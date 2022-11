La loi du drapeau rouge du Colorado aurait-elle pu empêcher la fusillade du Club Q ?

“Cela me fait me demander pourquoi nous adoptons des lois en premier lieu, si les pouvoirs en place ne les appliquent pas”, a déclaré John Loveall, dont le fils, Jerecho, a été blessé lors du saccage samedi soir au Club Q, une boîte de nuit bien-aimée et plaque tournante de longue date de la communauté LGBTQ à Colorado Springs.

Les lois du drapeau rouge et les actions en justice qu’elles autorisent, connues sous le nom d’ordonnances de protection contre les risques extrêmes, ont été une priorité législative pour les démocrates, et parfois les républicains, ces dernières années. Les partisans affirment que les mesures offrent un moyen de garantir que les personnes en crise n’ont pas accès à des armes à feu qu’elles pourraient utiliser pour se faire du mal ou blesser les autres. En règle générale, une condamnation pénale n’est pas requise avant de demander à un tribunal de retirer des armes en vertu de ces lois. Au Colorado, aucune condamnation n’est nécessaire.

Même les plus fervents défenseurs des lois, qui existent sous une forme ou sous une autre dans 19 États, reconnaissent qu’elles ne sont pas une panacée. Les lois ne s’appliquent pas dans toutes les situations et elles ne peuvent être utilisées que si les résidents ou les forces de l’ordre savent qu’elles existent et engagent le processus en demandant à un juge de les invoquer.

Pourtant, dans un pays en proie à des fusillades de masse et à d’autres violences armées, se demander s’il y a eu des occasions manquées d’utiliser une loi du drapeau rouge est devenu un schéma familier.