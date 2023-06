La loi du Tennessee limitant la traînée montre des règles de juge fédérales inconstitutionnelles

Maintenant ou jamais52:18Le pouvoir du drag : les reines et les rois donnent tout alors que leur art est attaqué

Le drag est partout – et il n’a jamais été aussi populaire. Partout au pays, des artistes apportent leur art à des événements tels que des brunchs drag, des heures de contes drag dans les bibliothèques et des spectacles dans les bars gays locaux. Mais avec cette visibilité et cette popularité accrues, il y a eu des réactions négatives, sous forme de haine. La traînée se produit dans les communautés, grandes et petites, et elle ne va nulle part. Sur ce Now or Never, vous rencontrerez les personnes derrière le maquillage. Découvrez pourquoi ces artistes drag font ce qu’ils font, malgré la controverse et la haine, et écoutez les manières surprenantes dont le drag a changé leur vie.