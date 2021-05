La loi du Texas interdit les avortements dès la grossesse de 6 semaines: ce que signifient vraiment les projets de loi sur les «battements de cœur»

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé mercredi un projet de loi interdisant les avortements dès qu’un rythme cardiaque fœtal peut être détecté. C’est aussi tôt que six semaines de gestation, avant que de nombreuses personnes ne sachent qu’elles sont enceintes, ce qui fait du projet de loi une interdiction de facto de presque tous les avortements.

La loi contient une exception pour les urgences médicales, mais aucune exception pour les cas de viol ou d’inceste.

«Notre créateur nous a doté du droit à la vie et pourtant des millions d’enfants perdent leur droit à la vie chaque année à cause de l’avortement», a déclaré Abbott en signant le projet de loi. «Le projet de loi sur les battements de cœur est désormais une loi dans l’État de Lone Star.»

Les soi-disant factures de rythme cardiaque ne sont pas nouvelles. Au moins huit ont été adoptées ces dernières années, avec une série d’États qui ont promulgué les interdictions en 2019. Aucun projet de loi sur les battements de cœur n’est entré en vigueur, cependant – ils ont été confrontés à des contestations judiciaires car ils vont directement à l’encontre de Roe contre Wade, la décision historique de 1973 qui a établi le droit à l’avortement en Amérique.

Mais le projet de loi du Texas comprend une nouvelle disposition qui, selon les partisans, pourrait l’aider à échapper aux contestations judiciaires – il habilite essentiellement les citoyens privés à faire appliquer la loi en poursuivant les fournisseurs d’avortement, que ces citoyens soient ou non liés à un patient, selon le Texas Tribune. Certains pensent que cela pourrait aider à protéger la loi devant les tribunaux en retirant l’État de l’équation, ce qui rendrait plus difficile pour les groupes de défense des droits à l’avortement de poursuivre des représentants de l’État.

Pendant ce temps, Roe contre Wade lui-même est maintenant en danger. L’ajout de la juge Amy Coney Barrett l’année dernière a été largement considéré comme faisant pencher la balance de la Cour en faveur de l’annulation Chevreuil. Et cette semaine, la Cour a annoncé qu’elle entendrait Organisation pour la santé des femmes Dobbs c.Jackson, une contestation d’une interdiction d’avortement de 15 semaines dans le Mississippi qui pourrait fournir l’occasion d’annuler la décision de 1973. Cela pourrait ouvrir la voie à des États comme le Texas pour interdire l’avortement à six semaines – voire plus tôt.

La loi du Texas, qui entrera en vigueur en septembre, n’aura pas d’impact immédiat sur la capacité des Texans à se faire avorter; il est presque certain d’être contesté devant les tribunaux. Mais cela indique une volonté renouvelée des législateurs anti-avortement d’adopter des restrictions radicales sur l’avortement, peut-être dans la perspective d’un moment où ces restrictions obtiendront le feu vert de la Cour suprême.

Les projets de loi «Heartbeat» interdisent l’avortement très tôt pendant la grossesse

Les projets de loi Heartbeat à travers le pays sont basés sur une législation modèle rédigée par Faith2Action, qui se présente comme «le plus grand réseau de groupes pro-famille du pays».

«Bien que n’étant pas le début de la vie, le rythme cardiaque est l’indicateur de vie universellement reconnu», déclare le groupe dans une FAQ sur son site Internet.

La législation type stipule que si une patiente cherche à se faire avorter, le médecin doit d’abord déterminer si le fœtus bat son cœur. En cas de battement de cœur, il est interdit au médecin de pratiquer un avortement, à moins que cela ne soit nécessaire pour sauver la vie de la mère ou «pour prévenir un risque grave d’atteinte substantielle et irréversible d’une fonction corporelle majeure».

Les projets de loi ne mentionnent généralement pas de délai de gestation spécifique pour les avortements, ce qui a donné lieu à un débat. Les groupes de défense des droits reproductifs affirment que les projets de loi équivalent à une interdiction de l’avortement à environ six semaines de gestation. C’est à ce moment qu’un médecin peut détecter «un scintillement de mouvement cardiaque» sur une échographie transvaginale, selon Catherine Romanos, médecin qui pratique des avortements dans l’Ohio et membre du groupe Physicians for Reproductive Health.

La gestation de six semaines est juste après que la plupart des femmes enceintes aient manqué leurs premières règles, ce qui signifie que beaucoup de personnes ne savent pas qu’elles sont enceintes à ce stade.

Certains groupes de défense des droits reproductifs affirment que le terme «battement de cœur» est un terme impropre, car le fœtus n’a pas encore de cœur à six semaines de gestation – l’activité cardiaque détectable à ce moment-là provient d’un tissu appelé pôle fœtal, comme OB-GYN Jen Gunter a écrit. Planned Parenthood se réfère aux factures comme des interdictions de six semaines.

Pendant ce temps, certains partisans des projets de loi affirment qu’ils pourraient autoriser l’avortement un peu plus tard pendant la grossesse que six semaines. Un projet de loi sur les «battements de cœur» dans l’Ohio, promulgué en 2019, n’exige pas spécifiquement une échographie transvaginale, a déclaré Jamieson Gordon, directeur des communications et du marketing à l’Ohio Right to Life, à Vox cette année-là. Certains médecins, a-t-elle dit, pourraient choisir d’effectuer une échographie abdominale à la place, et un tel test ne peut pas détecter un rythme cardiaque avant environ huit à douze semaines de gestation.

La loi de l’Ohio laisse les exigences précises pour déterminer la présence d’un battement de cœur au département d’État de la Santé. Mais, a déclaré Romanos, la loi, qui a été bloquée devant les tribunaux, interdirait probablement presque tous les avortements dans l’État si elle était autorisée à entrer en vigueur.

«Il y aura une petite minorité de personnes qui connaissent très bien leur corps» et reconnaissent immédiatement qu’elles sont enceintes qui pourront se faire avorter en vertu de la nouvelle loi, a déclaré Romanos à Vox en 2019. Elles devront également pouvoir se rendre à une clinique et rassembler l’argent pour la procédure dans le délai imparti. La loi prévoit une exception si la vie d’un patient est en danger, mais pas pour une grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste.

«Ce sera vraiment dévastateur pour les gens», a déclaré Romanos. «C’est un abandon patient.»

La loi du Texas comprend une disposition non vue dans les interdictions précédentes, permettant à tout citoyen privé de poursuivre un fournisseur d’avortement ou toute personne qui «aide et encourage» une violation de l’interdiction, selon le Dallas Morning News. Certains pensent que cela rendra plus difficile pour les groupes de défense des droits à l’avortement de contester la loi, car ce sont les individus, et non l’État, qui auront la tâche de l’appliquer.

«Planned Parenthood ne peut pas aller au tribunal et poursuivre le procureur général [Ken] Paxton comme ils le feraient habituellement parce qu’il n’a aucun rôle dans l’application de la loi. Ils doivent essentiellement s’asseoir et attendre d’être poursuivis », a déclaré Josh Blackman, professeur de droit constitutionnel au South Texas College of Law Houston, au Texas Tribune.

La loi n’exige pas non plus qu’une personne ait un lien avec le prestataire d’avortement pour intenter une action en justice, ce qui, selon certains, pourrait ouvrir des cliniques – et même patients individuels – jusqu’à des abus à travers des séries de poursuites sans fin.

Cependant, les groupes de défense des droits reproductifs se sont engagés à combattre la loi dans tous les cas. Elisabeth Smith, avocate principale chargée de la politique et du plaidoyer de l’État au Center for Reproductive Rights, a déclaré à la Tribune que le Centre «n’allait pas laisser cette interdiction de six semaines sans contestation».

Les projets de loi ont proliféré depuis 2016. Aucun n’est entré en vigueur – pour l’instant.

Le premier projet de loi basé sur la législation modèle de Faith2Action a été présenté en Ohio en 2011. Il n’a pas été adopté. Alors que des lois similaires ont été adoptées avec succès dans le Dakota du Nord et l’Arkansas en 2013, les projets de loi sur les battements de cœur n’ont pas été adoptés par tous les groupes anti-avortement. Ohio Right to Life a été neutre sur la question jusqu’en 2018, préférant soutenir des restrictions moins radicales comme une interdiction de 20 semaines.

Mais après l’élection du président Trump, qui a promis de nommer des juges de la Cour suprême pour renverser Roe contre Wade, les groupes anti-avortement ont commencé à soutenir des lois plus restrictives. Les projets de loi «Heartbeat» en particulier ont commencé à proliférer au niveau des États en 2018, l’Iowa adoptant sa version en mai de la même année.

Des projets de loi similaires ont ensuite été adoptés dans le Kentucky, le Mississippi, la Louisiane, l’Ohio, la Géorgie et ailleurs. Aucun n’est en vigueur, la plupart étant confrontés à des contestations judiciaires de la part de groupes de défense des droits reproductifs.

Mais une bataille judiciaire est précisément ce que certains partisans des projets de loi espèrent. Certains législateurs soutenant les projets de loi sur le rythme cardiaque ont déclaré qu’ils les considéraient comme des défis potentiels pour Roe contre Wade, qui, avec la décision de 1992 Planned Parenthood c.Casey, interdit aux États d’interdire l’avortement avant qu’un fœtus ne puisse survivre en dehors de l’utérus (un point connu sous le nom de viabilité). Une interdiction de six semaines tombe bien avant cette limite.

Les sponsors de certaines de ces interdictions ont été explicites quant à leur désir de contester Chevreuil. «La science et la technologie ont considérablement progressé depuis 1973», a déclaré Shannon Lundgren, la représentante de l’État de l’Iowa, responsable du projet de loi de l’Iowa, en 2018. «Il est temps que la Cour suprême se prononce sur la question de la vie.

La Cour suprême n’a pas encore saisi une affaire impliquant une interdiction de six semaines. Cependant, lundi, la Cour a annoncé qu’elle entendrait Organisation pour la santé des femmes Dobbs c.Jackson, une affaire impliquant une loi du Mississippi interdisant la plupart des avortements après 15 semaines. Cette affaire, la première affaire d’avortement à être pleinement informée et débattue devant la Cour depuis la confirmation de Barrett, pourrait fournir l’occasion de revoir et potentiellement de supprimer la norme de viabilité, permettant aux États d’interdire l’avortement à six semaines ou avant.

Dobbs contre Jackson Il est peu probable qu’une décision soit prise cette année, et il est probable que la loi du Texas restera dans les limbes juridiques pour le moment. Mais certains médecins disent que les factures de «rythme cardiaque» ont déjà commencé à affecter les patients, même si aucune n’a pris effet.

«Je pense que les gens sont déjà confus», a déclaré Romanos en 2019. «Je crains qu’il y ait des patients qui ont entendu parler du passage des interdictions et qui maintenant ne cherchent tout simplement pas les soins qu’ils chercheraient autrement parce qu’ils pensent que l’avortement est déjà illégal.

Catherine Kim a contribué au reportage.