre ». Ce changement réglementaire, une priorité absolue pour la gauche LGBT idéologique et obsédée par le genre, codifierait l’autorisation des hommes biologiques de concourir dans les sports féminins et forcerait les établissements d’enseignement à s’y conformer, ce qui entraînerait des conséquences désastreuses et des pertes d’opportunités pour les athlètes féminines. Harris n’a jamais pris la défense des femmes qui ont bénéficié du Titre IX au cours des 50 dernières années. Son silence en dit long.

Heureusement, les tribunaux ont stoppé les changements apportés au Titre IX par l’administration Biden-Harris – pour l’instant. Mais ne vous y trompez pas. Si elle est élue présidente, Harris redoublera d’efforts et accélérera ces politiques radicales au cours des quatre prochaines années.

La candidate démocrate à la présidentielle, la vice-présidente américaine Kamala Harris, et son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, débarquent de leur bus de campagne à Savannah, en Géorgie, le 28 août 2024, alors qu’ils traversent la Géorgie pour une mission de 2 jours.

Harris s’est également opposée avec force aux efforts de bon sens visant à exclure les « leçons » sur l’identité sexuelle des classes des jeunes enfants, à exclure les contenus à connotation sexuelle excessive des bibliothèques scolaires et à impliquer les parents dans l’éducation de leurs enfants. En tant que vice-présidente, elle a clairement exprimé son mépris pour la loi du gouverneur de Floride Ron DeSantis protégeant les écoles de Floride. En tant que présidente, Harris mettrait tout le poids du gouvernement fédéral dans les efforts visant à punir les États et les districts scolaires du pays qui s’opposent à elle.

Mais ce qui devrait le plus inquiéter les familles dans une éventuelle administration Harris-Walz, c’est le programme qu’elle mettrait en œuvre pour priver les parents de leur droit de parole dans les décisions de santé qui pourraient changer la vie de leurs enfants. En tant que gouverneur, Tim Walz a signé une loi qui a déclaré le Minnesota « sanctuaire » pour les mineurs en quête de « soins de réaffirmation de genre », ce qui pourrait signifier n’importe quoi, de l’hormonothérapie et des bloqueurs de puberté à des opérations chirurgicales irréversibles. Des lois comme celle-ci peuvent sembler tolérantes et favorables à la communauté LGBT. Mais en réalité, elles équivalent à une approbation par le gouvernement de traitements dangereux et non éprouvés pour les enfants. peu de preuves que les opérations de changement de sexe conduisent à de meilleurs résultats pour les enfants souffrant de dysphorie de genre et ouvrent la voie à l’État pour retirer aux parents la garde de leur enfant s’ils ne sont pas d’accord.

Si cette politique semble radicale, c’est parce qu’elle l’est. En fait, c’est une mesure tellement extrême que même le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré qu’il ne pouvait pas la prendre en considération. a opposé son veto à une loi similaire Cela aurait obligé les tribunaux à prendre en compte la « confirmation du genre » dans les affaires de garde d’enfants. Rien dans ces lois drastiques n’est favorable à la famille, mais l’empressement de Walz à signer un tel projet de loi – et la volonté de Harris de le choisir comme vice-président – ​​en dit long sur la façon dont une administration Biden-Harris les adopterait comme politique fédérale.

Les démocrates tentent de détourner l’attention du public de leur soutien à ces idées radicales en semant la peur à propos du président Donald Trump. Ils prétendent qu’il va légaliser la discrimination contre la communauté LGBT, annuler l’égalité du mariage et cibler les familles LGBT. Ces attaques peuvent sembler effrayantes – c’est le but – mais elles sont toutes manifestement fausses. Non seulement le président Trump soutient l’égalité du mariage, une position qu’il défend depuis sa première campagne en 2016, mais il soutient également les traitements de fécondation in vitro qui permettent aux couples homosexuels d’avoir des enfants et l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants à toutes les familles, y compris celles LGBT. Il croit en « l’égalité de traitement pour tous », comme le dit son programme pour 2024.

La communauté LGBT se bat depuis des décennies pour l’égalité de traitement. Nous y sommes parvenus en grande partie. Pourtant, les démagogues d’extrême gauche continuent d’attiser les flammes et de nous dire que les opérations chirurgicales pour changer de sexe chez les enfants, la présence d’hommes dans les sports féminins ou l’utilisation de tampons dans les toilettes des garçons sont les questions de droits civiques qui définissent notre époque. En tant que conservateurs LGBT, nous ne sommes pas dupes. Les électeurs ne devraient pas non plus.

Charles Moran est le président des Républicains de Log Cabin.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur.