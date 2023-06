La loi européenne sur la restauration de la nature survit de peu à l’attaque des législateurs conservateurs

La proposition d’éliminer un projet de loi visant à revitaliser la nature et à préserver les espèces menacées dans toute l’Europe a été rejetée de justesse jeudi par la commission de l’environnement du Parlement européen.

La motion présentée par le Parti populaire européen conservateur a été rejetée car le comité de 88 membres était également divisé, avec 44 voix contre et 44 voix pour.

La commission exécutive de l’Union européenne a proposé une loi qui comprend des objectifs exécutoires pour la restauration d’habitats et d’espèces spécifiques.

L’ambition de l’Union européenne de montrer la voie sur les questions écologiques a évité un revers majeur jeudi lorsque la commission de l’environnement du Parlement européen a voté par la plus faible marge pour rejeter une proposition qui aurait tué un projet de loi sur la restauration de la nature et perdu des espèces à travers le continent.

Le comité de 88 membres a exprimé 44 voix contre la motion présentée par le Parti populaire européen conservateur et 44 en sa faveur, ce qui a conduit à sa défaite.

Des acclamations et des applaudissements nourris ont accueilli le résultat annoncé par le président de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire Pascal Canfin à Strasbourg, en France, mais l’avenir du projet de loi reste incertain.

La commission n’a pas eu le temps de finir de voter sur une longue liste d’amendements ou sur le texte dans son ensemble. Les députés prévoient de reprendre les travaux sur la législation à la fin du mois à Bruxelles avant que le texte puisse être adopté, ou non, par l’ensemble de l’assemblée législative en juillet.

« Les conservateurs mènent une croisade contre le Green Deal européen, le cœur de l’action climatique européenne », Michael Bloss, porte-parole des verts au Parlement européen, faisant référence à un ensemble de politiques climatiques et environnementales pour faire avancer l’UE. suivre une transition verte. « Aujourd’hui, nous avons pu empêcher les conservateurs de jeter la loi sur la protection du climat à la poubelle. Mais c’est loin d’être la fin. »

Avant le vote, le projet de loi avait reçu le soutien de la militante pour le climat Greta Thunberg, d’organisations non gouvernementales et de grandes entreprises telles que Nestlé, Coca-Cola Europe et le fabricant français de yaourt et de lait végétal Danone.

La législation proposée par la commission exécutive de l’UE fixe des objectifs de restauration contraignants pour des habitats et des espèces spécifiques, dans le but de couvrir d’ici 2030 au moins 20 % des zones terrestres et marines de la région. Deux autres commissions l’ont rejeté en mai, mais le vote de jeudi était plus crucial puisqu’il impliquait la commission responsable du projet de loi.

« Très heureux de la défaite de la droite et de l’extrême droite aujourd’hui », a déclaré le président du comité de l’environnement, Canfin. « Ils ont voulu tuer la loi de restauration de la nature, ils ont échoué ! »

Dans le cadre de son plan visant à devenir climatiquement neutre d’ici 2050, l’Union européenne a adopté un large éventail de mesures, allant de la réduction de la consommation d’énergie à la réduction drastique des émissions des transports et à la réforme du système d’échange de gaz à effet de serre de l’UE.

Mais avec les prochaines élections au Parlement européen prévues pour 2024, certains dirigeants et législateurs craignent de contrarier les travailleurs avec une législation contraignante et des exigences restrictives.

La principale opposition à la loi sur la restauration de la nature était dirigée par le Parti populaire européen, le plus grand groupe du Parlement. Il a d’abord demandé à la Commission européenne de retirer la proposition, puis s’est retiré des négociations, arguant que la loi menacerait l’agriculture et porterait atteinte à la sécurité alimentaire en Europe.

Les législateurs du PPE affirment que l’abandon des terres agricoles entraînerait une augmentation des prix des denrées alimentaires, une augmentation des importations et conduirait les agriculteurs à la faillite.

Le Copa-Cogeca, groupe représentant les agriculteurs et les coopératives agricoles, a réitéré jeudi ses appels au rejet de ce qu’il a qualifié de « texte mal préparé et mal armé ».

« L’UE ne peut pas restaurer et réhumidifier des milliers d’hectares de tourbières ou de prairies agricoles sans les bons outils », a déclaré le groupe, critiquant le projet de loi pour un manque perçu de financement adéquat. « Nous avons besoin d’un fonds de restauration maintenant, pas dans cinq ans, pas dans 10 ans. Il faut agir et toute la communauté agricole est d’accord là-dessus, mais il devrait être correctement financé. »

Les organisations environnementales et une coalition de grandes entreprises insistent sur le fait que la législation est cruciale pour lutter à la fois contre le changement climatique et la perte de la nature.

Selon la Commission européenne, 81% des habitats sont en mauvais état en Europe. Sa proposition fixerait des objectifs juridiquement contraignants pour réduire de moitié l’utilisation de pesticides d’ici 2030 et interdire l’utilisation de pesticides dans les parcs publics, les terrains de jeux et les écoles. Pour faciliter la transition vers des méthodes alternatives de lutte antiparasitaire, les agriculteurs pourraient utiliser les fonds de l’UE pour couvrir le coût des nouvelles exigences pendant cinq ans, a indiqué la commission.