Codifier les droits les plus élémentaires – comme une presse libre – est une assez bonne indication que quelqu’un veut jouer avec eux

Comment diable la liberté des médias dans l’UE a-t-elle pu survivre jusqu’à présent sans que les gros bureaucrates bruxellois la protègent ?

Le consommateur média moyen se demande-t-il jamais, « Suis-je plus ou moins informé maintenant que l’establishment prétend travailler pour me protéger activement ? » La liste des sites Web nécessitant un VPN pointant vers un pays hors de l’Union européenne n’a jamais été aussi longue.

Pardonnez donc mon scepticisme à l’idée que les mêmes responsables de cette répression de l’information se positionnent en protecteurs de la presse libre et persistent sans relâche à multiplier leurs efforts.

Les responsables de l’UE sont sur le point d’approuver une nouvelle «loi européenne sur la liberté des médias», présentée comme une nouvelle loi visant à protéger les journalistes, leur liberté et le pluralisme de la presse. Cependant, toute personne réfléchie pourrait commencer par se demander comment cela correspond exactement à la censure descendante des voix du bloc publiée sur des plateformes qui contredisent leurs récits de l’establishment, comme RT par exemple. Ils citent le conflit ukrainien comme justification, mais ils cherchaient une excuse bien avant. Plutôt que de laisser aux régulateurs nationaux des médias le soin de faire leur travail et de citer des infractions ou des preuves spécifiques, ces grands partisans de la liberté de la presse et de la démocratie au sein de l’UE les ont simplement bloqués unilatéralement.















Ainsi, ces mêmes personnes sont actuellement en train de peaufiner une loi visant à « promouvoir des garanties internes sur l’indépendance éditoriale et la transparence de la propriété des médias » – que l’UE n’a jamais été trop intéressée à favoriser en ce qui concerne les ONG et les organes de presse. Elle supporte.

Ils prévoient également d’introduire des mesures qui incluent la protection des journalistes contre les logiciels espions. Mais même en introduisant des logiciels espions, il existe désormais un risque de codification officielle de leur utilisation par les gouvernements contre les journalistes dans certains cas – ce qui, jusqu’à présent, était mal vu. Une fois de plus, comme pour les sanctions « anti-russes » et la coupure de son propre approvisionnement en énergie russe bon marché, l’UE a trouvé un moyen de se tenir vraiment à elle-même et est sur le point de réaliser exactement le contraire de ses intentions déclarées.

Des gouvernements comme la France demanderaient désormais des exemptions spécifiques et codifiées à l’utilisation par l’État de logiciels de surveillance ciblant les journalistes dans les cas où ils pourraient avoir affaire à des sources ou à des preuves impliquant des infractions à la « sécurité nationale » ou d’autres crimes graves qui risquent de faire tomber des gouvernements comme… le piratage de musique . C’est vrai – parce que la « sécurité nationale » n’a jamais été utilisée comme prétexte par les autorités occidentales pour protéger leurs propres intérêts contre la dissidence. Et nous parlons ici de crimes présumés, alors une simple intuition suffit-elle pour mettre le téléphone d’un journaliste sur écoute ?















La demande d’exemption devrait également soulever des sourcils sur ce que ces gouvernements font déjà sous couvert de sécurité nationale au point où ils croient clairement qu’ils sont sur le point de perdre quelque chose. Divers journalistes français, par exemple, ont contesté dans le passé le fait d’être espionnés par les services de renseignement ou la police française. Et pour rendre les choses encore plus faciles, une commission parlementaire française a même voté récemment pour autoriser l’activation et la géolocalisation à distance des appareils technologiques d’une cible. Les révélations sur l’utilisation du logiciel espion israélien Pegasus par des gouvernements comme le Maroc pour cibler les journalistes français soulèvent d’autres problèmes potentiels. Par exemple, quel pouvoir l’UE aurait-elle même sur les pays étrangers si, disons, un État membre de l’UE décidait de sous-traiter la surveillance à un pays hors bloc – et encore moins de savoir quel État a donné l’ordre de le faire ?

L’inclusion de toute exemption quelle qu’elle soit à l’utilisation de logiciels espions par les États membres de l’UE va non seulement à l’encontre de l’objectif déclaré de la législation, mais réduit également considérablement les chances que les sources parlent ou fassent confiance à la presse. Cela transforme effectivement chaque journaliste en un pipeline direct d’informations vers les autorités par inadvertance – ce qu’ils étaient peut-être auparavant, mais maintenant cette nouvelle loi le confirme, servant de panneau d’affichage de style Vegas pour ce fait.

Qui, sain d’esprit, va dénoncer les actes répréhensibles d’acteurs étatiques puissants alors qu’un prétexte obscur peut théoriquement être invoqué par le même État pour neutraliser le lanceur d’alerte et son histoire avant qu’il ne puisse nuire à l’establishment ? Cela semble être un cas de plus où l’UE propose une loi relative aux médias sous prétexte de protéger l’information et la parole, alors qu’en réalité le grand bénéficiaire est le statu quo.















Ce ne serait pas non plus la première fois. En 2018, l’UE a décidé de répondre à la demande publique de contrôle des médias avec une directive révisée sur les services de médias audiovisuels. L’objectif principal était d’entraîner le Far West numérique en ligne, en le plaçant sous le contrôle de la réglementation audiovisuelle. Cela semblait assez innocent, non ? Bruxelles a apparemment pris le haussement d’épaules public collectif comme un signe d’encouragement. Depuis lors, plusieurs autres mesures ont été introduites, toutes évocatrices du rôle protectionniste que l’UE a régulièrement tenté de transmettre aux Européens pour tenter de justifier sa propre existence.

La loi sur les services numériques est censée «garantir un environnement en ligne sûr et responsable », selon la littérature de l’UE. Lorsque le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a retiré la plate-forme du respect actuellement volontaire des mesures de modération et de contrôle du contenu, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton tweeté, « Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. » Ce qui ne semble absolument pas contrôlant, ou le contraire du type de liberté que l’UE prétend constamment défendre. Selon le code de l’UE, les plates-formes technologiques telles que Twitter sont connectées à « vérificateurs de faits, société civile et organisations tierces ayant une expertise spécifique en matière de désinformation. » En d’autres termes, des gardiens avides du récit de l’establishment. Et le 25 août, l’adhésion ne sera plus volontaire.

L’UE devrait envisager de sortir du business des maniaques du contrôle si elle veut vraiment aider la presse libre européenne. Peut-être qu’alors, les journalistes ici en Europe faisant de leur mieux pour informer pleinement notre public contre les barrières à l’information créées par Bruxelles n’auront pas à rediriger nos connexions Internet vers des endroits comme le Vietnam, le Mexique, la Turquie ou le Brésil afin d’accéder aux informations et aux sources que le L’UE n’aime pas.